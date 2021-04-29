Финансы
Евгения Евсеева

Антимонопольный регулятор Китая собрался оштрафовать Tencent на $1,6 млрд — Reuters Статьи редакции

В апреле рекордный для страны штраф получила Alibaba — $2,8 млрд.

  • Власти Китая оштрафуют Tencent в рамках масштабной антимонопольной борьбы с ИТ-компанией, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.
  • По словам источников, Tencent могут оштрафовать не меньше, чем на 10 млрд юаней ($1,54 млрд). Компании грозит штраф за то, что она не отчиталась о прошлых приобретениях и инвестициях, что влечёт за собой штраф по 500 млн юаней ($77,1 млн) за каждый случай. Также Tencent обвиняют в антиконкурентной практике в некоторых её компаниях, связанных с музыкальными сервисами.
  • Регулятор считает, что в отличие от Alibaba, Tencent не самая важная цель, но после начала проверок нельзя не наказать компанию, говорит один из источников.
  • Кроме штрафа, компании придётся отказаться от эксклюзивных прав на музыку и, возможно, заставить продать приложения для прослушивания музыки Kuwo и Kugou. Основной бизнес Tencent, видеоигры и мессенджер WeChat, скорее всего, останутся нетронутыми, говорят источники.
  • В апреле антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на рекордные для страны $2,8 млрд. Компанию обвиняли в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими компаниями. После этого больше 20 китайских ИТ-компаний обязались соблюдать антимонопольные правила.

#новость #tencent #alibaba

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6 комментариев
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Runciter

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Орфография aliexpress уже на vc ? 
 Власти Китая оштрафуют Tencent в рамках масштабной антимонопольной борьбы с ИТ-компания, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.

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Yury Grinev

Runciter
0

Рерайт - дело такое.

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Vasya Stark

Runciter
0

-ложка рис.

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Andreas Lapueros

1

Это штраф за недоеденное блюдо экономики соседних стран ))) 
PS кто не понял - смотрите соседнюю новость из Китая 

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Марк Климов

0

Когда там уже наш ФАС оштрафует Яндекс на значимую сумму?

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Бестофща

Марк
0

сейчас сейчас..

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