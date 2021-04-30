{"id":3194,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3194&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/236464&hash=abf1753d8ea7420e8f161daf1db5ef87a3a55cc61304fdcf727ce2973dc61bbd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

«Совкомбанк» после поглощения упразднит бренд банка «Восточный», из-за спора вокруг которого началось дело Калви Статьи редакции

«Совкомбанк» выкупил «Восточный» в марте 2020 года.

5 5 комментариев
1050 просмотров

«Совкомбанк» начнёт реформировать «Восточный» в третьем квартале 2021 года — после поглощения бренд банка не сохранится. Об этом сообщил в интервью РБК совладелец и первый зампред «Совкомбанка» Сергей Хотимский.

Срок окончания перевода отделений «Восточного» в сеть «Совкомбанка» — первый квартал 2022 года.

Хотимский отметил, что «инвестировать в два бренда — это дорого». По его мнению, синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды.

Председателем правления «Восточного» стал бывший зампред «Совкомбанка» Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном», попали под сокращение.

«Большинство топ-менеджеров уже покинули банк, но там огромная сила на местах в людях, в специалистах среднего звена, в продавцах по всей стране. Это то, чем банк привлекает, то, ради чего он приобретен», — сказал Хотимский.

  • В марте 2020 года «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке банка «Восточный».
  • Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.
  • В 2019 году Амурский суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный» другим акционерам — после этого фонд лишился контроля над банком.
  • В октябре 2020 года акционеры банка «Восточный» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисян «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору и отказались ото всех исков.
  • В декабре 2020 года Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, под которым он находился с апреля 2019 года.

#новость #совкомбанк #восточныйбанк

5 5 комментариев
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0432\u043a\u043e\u043c\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 240719, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Apr 2021 09:05:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Папа Римский

11

Интересно, есть среди здравомыслящих людей те, кто будет связываться с конторой с названием "Совок"?

Ответить

Сергей Милосердов

Папа
0

"Совкомбанк" расшифровывается как "Современный коммерческий банк".

Ответить

Stanislav Zaharia

Папа
0

Вроде расшифровывается как "Современный коммерческий банк", но, конечно, на ум приходит Ваша ассоциация. Думаю, что здравомыслящие люди не смотрят на название банка, а на его надежность ( 9-е место по размеру активов, системно значимый банк).

Ответить

Виктор Булов

Папа
0

Банк не хуже Тинькоффых и прочих. Название странное

Ответить

Александр Привалов

4

Так отстаивали "правду", что теперь стыдно это в приличном обществе произносить?

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Точка
Подписан
Отписаться
Демо Точки: новые сервисы для таксопарков, бирж самозанятых и предпринимателей на патенте
На очередном Большом Демо Точки команда презентовала новые возможности для бизнеса, которые Точка подготовила за 6-неде…
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Московский акселератор определил лучших участников трека BuildTech
Делобанк
Подписан
Отписаться
Набрать лишний вес и кредиты, чтобы долго и мучительно избавляться от них. Личная история фитнес-тренера с Алтая

Показать еще

Лучшие комментарии
Bruce Robertson
за день
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

Сергей Калагин

Из студентов в тимлиды: как…

Viacheslav

Amazon рассказала о росте…

Павел Иванов

Онлайн-кинотеатр Okko потерял…

Artem Zabrodskii

Инвестбанки оценили в $2-3 млрд…

Илья Попов

Французская Eutelsat…

Lloyd Nikerson

Работа в Альфа-банке через…

Ярослав Шенцов

Банк ВТБ подключает платные…

Сидор

В Госдуму внесут законопроект о…

Sasha Bochkin

Онлайн-кинотеатр Okko потерял…

Lloyd Nikerson

Работа в Альфа-банке через…

Mihail Penkin

Разница в цене на поездку за…

Данил Сорока

Почему в течение нескольких лет…

Павел Скиннер

«Яндекс» купил банк: какие…

Mihail Demeshko

«Медуза» объявила о сборе…

Mihail Penkin

Разница в цене на поездку за…

Алексей Любимов

В Китае приняли закон по борьбе…

Alex Lowen

Комиссия по ценным бумагам США…

Виктор Булов

«Совкомбанк» после поглощения…

Андрей Ивченко

«Тинькофф» купил сервис для…

Artem Zabrodskii

«Айтишник не может зарабатывать…
null