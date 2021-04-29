Финансы
Евгения Евсеева

Инвестбанки оценили в $2-3 млрд компанию-разработчика инструментов для монетизации игр Xsollа Александра Агапитова Статьи редакции

Компания развивает решения для упрощённого приема платежей разработчиками и издателями игр, сотрудничает с Twitch и Valve.

  • При публичном размещении оценка Xsolla составила бы около $3 млрд, при сделке со стратегом — более $2 млрд, следует из предварительных заключений Goldman Sachs и Bank of America. Об этом пишет The Bell со ссылкой на основателя компании Александра Агапитова.
  • «Эдвайзеры мне сказали, что это очень хороший год с точки зрения мультипликаторов, с точки зрения налогов, которые со следующего года будут выше. Надо было посмотреть альтернативные стратегии. Но я прожил это ментально — и понял, что не вижу себя в роли гендиректора публичной компании. И внутри стратега тоже не вижу», — заявил Агапитов.
  • Xsolla была основана в 2006 году в Перми, сейчас головной офис находится в Лос-Анджелесе. У компании есть представительства в Москве, Киеве и Сеуле. Xsolla развивает решения для упрощённого приёма платежей издателями, разработчиками и дистрибьюторами игр.
  • Среди своих партнёров Xsolla называет Twitch, Valve (владелец магазина игр Steam), Epic Games (разработчик Fortnite) и другие компании.
  • По собственным данным, выручка компании в 2020 году составила $67 млн — на 75% больше, чем в 2019 году, показатель EBITDA вырос на 50%, до $33 млн.

#новость #xsolla

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Анатолий Ахапкин

–8

Вы для тупых пишите что ЕГ создал фортнайт ?

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Сергей Щукин

Анатолий
14

А вы считаете, что каждый человек в мире обязан это знать? Или просто не знакомы с практикой хорошей журналистики?

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Семен Смирнов

Сергей
0

Или просто не знакомы с практикой хорошей журналистики?

Это когда в каждой новости из 1 абзаца нужно написать ещё 9 с хронологией развития событий за год? Знакомы, это глупо и просто так растягивает статью

Чего не написали о выручке фортнайта и всех скандалах и событиях с ней заодно?

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Д Хб

Семен
0

Про эпиков многие читали, особенно на фоне войнушки с яблоком. 
На всякие фортнайты, полагаю, большинству с высокой колокольни.
Насчет "1 абзаца нужно написать ещё 9 с хронологией развития событий за год" - это да, дичь.

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Анатолий Ахапкин

Сергей
–3

А вы поймёте что это за контора если обязательно напишут про фортнайт ?

Ответить

Сергей

Анатолий
0

Шанс увеличивается вдвое 

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Александр Привалов

Анатолий
0

Что такое ЕГ? В донатные помойки не играю, так что сорян.

Ответить

Д Хб

Александр
8

Для нас, старичков, это unreal и unreal tournament.

Ответить

Александр

Д
1

А, EpicMegaGames что ли. Фига се, переименовались уже даже...

Ответить

Дмитрий Алтунин

Александр
2

Я не знаю, что такое Фортнайт. Даже гуглить не пойду.
Помню Фоллаут2 в переводе Фаргус.

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Сергей Щукин

Дмитрий
0

Перевод для слабаков!
Словарик на коленках - и в путь 🦾😆🤙

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Andreas Lapueros

Анатолий
–1

Нет, для тех у кого есть жизнь а не игры 24/7, то есть не для тебя ))

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Анатолий Ахапкин

Andreas
–1

Больше чем уверен, что твоя жизнь заключается в 4х стенах офиса с весом 100кг и зп не больше 70к) так что сиди не пизди.

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Andreas Lapueros

Анатолий
2

Лол какой ты смешной ))

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Анатолий Ахапкин

Andreas
0

Да да, ага 😂

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Александр Привалов

3

упрощённого приема платежей

Чтобы справился даже ребенок!

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From Siberia to London

0

Ещё одному калифорнийское солнышко голову напекло.
Выручка всего 67М в год, но от продажи за $2B и от IPO с оценкой $3B отказываются.
Видимо ждёт, пока 10 предложат🤣

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Mr. Z

0

С ним интервью хорошее Осетинская на днях взяла.
Играю в комп говорит, по 2-3 часа в день )
Расслабленный такой чувак )

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