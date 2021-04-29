Антимонопольный регулятор Китая собрался оштрафовать Tencent на $1,6 млрд — Reuters Статьи редакции
В апреле рекордный для страны штраф получила Alibaba — $2,8 млрд.
- Власти Китая оштрафуют Tencent в рамках масштабной антимонопольной борьбы с ИТ-компанией, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.
- По словам источников, Tencent могут оштрафовать не меньше, чем на 10 млрд юаней ($1,54 млрд). Компании грозит штраф за то, что она не отчиталась о прошлых приобретениях и инвестициях, что влечёт за собой штраф по 500 млн юаней ($77,1 млн) за каждый случай. Также Tencent обвиняют в антиконкурентной практике в некоторых её компаниях, связанных с музыкальными сервисами.
- Регулятор считает, что в отличие от Alibaba, Tencent не самая важная цель, но после начала проверок нельзя не наказать компанию, говорит один из источников.
- Кроме штрафа, компании придётся отказаться от эксклюзивных прав на музыку и, возможно, заставить продать приложения для прослушивания музыки Kuwo и Kugou. Основной бизнес Tencent, видеоигры и мессенджер WeChat, скорее всего, останутся нетронутыми, говорят источники.
- В апреле антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на рекордные для страны $2,8 млрд. Компанию обвиняли в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими компаниями. После этого больше 20 китайских ИТ-компаний обязались соблюдать антимонопольные правила.
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6 комментариев
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3
Орфография aliexpress уже на vc ?
Власти Китая оштрафуют Tencent в рамках масштабной антимонопольной борьбы с ИТ-компания, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.
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1
Это штраф за недоеденное блюдо экономики соседних стран )))
PS кто не понял - смотрите соседнюю новость из Китая
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0
Когда там уже наш ФАС оштрафует Яндекс на значимую сумму?
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