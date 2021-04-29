Финансы
Маша Цепелева

Комиссия по ценным бумагам США начала расследование из-за фальшивого ребрендинга Volkswagen Статьи редакции

«Первоапрельская шутка» увеличила рыночную стоимость компании на миллиарды долларов.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) хочет проверить, повлияла ли шутка с переименованием Volkswagen в Voltswagen на стоимость акций компании и нарушает ли это закон, сообщает Der Spiegel.

  • В конце марта 2021 года после релиза автоконцерна о переименовании в Voltswagen стоимость акций Volkswagen увеличилась на 12,5%. Капитализация компании выросла на миллиарды долларов.
  • Volkswagen отказалась от своих слов и назвала релиз первоапрельской шуткой, которая должна была подогреть интерес к первому электрическому кроссоверу компании.
  • В январе 2017 года шесть руководителей и сотрудников Volkswagen были признаны виновными в мошенническом сговоре для проведения испытаний на выбросы загрязняющих веществ. Компанию приговорили к штрафам на $4,3 млрд.
  • В апреле 2019 года SEC закончила расследование в отношении Илона Макса, его твиты влияли на цену акций Tesla. После соглашения с комиссией Маск не может публиковать в соцсетях информацию о компании без одобрения юриста.

#новость #volkswagen

845 просмотров
7 7 комментариев
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","volkswagen"], "comments": 7, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 240566, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Apr 2021 21:39:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Тим Пазухин

4

сек решил пошутить в ответ

Ответить

Allegra Geller

2

SEC должна анонсировать бан на Фольксвагены в США, а через день сказать что шутка. Посмотрим как на капитализацию повлияет

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

Вот им делать нечего

Ответить

Вячеслав Григорьев

1

В конце марта 2021 года после релиза автоконцерна о переименовании в Voltswagen стоимость акций Volkswagen увеличилась на 12,5%. Капитализация компании выросла на миллиарды долларов.

Ответить

Сергей Янзин

1

Voltsgate

Ответить

Deniss Karpak

0

Voltstrahen

Ответить

Raimond Vladimirov

0

SEC, где ваше чувство юмора?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Российский экспорт, «взрывающий мозг»
27 апреля на сессии «Цифровой креатив на экспорт» международного форума лидеров креативных индустрий и мира интеллектуа…
СберАвтопарк
Подписан
Отписаться
Динамика российского и европейского автомобильного рынка в 2021 году
Авторынки России и Европы начали 2021 год с падения. По данным Ассоциации европейского бизнеса продажи в России снизили…
NTA
Подписан
Отписаться
Создание классификатора с помощью ABBYY FlexiCapture 12
Для чего классифицировать и как создать классификатор для распознавания. pdf документов с помощью программного обеспече…

Показать еще

Лучшие комментарии
Bruce Robertson
за день
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

Rodionov Anton

«Тинькофф» купил сервис для…

Владимир Каширин

Chia криптовалюта: второй шанс…

Fumar mata

Я мог получить данные карт…

Чех в чешках

Убыток нефинансовых сервисов…

Zachary Vichinsky

Геолокация: как найти и…

Тот самый партизан

«Медуза» рассказала, чем…

Oleg Oleg

«Медуза» объявила о сборе…

Николай Кузнецов

«Яндекс» купил банк: какие…

Man Coolman

Разница в цене на поездку за…

Артём Лисин

Почему в течение нескольких лет…

Тот самый партизан

«Медуза» рассказала, чем…

Артём Лисин

Почему в течение нескольких лет…

Leo Uvarov

В Госдуму внесут законопроект о…

Am R

«Медуза» объявила о сборе…

Raimond Vladimirov

Комиссия по ценным бумагам США…

Vladimir Mirolubow

Почему в течение нескольких лет…

Александр Звягин

«Медуза» объявила о сборе…
null