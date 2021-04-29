В ноябре 2020 года компанию оценивали в $117 млн.

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Сервис привлёк средства от инвесткомпаний Greenoaks и Ribbit Capital, пишет TechCrunch. Оценка стартапа выросла до $436 млн (€360 млн). Ещё в ноябре инвесторы оценивали компанию в $117 млн (€100 млн).

Vivid Money – это банковский сервис в Германии. С помощью приложения можно получать, тратить, инвестировать и экономить деньги. За €1 пользователь получает виртуальную карту, за €20 — ее металлическую версию.

Приложение позволяет открывать валютные счета и расплачиваться за границей по выгодному курсу, торговать долями акций и инвестировать в них без комиссии, покупать, хранить и обменивать криптовалюту.

В Vivid Money можно создавать дополнительные учетные записи — «карманы»: перемещать деньги между ними, добавлять пользователей, создавать на конкретные расходы.

Vivid Money основали в 2019 году два бывших вице-президента TCS Group Артем Яманов и Александр Емешев. Главные партнёры сервиса — немецкий SolarisBank и Visa.