В 2020 году власти Китая остановили IPO Ant Group, из-за чего компанию покинул гендиректор Саймон Ху и другие сотрудники. Что происходит с Ant Group и чем она так важна для страны — в пересказе материала The Generalist.

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В ноябре 2020 года власти Китая остановили процедуру проведения IPO финансового холдинга Ant Group, принадлежащего Джеку Ма. До этого в обращении к будущим акционерам Ма поделился грандиозными планами компании.

Финансовая система Китая всё время пыталась догнать Европу и США. Но только то, что систему используют в США или Европе, не значит, что она автоматически становится актуальной. Нам необходимо создать системы будущего. Текущие финансовые реалии — это набор правил для стариков. Джек Ма основатель Ant Group

Ма отметил, что Китай хочет быть в авангарде финансовых инноваций — и Ant Group может стать одним из лидеров. В качестве примера The Generalist сравнивает китайский платёжный сервис Alipay с PayPal.

В 2019 году американская компания обработала платежей на $719 млрд. За это же время Alipay обработал $17 трлн только в материковом Китае.

Если в ходе IPO Ant Group привлечёт планируемые $34,5 млрд, то уже в первый день компания достигнет оценки в $313,3 млрд. Это позволит ей обойти по капитализации таких гигантов, как: — PayPal — $230 млрд; — JP Morgan — $297,3 млрд; — Citigroup — $87,4 млрд; — Goldman Sachs — $65,2 млрд; — Bank of America — $203,4 млрд.

Такая капитализация не может держаться только на обещании совершить революцию финансовой системы, пишет The Generalist.

За этой суммой стоит мощная структура Ant Group, её влияние на финансовую сферу Китая, финансовые результаты и глобальные риски.

Роль Ant Group в развитии цифровых платежей в Китае

Первой попыткой Ма развить интернет-предприятие стал каталог China Pages, который не принёс прибыли. Следующей пробой в 1999 году стал маркетплейс Alibaba, на основание которого Джек собрал с семьи и друзей около $60 тысяч.

Джек Ма в 1999 году

Финансовая экосистема Китая в 2000-х годах была в плохом состоянии, пишет The Generalist. Платёжная система UnionPay только зарождалась, клиринг и транзакции занимали много времени.

Кредитные линии были доступны только крупным предприятиям с подтверждёнными документально схемами выплат. Физлица могли обращаться за займами только к уличным ростовщикам и мелким банкам — и было легко попасть на мошенников.

В это время на рынок вышли решения Alipay, которые вовлекли покупателей, средний и малый бизнес в глобальную экономическую сферу. Alibaba нуждалась в надёжных способах вести расчёты — и в этом помог платёжный сервис, который попутно совершил финансовую революцию в Китае, отмечает издание.

В первой версии Alipay можно было оплачивать товары в онлайне и получать их при личной встрече. Но люди не хотели рисковать средствами, опасаясь мошенников. Тогда сервис предложил пользователям простую схему эскроу — деньги за сделку замораживались на счёте потребителя и списывались только после получения товара от продавца.

Сервис стал платёжным шлюзом, позволяющим клиентам легко открывать цифровой кошелёк, проводить быстрые платежи и оплачивать коммунальные услуги. Эти функции находились в отдельном суперприложении, которое позволило заводить на своей архитектуре сторонние «мини-приложения».

В 2014 году Alipay переименовалась в Ant Group и годом позже привлекла $4,5 млрд инвестиций. К 2020 году у компании было 1,3 млрд пользователей, многие из них не пользовались физическим кошельком.

Структура продуктов Ant Group. По данным на 2020-й, в цифровой экосистеме Ant можно оплатить более 1000 повседневных услуг, от доставки еды до обучения, и воспользоваться более чем 2 млн мини-приложений.

Цифровой кошелёк открыл множество смежных финансовых возможностей: можно вложить лишнюю сдачу в паевой инвестиционный фонд или получить кредит на товар на Taobao. Так Ant Group стала суперагрегатором, который контролирует почти всю финансовую жизнь пользователей.

Что входит в группу Ant

После истории развития Ant издание The Generalist разбирает структуру компании и другие детали её бизнеса.

Цифровые платежи

Ant получает выручку от цифровых платежей, взимая с продавцов и платформ комиссию 0,1% за каждую транзакцию. С пользователей берёт плату за переводы на банковские счета и выплаты по кредитным картам.

Скриншот приложения Alipay

«Умные» кредиты

С 2014 года Ant предлагает ряд необеспеченных возобновляемых кредитных продуктов для потребителей и продавцов. Продукты нацелены на малые и средние предприятия или жителей некрупных китайских городов, у которых нет доступа к банковским картам или богатых друзей.

Ant управляет платформой выдачи ссуд, но полагается на сторонние финансовые учреждения. По данным на 30 июня 2020 года, около 98% кредитов в платформе обслуживали посредники.

Структура подразделения CreditTech

Для оценки кредитоспособности пользователей Ant Group использует более 100 моделей. Компания оценивает историю платежей пользователя, род занятий, количество денег и прочие параметры.

Исходя из этого, им предлагаются персональные кредитные условия и ставки. Показатель просрочек по платежам в системе держится на уровне 1,5%, для сравнения — в США он составляет 2,5% по кредитным картам.

Уровень просроченных платежей за 2017-2019 годы

Малому и среднему бизнесу предлагают гибкие ссуды с мгновенной выплатой в среднем под 11,6% годовых. Такие кредиты обычно погашают за три месяца.

Подразделение MyBank использует принцип 3-1-0: 3 минуты занимает подача анкеты на ссуду, за 1 секунду сервис решает, давать ли кредит, и всё это при 0 взаимодействий с людьми.

Несмотря на доступность частного финансирования, пользователям необходима хорошая кредитная история. Для её формирования есть инструмент Huabei — быстрые займы от $7 до $7000 для онлайн-покупок на Taobao или других платформах, а для ответственных плательщиков есть инструмент Jiebei, предоставляющий займы на суммы от $10 тысяч.

Инвестиционные инструменты

Продукт для управления капиталом InvestTech даёт потребителям и предприятиям доступ к 6000 инвестиционным продуктам от более чем 170 фондов. Прямо в приложении Alipay потребители могут открыть индивидуальный инвестиционный счёт. Ant использует технологии ИИ для оценки рисков и предлагает клиентам подходящие варианты инвестиций.

Продукт Yu'ebao («Остаточное богатство») позволяет клиентам получать доход от неиспользованных денег на цифровом кошельке Alipay, при этом средства можно тратить. В сервисе низкий подог входа — достаточно внести 1 юань ($0,15). Доходность предложения — примерно 1,7% — выше, чем у большинства процентных ставок по дебетовым счетам. В июне 2020 года это был самый крупный денежный фонд в мире по объёму активов под управлением.

Страхование

Платформа Ant предлагает более 2000 индивидуальных страховых продуктов, включая медицинское страхование и пенсионное обеспечение. Ant первой обеспечила жителей китайских деревень страховыми продуктами. Страховщикам платформа позволяет дёшево получить доступ к миллионам клиентов и обрабатывать претензии в онлайне. Ant использует технологии обработки естественного языка для проверки страховых обращений на подлинность и выявления мошеннических заявок.

К примеру, Ant запустила сервис для страховки от рака Haoyibao. Это первая страховка в Китае, которую клиент может продлевать в течение всей своей жизни за 89 юаней ($13) в год.

Как работает Ant

В каждой из продуктовой сфер компания следует трём общим принципам.

Данные — это сверхспособность

Цифровые платежи важны компании не из-за выручки, а из-за данных, которые можно получить. Транзакции несут в себе в том числе информацию о демографическом, социально-экономическом и гражданском статусе пользователя и передают её другим элементам экосистемы.

То же касается и бизнеса; данные о числе заказов у продавца за полгода можно использовать для прогнозирования будущих денежных потоков. Эту информацию также можно использовать для построения работающей кредитной модели.

Первый и лучший клиент — сама Alibaba

Компания выходит во всё новые для себя сферы прежде всего с собственным продуктом, как это делает Amazon. К примеру, первый и главный клиент Ant в ритейле — Alibaba, чьи потребности и данные стали стимулом для последующих инноваций в Ant.

Во-первых, трудно убедить устаревшие финансовые учреждения делать акцент на технологиях. Во-вторых, перед тем как предложить платформу другим компаниям, нужно её хорошо протестировать.

В третьих, открывая двери для сторонних клиентов, Ant превращается из финансовой организации в платформу — и освобождается от назойливого финансового регулирования (причина первоначального ребрендинга с Ant Financials на Ant Group). Наконец, это даёт Ant преимущество первопроходца в отношениях с клиентами.

Классический агрегатор

Аналитик Бен Томпсон определяет агрегаторы по трём признакам:

Прямые отношения с пользователями.

Нулевые затраты на обслуживание пользователей и модульность.

Общедоступность поставщиков благодаря большой пользовательской базе.

Продукты Ant Group отражают эти признаки во всех сферах, от кредитования до страхования. Ant неоднократно использовали 1 млрд пользователей Alipay для привлечения банков, паевых инвестиционных фондов и страховщиков.

Их значительное влияние на спрос также означает, что они могут снизить маржу поставщиков, что ведёт к созданию доступных продуктов с низкими порогами входа.

Финансовые показатели

Часть ажиотажа по поводу листинга Ant появилась из-за масштаба компании. Но и результативность фирмы также вдохновляет инвесторов: это быстрорастущий прибыльный бизнес.

В 2019 году выручка Ant составила $18 млрд — на 40,6% больше, чем в 2018-м. Компания продолжила свой рост в 2020, при этом выручка за первые шесть месяцев составила $10,8 млрд, что на $7,9 млрд больше, чем за тот же период годом ранее.

График роста выручки

С ростом выручки количество пользователей также возросло. Показатель ежемесячно активных пользователей вырос с 499 млн на конец 2017 года до 711 млн к середине 2020 года.

Общие объёмы платежей увеличились с $10,2 трлн в 2017 году до $17,6 трлн к середине 2020 года. Чистая прибыль компании нестабильна: в 2017 году показатель составил $1,2 млрд, в 2018 году — $322 млн, а к середине 2020 года — $3,3 млрд.

Риски

В проспекте Ant Group «регуляторный риск» составляет 40% от всех перечисленных. Требования китайских регуляторов постоянно меняются, касаясь то одних, то других финансовых продуктов группы. Также компания отмечает рост геополитического напряжения Китая с США и вопросы конфиденциальности пользователей как существенные факторы риска.

В будущем, по мере выхода группы на международные рынки, эти вопросы станут всё более насущными и требующими сильной реакции. Но Ant Group уже преодолела все препятствия на пути к финансовому господству в Китае, пишет The Generalist.