Финансы
Евгения Евсеева

«Яндекс» договорился о покупке банка у гендиректора «Связного» Статьи редакции

После разрыва соглашений со «Сбером» и «Тинькофф» у компании наконец будут свои банковские сервисы.

12 12 комментариев
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В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, рассказали vc.ru в «Яндексе». Банк принадлежит гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.

Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров, говорят в компании. Какие именно сервисы запустят, в «Яндексе» пока не говорят.

Сделку закроют после согласования в ЦБ, соответствующее ходатайство «Яндекс» подал регулятору 28 апреля.

О том, что «Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», в марте писал The Bell. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 млрд рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,1 млрд рублей. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.

  • Сделку для покупки лицензии провела глава Wildberries Татьяна Бакальчук — в феврале она стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В апреле маркетплейс рассказал о переговорах с банками о создании собственного финтех-продукта. О покупке банка для развития финтеха также договорился Ozon.
  • В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбер» официально объявили о о разделении совместных активов: «Яндекс» выкупил у «Сбера» 45% в «Маркете» за 42 млрд рублей, а «Сбер» стал единственным владельцем «Яндекс.Денег» (сейчас — «ЮMoney»).
  • В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о сделке.
  • В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне.

#новость #яндекс

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Mikhail Gladchenko

14

Фотография банка внутри

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Данила PRM

Mikhail
0

Если не платишь по кредиту тебя превращают в скелет.

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Игорь Маркелов

Данила
1

А если умираешь, перерождаешься

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Alex Miller

Игорь
1
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Alex Miller

Mikhail
0

фото банка снаружи.

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Captain

3

Стало модным иметь свой карманный банк, однако. 

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Николай Кузнецов

2

Покупка банка лишний раз подчеркивает, что Яндекс, увы, локальная кампания. 
Глобальные игроки юзают только платежные системы и стараются не лезть под банковское регулирование. 

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Серебряный файл

1

 В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay

Мне интересно, что может заставить достаточную группу пользователей отказаться от гугл или эппл пэй? Ну, если только не блокировка последних?

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Николай Кузнецов

Серебряный
0

Маркетинговое промо?)

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Игорь Маркелов

Серебряный
0

Когда онлайн-сервис дает возможность оплатить только кнопкой ЯPay или ввести карту. У меня так с GPay былая ситуация, пришлось добавлять карты в Google.

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Камушек Камушкин

0

я тоже купил свой банк, правда в интернете

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Raimond Vladimirov

Камушек
0

А я купил себе БАНКу с пепси :)

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