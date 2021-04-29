Финансы
Евгения Евсеева

«Яндекс» договорился купить банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Статьи редакции

После разрыва соглашений со «Сбером» и «Тинькофф» у компании наконец будут свои банковские сервисы.

55 55 комментариев
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В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, рассказали vc.ru в «Яндексе». Банк принадлежит гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.

Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров, говорят в компании. Какие именно сервисы запустят, в «Яндексе» пока не говорят.

Сделку закроют после согласования в ЦБ, соответствующее ходатайство «Яндекс» подал регулятору 28 апреля.

О том, что «Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», в марте писал The Bell. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,1 млрд рублей. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.

  • Сделку для покупки лицензии провела глава Wildberries Татьяна Бакальчук — в феврале она стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В апреле маркетплейс рассказал о переговорах с банками о создании собственного финтех-продукта. О покупке банка для развития финтеха также договорился Ozon.
  • В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбер» официально объявили о о разделении совместных активов: «Яндекс» выкупил у «Сбера» 45% в «Маркете» за 42 млрд рублей, а «Сбер» стал единственным владельцем «Яндекс.Денег» (сейчас — «ЮMoney»).
  • В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о сделке.
  • В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне.

#новость #яндекс

55 55 комментариев
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Mikhail Gladchenko

48

Фотография банка внутри

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Alex Miller

Mikhail
11

фото банка снаружи.

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Данила PRM

Mikhail
0

Если не платишь по кредиту тебя превращают в скелет.

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Игорь Маркелов

Данила
6

А если умираешь, перерождаешься

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Alex Miller

Игорь
6
Ответить

Светлана

Игорь
0

Если бы это помогло бы вернутся с того света, то не так уж и плохо смотрится эта идея. 

Ответить

Mikhail Shamov

Mikhail
2

Некрополь и акрополь - две большие разницы :)

Ответить

Voin Mraka

Mikhail
0

угу, кладбищенское названьице

Ответить

Ivan Susanin

10

Когда пытался купить Тинек, а в итоге купил Акрополь

Ответить

lakoros

Ivan
7

Ну покупка Тинькова приносила много всего, а тут экономно купили лицензию.

Ответить

Серебряный файл

5

 В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay

Мне интересно, что может заставить достаточную группу пользователей отказаться от гугл или эппл пэй? Ну, если только не блокировка последних?

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Люц Шнайдер

Серебряный
0

Бонусы, кэшбэк и другие плюшки.

Ответить

Серебряный файл

Люц
2

На старте можно завалить пользователей баблом, но потом же они отвалятся когда гайки закрутят. А в том что это произойдёт сомнений нет, об этом вся история Яндекса.

Опыт одного человека — крайне субъективная вещь, но я попробую привести пример личного общения с яндекс-деньгами. Когда у них была уникальная фича (платить телефоном), да ещё и баллы (норм. кэшбек) я пользовался. Потом пришёл гугл пэй, а баллы превратились в наебаллы — я отказался от я-денег.

Так же может и с этой штукой случиться. Пока лютые кешбеки и промо на старте будут, народ переедет. Плюшки закончатся — съедет.

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Люц Шнайдер

Серебря…
1

Платил недавно Юмани (ещё до отделения от Я) — баллы начисляются. Кто-то отвалится, кто-то останется. Это вообще нормальное положение дел. Вон ВК тоже не было рекламы и музыка кого-то была бесплатной. Потом набралась критическая масса для монетизации и началась монетизация пользователей. 

А история с Google фото и безлимитными загрузками? Теперь без подписки безлимит не загрузить, а фото уже все там.

В общем эта схема работает.

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Дарья Лима

Люц
1

Баллы начисляются, но они стали именно наебаллы, вот в чем печаль

Ответить

Люц Шнайдер

Дарья
0

В каком смысле? Я также могу их потратить из расчёта 1 балл = 1 рубль. В чём обман?

Ответить

Дарья Лима

Люц
0

Раньше было большие действительно толковых способов потратить баллы.

Например можно было оплатить 50% от стоимости любого билета РЖД. Я ради этого и пользовалась я.деньгами года 3-4 как основной картой.

Сейчас посмотрела — доставки еды теперь вообще нет, а я тратила баллы на роллы в 2019 году. Ещё можно было купить сертификаты в аппстор, тоже пользовалась.

Сейчас изредка использую юмани и баллы только ради книжек на Литрес.

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Андрей Соколов

Люц
0

Если вы понимаете, то у Дурова ВК купил mail.ru

Ответить

Николай Кузнецов

Серебряный
0

Маркетинговое промо?)

Ответить

Игорь Маркелов

Серебряный
0

Когда онлайн-сервис дает возможность оплатить только кнопкой ЯPay или ввести карту. У меня так с GPay былая ситуация, пришлось добавлять карты в Google.

Ответить

Ничего личного, но

Серебряный
0

Вы зачем так радикально-то, не всегда нужно что-то выбрасывать.
Чем хотите, тем и оплачивайте, тот же Эплпэй в наши интернет магазины не до конца интегрирован всё ещё (ай, как больно), а тот же яндекс в оффлайн среду если и протиснется, то ещё не скоро. Совет да любовь, всё такое.

Ответить

Madina Djalilova

Серебряный
0

Повышенный кэшбэк делает чудеса :)

Ответить

Captain

5

Стало модным иметь свой карманный банк, однако. 

Ответить

Люц Шнайдер

Captain
0

Вообще-то логично, что Яндекс будет развивать финтех. Сейчас они партнёрятся с ВТБ в этом направлении. Кстати, Тинькофф до запуска своего брокера также партнёрился с ВТБ.

Ответить

Roman Trifonov

Люц
5

Не с ВТБ, а с БКС. 

Ответить

Люц Шнайдер

Roman
0

Да.

Ответить

Дмитрий Малахов

Captain
1

Наоборот - у большинства ФПГ произошел отказ от банковского сектора.
(Исключение иностранные автопроизводители , там есть нюансы)

Другое дело, что огромным компаниям, которые хотят в финтех иметь банк - разумно.

Ответить

Николай Кузнецов

0

Покупка банка лишний раз подчеркивает, что Яндекс, увы, локальная кампания. 
Глобальные игроки юзают только платежные системы и стараются не лезть под банковское регулирование. 

Ответить

Максим Мостовой

Николай
5

Когда становится выгоднее иметь свой банк, все к этому приходят. Никаких особых сложностей там нет, если только расчётные функции выполнять

Ответить

Георгий Хромченко

Николай
2

Этот опыт можно отмашстабировать и на другие страны, если будет нужно.

Но я думаю что они на одном процессинге платежей от Такси и Маркета отобьют покупку очень быстро, даже до всяких B2C сервисов

Ответить

Алина Евсенкова

Николай
0

Всё бы так, только наоборот. Платежные системы – это инструмент для банков, а не их альтернатива. Большинство услуг без банковской лицензии просто не предоставить

Ответить

Антон Адамов

Николай
0

Глобальные игроки отстают, иметь банк выгоднее

Ответить

Александр Якунин

Антон
0

Apple начала с банковской карты

Ответить

Konstantin_Andreevich

2

В финальной битве, когда будут повергнуты все соперники, сойдутся Сбер и Яндекс. Они захотят купить друг друга, после чего Вселенная схлопнется и произойдёт новый Большой взрыв. И всё для того, чтобы ты, читатель VC, смог вновь ходить на работу через 14 миллиардов лет.

Ответить

Александр Якунин

Konstantin_Andr…
0

То есть опять придумают работу?
Фу я так не играю.

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstantin_Andr…
0

И десятки тысяч программистов, админов вновь будут на рынке труда. Тут-то ценник и обвалится.

Ответить

Вальдемар Чегивара

0

С банком будет новый брокер. Это уже интересно . Со своей клиентской базой и иновационностью Яндекс быстро может стать не хуже Ти

Ответить

Артур Кожевников

Вальдемар
2

У Тинька до сих пор не все хорошо с сервисом, что уж говорить о Яндексе, чьи сервисы в постоянном статусе беты, а то и альфы. Ну пропадет миллион-другой со счета, ну подумаешь. 200 баллов компенсации дадут.

Ответить

Madina Djalilova

0

О "качестве" работы ЦБ и наглядно говорит тот факт, что дешевле купить готовый банк, чем открыть с нуля новый.
Представляете, если бы налоговая так работала, что дешевле было бы купить готовое ООО, чем открыть новое?

Ответить

Perviz Makhmudov

Madina
0

Это может быть связано с тем, что сейчас около 400 банков по всей стране, ещё относительно недавно их было более 500. Трудновато за всеми следить, контролировать. Тем более почти все, у кого лицензию отозвали, отмывали бабки. Если упростить выдачу лицензий, лучше навряд ли не станет.

Ответить

Камушек Камушкин

0

я тоже купил свой банк, правда в интернете

Ответить

Raimond Vladimirov

Камушек
0

А я купил себе БАНКу с пепси :)

Ответить

Anton Ivanov

Raimond
1
Ответить

Артур Кожевников

0

Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.

А топы Яндекса себе за эту сделку премий на сколько млн навыписывали? Давыдовыч, если бы узнал, понял бы, что продешевил.

Ответить

Александр Шешотов

0

до Некрополя рукой подать

Ответить

Murat Oshroev

0

Всем по банку

Ответить

Иван Шеметов

0

Кстати, откуда у Яндекса столько денег, если они хотели купить Тинькофф за 5 миллиардов долларов
Тот же фейсбук при покупки ватсапа только 4 миллиарда налом дали, остальное акциями фейсбука

Ответить

Александр Якунин

Иван
0

В кредит в Сбере бы взяли. 

Ответить

Виталий Журавлев

Иван
0

Взять кредит в тинькове, чтоб купить тиньков.

Ответить

Nikolay Vavilov

0

Яндекс за гроши нанимает людей с посылом "ну это же яндекс, строчку в резюме получите, а дальше хоть куда".
Каким образом они собрались банковские продукты поднимать? с Тинькова народ туда не пойдет. 

Ответить

Юрий Белкин

Nikolay
0

Уверен, когда-то так говорили и про Тинькова: «со сбера народ туда не пойдет")

Ответить

Александр Якунин

Юрий
0

Так он и не от туда пошёл, это просто новые потребители подросли и пришли, сейчас каждый уважающий себя банк выпускает карточку детскую что бы сформировать отношение к бреду и вот она платящая и берущая паства готова

Ответить

John Smith

0

А почему при покупке банка, не выдаётся новая лицензия? По факту получали одни владельцы, а потом другой, или что-то не понимаю?

Ответить

Perviz Makhmudov

John
0

Лицензию получают не владельцы, а юрлицо, и соответствование требованиям также проходило само юрлицо

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Камушек Камушкин

0

Я купил сегодня банк!  Я купил а вы?

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