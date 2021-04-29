Финансы
Таня Боброва

Квартальный отчёт Apple: выручка выросла до $89,5 млрд, больше половины принесла продажа iPhone Статьи редакции

Проблемы с чипами отразятся на продажах iPad и Mac, признала компания.

  • Чистая прибыль компании составила $23,6 млрд против $11,2 млрд годом ранее, говорится в отчётности Apple за второй квартал 2021 финансового года, который завершился 27 марта. Выручка компании выросла на 53,7% — до $89,5 млрд.
  • Выручка Apple от продаж iPhone выросла на 65,5%, до $47,9 млрд, Mac — $9,1 млрд (+70% год к году), iPad — $7,8 млрд (+78,9%), выручка от продажи носимых устройств и аксессуаров — $7,8 млрд (+25%). Сервисы (магазин приложений App Store, Apple Music и другие) принесли $16,9 млрд выручки за квартал, рост составил 26,7%.
  • Apple заявила, что увеличит свои дивиденды на 7%, до $0,22 на акцию и одобрит выкуп акций на сумму $90 млрд. Акции компании выросли более чем на 4%, пишет CNBC. Издание отмечает, что это второй квартал подряд, который завершился для Apple двузначным ростом по всем категориям продуктов.
  • В компании отметили, что проблемы с поставками чипов отразятся на продажах iPad и Mac, пишет Bloomberg. Это может сократить выручку на $3-4 млрд в третьем финансовом квартале.

#новость #apple #отчётность

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Николай Синицын

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Цифры таких порядков радуют – их не сможет купить Сбер

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Александр Якунин

Николай
1

Их не кто не сможет, американское законодательство запрещает.

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Михаил Синицын

0

Николай, а зачем им Apple?)

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Николай Синицын

Михаил
0

Уроки сарказма проводить

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Николай Синицын

Николай
4

Вообще такое ощущение, что 2 брата общаются из соседних комнат

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Николай Синицын

Николай
3

Ну типа диалог

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Николай Синицын

Николай
7

Хотя уже монолог

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Константин Нелюбин

0

Это очень круто, конечно. Но рекорда пока, видимо, не вышло. Иначе так и назвали бы пресс-релиз. Там в 16 году был пик, его не видно на графике, к сожалению. Жаль, что в разбивке носимые устройства не показывают. Было бы интересно посмотреть. 

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Red Boy

0

Странно, все думал что вот-вот упадут у них продажи и акции,но они не падают, а растут.
Неужели в мире так много людей которые готовы за телефон платить от 1000 вечнозелёных?

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Онлайн-Аптека

Red
0

Apple это не только Айфоны.

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Red Boy

Онлайн-Аптека
0

Большая часть прибыли от айфонов

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Константин Нелюбин

0

Самсунг тоже отчитались. Их мобильный бизнес за квартал - 28 млрд (при том, что они лидеры по штукам). А вообще весь бизнес (включая процессоры, память, компьютеры и бытовую электронику) - 65 млрд. :) 

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Artemy

0

Да, мне вот лично продажа айфона принесла куда меньше половины выручки.

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Василий Быков

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несмотря на всеобщее обнищание, продажи айфонов и не думают падать. парадокс просто. 

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