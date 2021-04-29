Инвестбанки оценили в $2-3 млрд компанию-разработчика инструментов для монетизации игр Xsollа Александра Агапитова Статьи редакции
Компания развивает решения для упрощённого приема платежей разработчиками и издателями игр, сотрудничает с Twitch и Valve.
- При публичном размещении оценка Xsolla составила бы около $3 млрд, при сделке со стратегом — более $2 млрд, следует из предварительных заключений Goldman Sachs и Bank of America. Об этом пишет The Bell со ссылкой на основателя компании Александра Агапитова.
- «Эдвайзеры мне сказали, что это очень хороший год с точки зрения мультипликаторов, с точки зрения налогов, которые со следующего года будут выше. Надо было посмотреть альтернативные стратегии. Но я прожил это ментально — и понял, что не вижу себя в роли гендиректора публичной компании. И внутри стратега тоже не вижу», — заявил Агапитов.
- Xsolla была основана в 2006 году в Перми, сейчас головной офис находится в Лос-Анджелесе. У компании есть представительства в Москве, Киеве и Сеуле. Xsolla развивает решения для упрощённого приёма платежей издателями, разработчиками и дистрибьюторами игр.
- Среди своих партнёров Xsolla называет Twitch, Valve (владелец магазина игр Steam), Epic Games (разработчик Fortnite) и другие компании.
- По собственным данным, выручка компании в 2020 году составила $67 млн — на 75% больше, чем в 2019 году, показатель EBITDA вырос на 50%, до $33 млн.
Вы для тупых пишите что ЕГ создал фортнайт ?
А вы считаете, что каждый человек в мире обязан это знать? Или просто не знакомы с практикой хорошей журналистики?
Или просто не знакомы с практикой хорошей журналистики?
Это когда в каждой новости из 1 абзаца нужно написать ещё 9 с хронологией развития событий за год? Знакомы, это глупо и просто так растягивает статью
Чего не написали о выручке фортнайта и всех скандалах и событиях с ней заодно?
А вы поймёте что это за контора если обязательно напишут про фортнайт ?
Что такое ЕГ? В донатные помойки не играю, так что сорян.
Я не знаю, что такое Фортнайт. Даже гуглить не пойду.
Помню Фоллаут2 в переводе Фаргус.
Нет, для тех у кого есть жизнь а не игры 24/7, то есть не для тебя ))
Больше чем уверен, что твоя жизнь заключается в 4х стенах офиса с весом 100кг и зп не больше 70к) так что сиди не пизди.
Лол какой ты смешной ))
Ещё одному калифорнийское солнышко голову напекло.
Выручка всего 67М в год, но от продажи за $2B и от IPO с оценкой $3B отказываются.
Видимо ждёт, пока 10 предложат🤣
С ним интервью хорошее Осетинская на днях взяла.
Играю в комп говорит, по 2-3 часа в день )
Расслабленный такой чувак )
Блоги компаний
Показать еще