По данным источников, представители Forbes также рассматривали предложения от инвесткомпании Borderless Services Inc, специализирующейся на блокчейне, и от консорциума, возглавляемого главой GSV Ventures Майклом Мо. В результате любой из сделок Forbes останется частной компанией. Borderless Services Inc предложил $700 млн, говорят источники.