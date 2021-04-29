«Яндекс» договорился купить банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Статьи редакции
После разрыва соглашений со «Сбером» и «Тинькофф» у компании наконец будут свои банковские сервисы.
В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, рассказали vc.ru в «Яндексе». Банк принадлежит гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.
Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров, говорят в компании. Какие именно сервисы запустят, в «Яндексе» пока не говорят.
Сделку закроют после согласования в ЦБ, соответствующее ходатайство «Яндекс» подал регулятору 28 апреля.
О том, что «Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», в марте писал The Bell. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,1 млрд рублей. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.
- Сделку для покупки лицензии провела глава Wildberries Татьяна Бакальчук — в феврале она стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В апреле маркетплейс рассказал о переговорах с банками о создании собственного финтех-продукта. О покупке банка для развития финтеха также договорился Ozon.
- В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбер» официально объявили о о разделении совместных активов: «Яндекс» выкупил у «Сбера» 45% в «Маркете» за 42 млрд рублей, а «Сбер» стал единственным владельцем «Яндекс.Денег» (сейчас — «ЮMoney»).
- В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о сделке.
- В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне.
Фотография банка внутри
Если не платишь по кредиту тебя превращают в скелет.
А если умираешь, перерождаешься
Когда пытался купить Тинек, а в итоге купил Акрополь
Бонусы, кэшбэк и другие плюшки.
Серебряный файл
На старте можно завалить пользователей баблом, но потом же они отвалятся когда гайки закрутят. А в том что это произойдёт сомнений нет, об этом вся история Яндекса.
Опыт одного человека — крайне субъективная вещь, но я попробую привести пример личного общения с яндекс-деньгами. Когда у них была уникальная фича (платить телефоном), да ещё и баллы (норм. кэшбек) я пользовался. Потом пришёл гугл пэй, а баллы превратились в наебаллы — я отказался от я-денег.
Так же может и с этой штукой случиться. Пока лютые кешбеки и промо на старте будут, народ переедет. Плюшки закончатся — съедет.
Платил недавно Юмани (ещё до отделения от Я) — баллы начисляются. Кто-то отвалится, кто-то останется. Это вообще нормальное положение дел. Вон ВК тоже не было рекламы и музыка кого-то была бесплатной. Потом набралась критическая масса для монетизации и началась монетизация пользователей.
А история с Google фото и безлимитными загрузками? Теперь без подписки безлимит не загрузить, а фото уже все там.
В общем эта схема работает.
Баллы начисляются, но они стали именно наебаллы, вот в чем печаль
В каком смысле? Я также могу их потратить из расчёта 1 балл = 1 рубль. В чём обман?
Раньше было большие действительно толковых способов потратить баллы.
Например можно было оплатить 50% от стоимости любого билета РЖД. Я ради этого и пользовалась я.деньгами года 3-4 как основной картой.
Сейчас посмотрела — доставки еды теперь вообще нет, а я тратила баллы на роллы в 2019 году. Ещё можно было купить сертификаты в аппстор, тоже пользовалась.
Сейчас изредка использую юмани и баллы только ради книжек на Литрес.
Когда онлайн-сервис дает возможность оплатить только кнопкой ЯPay или ввести карту. У меня так с GPay былая ситуация, пришлось добавлять карты в Google.
Вы зачем так радикально-то, не всегда нужно что-то выбрасывать.
Чем хотите, тем и оплачивайте, тот же Эплпэй в наши интернет магазины не до конца интегрирован всё ещё (ай, как больно), а тот же яндекс в оффлайн среду если и протиснется, то ещё не скоро. Совет да любовь, всё такое.
Стало модным иметь свой карманный банк, однако.
Вообще-то логично, что Яндекс будет развивать финтех. Сейчас они партнёрятся с ВТБ в этом направлении. Кстати, Тинькофф до запуска своего брокера также партнёрился с ВТБ.
Наоборот - у большинства ФПГ произошел отказ от банковского сектора.
(Исключение иностранные автопроизводители , там есть нюансы)
Другое дело, что огромным компаниям, которые хотят в финтех иметь банк - разумно.
Покупка банка лишний раз подчеркивает, что Яндекс, увы, локальная кампания.
Глобальные игроки юзают только платежные системы и стараются не лезть под банковское регулирование.
Когда становится выгоднее иметь свой банк, все к этому приходят. Никаких особых сложностей там нет, если только расчётные функции выполнять
Этот опыт можно отмашстабировать и на другие страны, если будет нужно.
Но я думаю что они на одном процессинге платежей от Такси и Маркета отобьют покупку очень быстро, даже до всяких B2C сервисов
Всё бы так, только наоборот. Платежные системы – это инструмент для банков, а не их альтернатива. Большинство услуг без банковской лицензии просто не предоставить
Глобальные игроки отстают, иметь банк выгоднее
В финальной битве, когда будут повергнуты все соперники, сойдутся Сбер и Яндекс. Они захотят купить друг друга, после чего Вселенная схлопнется и произойдёт новый Большой взрыв. И всё для того, чтобы ты, читатель VC, смог вновь ходить на работу через 14 миллиардов лет.
И десятки тысяч программистов, админов вновь будут на рынке труда. Тут-то ценник и обвалится.
С банком будет новый брокер. Это уже интересно . Со своей клиентской базой и иновационностью Яндекс быстро может стать не хуже Ти
У Тинька до сих пор не все хорошо с сервисом, что уж говорить о Яндексе, чьи сервисы в постоянном статусе беты, а то и альфы. Ну пропадет миллион-другой со счета, ну подумаешь. 200 баллов компенсации дадут.
О "качестве" работы ЦБ и наглядно говорит тот факт, что дешевле купить готовый банк, чем открыть с нуля новый.
Представляете, если бы налоговая так работала, что дешевле было бы купить готовое ООО, чем открыть новое?
Это может быть связано с тем, что сейчас около 400 банков по всей стране, ещё относительно недавно их было более 500. Трудновато за всеми следить, контролировать. Тем более почти все, у кого лицензию отозвали, отмывали бабки. Если упростить выдачу лицензий, лучше навряд ли не станет.
я тоже купил свой банк, правда в интернете
А я купил себе БАНКу с пепси :)
Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.
А топы Яндекса себе за эту сделку премий на сколько млн навыписывали? Давыдовыч, если бы узнал, понял бы, что продешевил.
Кстати, откуда у Яндекса столько денег, если они хотели купить Тинькофф за 5 миллиардов долларов
Тот же фейсбук при покупки ватсапа только 4 миллиарда налом дали, остальное акциями фейсбука
Яндекс за гроши нанимает людей с посылом "ну это же яндекс, строчку в резюме получите, а дальше хоть куда".
Каким образом они собрались банковские продукты поднимать? с Тинькова народ туда не пойдет.
Уверен, когда-то так говорили и про Тинькова: «со сбера народ туда не пойдет")
Так он и не от туда пошёл, это просто новые потребители подросли и пришли, сейчас каждый уважающий себя банк выпускает карточку детскую что бы сформировать отношение к бреду и вот она платящая и берущая паства готова
А почему при покупке банка, не выдаётся новая лицензия? По факту получали одни владельцы, а потом другой, или что-то не понимаю?
Лицензию получают не владельцы, а юрлицо, и соответствование требованиям также проходило само юрлицо
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