Финансы
Маша Цепелева

Европейский финтех-стартап Vivid Money выходцев из «Тинькофф» привлёк $73 млн при оценке в $436 млн Статьи редакции

В ноябре 2020 года компанию оценивали в $117 млн.

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Сервис привлёк средства от инвесткомпаний Greenoaks и Ribbit Capital, пишет TechCrunch. Оценка стартапа выросла до $436 млн (€360 млн). Ещё в ноябре инвесторы оценивали компанию в $117 млн (€100 млн).

Vivid Money – это банковский сервис в Германии. С помощью приложения можно получать, тратить, инвестировать и экономить деньги. За €1 пользователь получает виртуальную карту, за €20 — ее металлическую версию.

Приложение позволяет открывать валютные счета и расплачиваться за границей по выгодному курсу, торговать долями акций и инвестировать в них без комиссии, покупать, хранить и обменивать криптовалюту.

В Vivid Money можно создавать дополнительные учетные записи — «карманы»: перемещать деньги между ними, добавлять пользователей, создавать на конкретные расходы.

Vivid Money основали в 2019 году два бывших вице-президента TCS Group Артем Яманов и Александр Емешев. Главные партнёры сервиса — немецкий SolarisBank и Visa.

TechCrunch называет сервис конкурентом Revolut, британской финтех-компании Николая Сторонского и Влада Яценко, созданой специально для еврозоны. В феврале 2020 года инвесторы оценили Revolut в $5,5 млрд.

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vc.ru

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Yuri Istomin

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Вывiд маней

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Павел Родюков

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А в чем инновации?

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Sht_Anton

Павел
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Юнит-экономика не про инновации, а про потребление.

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Холден Колфилд

0

Weed money

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Igor Kachura

0

Европа достойна качественного онлайн банка.

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Sht_Anton

Igor
0

1. Это не банк :)
2. в Европе полно необанков на любой вкус и цвет (для малого бизнеса, для частных лиц, для среднего и т.д.), включая проекты от тех же россиян из Модульбанка :)
3. Подобные новости к реальному положению дел в банковской отрасли отношения не имеют :)
Вот вчерашняя новость про финтех греческий, который теперь стоит 2 млрд $ 
https://techcrunch.com/2021/04/28/greeces-viva-wallet-raises-80m-for-its-neo-bank-targeting-small-business-merchants/

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Anton Kuzmin

Sht_Anton
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Согласен! Можете посоветовать нео-банк для малого бизнеса в Европе?

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