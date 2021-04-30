Владелец американского Forbes обсуждает выход на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» — Reuters Статьи редакции
При продаже доли в 2014 году компанию оценили в $475 млн, говорил источник.
- Forbes Media LLC вел переговоры о слиянии с компанией-«пустышкой» (SPAC) для выхода биржу, сообщают источники Reuters, знакомые с вопросом.
По данным источников, представители Forbes также рассматривали предложения от инвесткомпании Borderless Services Inc, специализирующейся на блокчейне, и от консорциума, возглавляемого главой GSV Ventures Майклом Мо. В результате любой из сделок Forbes останется частной компанией. Borderless Services Inc предложил $700 млн, говорят источники.
- В 2014 году 95% компании купила гонконгская группа инвесторов Integrated Whale Media Investments, оставшаяся часть принадлежит семье Форбс. Тогда всю компанию оценили в $475 млн.
По данным источников Reuters, в 2017 контрольный пакет акций Forbes хотел купить китайский конгломерат HNA Group, но сделка не состоялась.
По данным Forbes, журнал читают 6 млн читателей старше 18 лет. Цифровая платформа охватывает 140 млн человек ежемесячно.
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