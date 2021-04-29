Комиссия по ценным бумагам США начала расследование из-за фальшивого ребрендинга Volkswagen Статьи редакции
«Первоапрельская шутка» увеличила рыночную стоимость компании на миллиарды долларов.
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) хочет проверить, повлияла ли шутка с переименованием Volkswagen в Voltswagen на стоимость акций компании и нарушает ли это закон, сообщает Der Spiegel.
- В конце марта 2021 года после релиза автоконцерна о переименовании в Voltswagen стоимость акций Volkswagen увеличилась на 12,5%. Капитализация компании выросла на миллиарды долларов.
- Volkswagen отказалась от своих слов и назвала релиз первоапрельской шуткой, которая должна была подогреть интерес к первому электрическому кроссоверу компании.
- В январе 2017 года шесть руководителей и сотрудников Volkswagen были признаны виновными в мошенническом сговоре для проведения испытаний на выбросы загрязняющих веществ. Компанию приговорили к штрафам на $4,3 млрд.
- В апреле 2019 года SEC закончила расследование в отношении Илона Макса, его твиты влияли на цену акций Tesla. После соглашения с комиссией Маск не может публиковать в соцсетях информацию о компании без одобрения юриста.
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7 комментариев
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SEC должна анонсировать бан на Фольксвагены в США, а через день сказать что шутка. Посмотрим как на капитализацию повлияет
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В конце марта 2021 года после релиза автоконцерна о переименовании в Voltswagen стоимость акций Volkswagen увеличилась на 12,5%. Капитализация компании выросла на миллиарды долларов.
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