Квартальный отчёт Apple: выручка выросла до $89,5 млрд, больше половины принесла продажа iPhone Статьи редакции
Проблемы с чипами отразятся на продажах iPad и Mac, признала компания.
- Чистая прибыль компании составила $23,6 млрд против $11,2 млрд годом ранее, говорится в отчётности Apple за второй квартал 2021 финансового года, который завершился 27 марта. Выручка компании выросла на 53,7% — до $89,5 млрд.
- Выручка Apple от продаж iPhone выросла на 65,5%, до $47,9 млрд, Mac — $9,1 млрд (+70% год к году), iPad — $7,8 млрд (+78,9%), выручка от продажи носимых устройств и аксессуаров — $7,8 млрд (+25%). Сервисы (магазин приложений App Store, Apple Music и другие) принесли $16,9 млрд выручки за квартал, рост составил 26,7%.
- Apple заявила, что увеличит свои дивиденды на 7%, до $0,22 на акцию и одобрит выкуп акций на сумму $90 млрд. Акции компании выросли более чем на 4%, пишет CNBC. Издание отмечает, что это второй квартал подряд, который завершился для Apple двузначным ростом по всем категориям продуктов.
- В компании отметили, что проблемы с поставками чипов отразятся на продажах iPad и Mac, пишет Bloomberg. Это может сократить выручку на $3-4 млрд в третьем финансовом квартале.
Цифры таких порядков радуют – их не сможет купить Сбер
Николай, а зачем им Apple?)
Уроки сарказма проводить
Вообще такое ощущение, что 2 брата общаются из соседних комнат
Ну типа диалог
Это очень круто, конечно. Но рекорда пока, видимо, не вышло. Иначе так и назвали бы пресс-релиз. Там в 16 году был пик, его не видно на графике, к сожалению. Жаль, что в разбивке носимые устройства не показывают. Было бы интересно посмотреть.
Странно, все думал что вот-вот упадут у них продажи и акции,но они не падают, а растут.
Неужели в мире так много людей которые готовы за телефон платить от 1000 вечнозелёных?
Apple это не только Айфоны.
Самсунг тоже отчитались. Их мобильный бизнес за квартал - 28 млрд (при том, что они лидеры по штукам). А вообще весь бизнес (включая процессоры, память, компьютеры и бытовую электронику) - 65 млрд. :)
несмотря на всеобщее обнищание, продажи айфонов и не думают падать. парадокс просто.
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