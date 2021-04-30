Финансы
Евгения Евсеева

Amazon рассказала о росте прибыли почти в три раза за квартал — до $8 млрд Статьи редакции

Выручка выросла на 44% — до $108 млрд, компания ждёт рост продаж.

  • Amazon отчиталась за первый квартал — выручка выросла на 44%, до $108 млрд, прибыль выросла более чем в три раза — с $2,5 млрд в первом квартале 2020 года до $8,1 млрд в первом квартале 2021 года.

  • Компания ожидает, что во втором квартале 2021 года выручка составит от $110 млрд до $116 млрд — он станет третьим подряд кварталом с выручкой больше $100 млрд, передаёт CNBC. В Amazon объяснили показатели ростом продаж облачного подразделения и рекламы.
  • Продажи облачного подразделения компании — Amazon Web Services за квартал составили $13,5 млрд — 32% больше, чем в прошлом году.
  • В первом квартале AWS принесла операционную прибыль в размере $4,16 млрд, на подразделение приходится почти 47% от общей операционной прибыли Amazon — $8,9 млрд.
  • Компания предполагает, что операционная прибыль во втором квартале составит от $4,5 млрд до $8 млрд, но $1,5 млрд предстоит направить на расходы, связанные с Covid-19.
  • В отчёте Amazon также сообщила о своём стремлении стать «лучшим работодателем Земли» — о нём глава компании Джефф Безос рассказывал в своём последнем письме акционерам.
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#новость #amazon

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