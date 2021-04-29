«Яндекс» договорился о покупке банка у гендиректора «Связного» Статьи редакции
После разрыва соглашений со «Сбером» и «Тинькофф» у компании наконец будут свои банковские сервисы.
В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, рассказали vc.ru в «Яндексе». Банк принадлежит гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.
Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров, говорят в компании. Какие именно сервисы запустят, в «Яндексе» пока не говорят.
Сделку закроют после согласования в ЦБ, соответствующее ходатайство «Яндекс» подал регулятору 28 апреля.
О том, что «Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», в марте писал The Bell. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,1 млрд рублей. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.
- Сделку для покупки лицензии провела глава Wildberries Татьяна Бакальчук — в феврале она стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В апреле маркетплейс рассказал о переговорах с банками о создании собственного финтех-продукта. О покупке банка для развития финтеха также договорился Ozon.
- В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбер» официально объявили о о разделении совместных активов: «Яндекс» выкупил у «Сбера» 45% в «Маркете» за 42 млрд рублей, а «Сбер» стал единственным владельцем «Яндекс.Денег» (сейчас — «ЮMoney»).
- В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о сделке.
- В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне.
Фотография банка внутри
Если не платишь по кредиту тебя превращают в скелет.
Покупка банка лишний раз подчеркивает, что Яндекс, увы, локальная кампания.
Глобальные игроки юзают только платежные системы и стараются не лезть под банковское регулирование.
Когда онлайн-сервис дает возможность оплатить только кнопкой ЯPay или ввести карту. У меня так с GPay былая ситуация, пришлось добавлять карты в Google.
я тоже купил свой банк, правда в интернете
Блоги компаний
Показать еще