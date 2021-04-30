«Совкомбанк» после поглощения упразднит бренд банка «Восточный», из-за спора вокруг которого началось дело Калви Статьи редакции
«Совкомбанк» выкупил «Восточный» в марте 2020 года.
«Совкомбанк» начнёт реформировать «Восточный» в третьем квартале 2021 года — после поглощения бренд банка не сохранится. Об этом сообщил в интервью РБК совладелец и первый зампред «Совкомбанка» Сергей Хотимский.
Срок окончания перевода отделений «Восточного» в сеть «Совкомбанка» — первый квартал 2022 года.
Хотимский отметил, что «инвестировать в два бренда — это дорого». По его мнению, синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды.
Председателем правления «Восточного» стал бывший зампред «Совкомбанка» Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном», попали под сокращение.
«Большинство топ-менеджеров уже покинули банк, но там огромная сила на местах в людях, в специалистах среднего звена, в продавцах по всей стране. Это то, чем банк привлекает, то, ради чего он приобретен», — сказал Хотимский.
- В марте 2020 года «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке банка «Восточный».
- Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.
- В 2019 году Амурский суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный» другим акционерам — после этого фонд лишился контроля над банком.
- В октябре 2020 года акционеры банка «Восточный» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисян «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору и отказались ото всех исков.
- В декабре 2020 года Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, под которым он находился с апреля 2019 года.
Интересно, есть среди здравомыслящих людей те, кто будет связываться с конторой с названием "Совок"?
"Совкомбанк" расшифровывается как "Современный коммерческий банк".
Вроде расшифровывается как "Современный коммерческий банк", но, конечно, на ум приходит Ваша ассоциация. Думаю, что здравомыслящие люди не смотрят на название банка, а на его надежность ( 9-е место по размеру активов, системно значимый банк).
Так отстаивали "правду", что теперь стыдно это в приличном обществе произносить?
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