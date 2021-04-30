«Совкомбанк» выкупил «Восточный» в марте 2020 года.

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«Совкомбанк» начнёт реформировать «Восточный» в третьем квартале 2021 года — после поглощения бренд банка не сохранится. Об этом сообщил в интервью РБК совладелец и первый зампред «Совкомбанка» Сергей Хотимский.

Срок окончания перевода отделений «Восточного» в сеть «Совкомбанка» — первый квартал 2022 года.

Хотимский отметил, что «инвестировать в два бренда — это дорого». По его мнению, синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды.

Председателем правления «Восточного» стал бывший зампред «Совкомбанка» Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном», попали под сокращение.

«Большинство топ-менеджеров уже покинули банк, но там огромная сила на местах в людях, в специалистах среднего звена, в продавцах по всей стране. Это то, чем банк привлекает, то, ради чего он приобретен», — сказал Хотимский.