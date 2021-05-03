Финансы
Слава Шегай

Уоррен Баффет назвал своего преемника — главой Berkshire Hathaway станет Грег Абель Статьи редакции

Миллиардеру Баффету 90 лет, его преемнику Абелю 59.

Грег Абель CNBC

90-летний Уоррен Баффет назвал своим преемником на посту главы Berkshire Hathaway вице-президента по нестраховым операциям Грега Абеля. В 2018 году Баффет сообщил, что у него есть два кандидата: Абель и вице-президент по страховым операциям Аджит Джейн. Одним из определяющих факторов выбора стал возраст: Абелю 59 лет, а Джейну — 69.

О назначении на ежегодном выступлении перед акционерами объявил 97-летний Чарли Мангер, партнёр Баффета. Баффет подтвердил его слова: «Директора согласны с тем, что если сегодня вечером со мной что-то случится, завтра утром всё возьмет на себя Грег».

Грег Абель работает в Berkshire Hathaway с 1999 года, в 2008 году он стал гендиректором одной из её портфельных компаний MidAmerican Energy. В 2014 году компанию переименовали в Berkshire Hathaway Energy.

«Волшебник из Омахи»: как Уоррен Баффетт…
Обозреватель vc.ru изучил историю жизни одного из богатейших в мире инвесторов Уоррена Баффетта…
vc.ru

#баффет #berkshire #новости

1602 просмотров
20 20 комментариев
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Слава Шегай", "author_type": "editor", "tags": ["berkshire","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u0444\u0444\u0435\u0442"], "comments": 20, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 241799, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 03 May 2021 20:33:42 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Raimond Vladimirov

8

Здоровья Уоррену! Столько лет, а управляет бизнесом и остаётся в тренде событий.

Ответить

Raimond Vladimirov

Raimond
4

Хотя он конечно вряд-ли читает vc.

Ответить

Denis1710

Raimond
14

Конечно, читает. Он просил передать вам - "Спасибо!".

Ответить

Raimond

Denis17…
1

Не спасибо, а "Thank you!"

Ответить

Вася Пражкин

Raimond
7

Еще он передавал Вам лям баксов, но дошло только "Спасибо!".

Ответить

Denis1710

Raimond
2

Это я уже перевел, чтобы вам удобнее было понять.

Ответить

Славный волк

Denis17…
1

Пффф. Даже Сбер дает больше одного "Спасибо"

Ответить

Балкон.Ру

Raimond
2

остаётся в тренде

Не остаётся, а скорее создаёт

Ответить

Артём Лисин

Raimond
0

Не кирпичи же грузит :)

Ответить

Raimond Vladimirov

Артём
0

Да, но в 90 многие не могут ходить, так что всё равно достижение

Ответить

Антон Волков

Raimond
0

Не лижи, все равно преемником не сделает 

Ответить

Бестофща

2

число 69 сделало своё дело

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Бестофща
0

Украл шутку

Ответить

Diana Milonova

1

Дорогу молодым!

Ответить

Bobo Momo

Diana
1

Лол, он во внуки Мангеру годится 

Ответить

From Siberia to London

1

А он оптимист: «если со мной что-то случится».
В 90 это скорее: «если я проснусь завтра утром, то Абелю придётся ещё немного подождать»😺

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Можно лишь порадоваться за мужика

Ответить

Denis Kolodin

0

Насколько долгосрочными должны быть стратегии инвестирования, чтобы так долго жить?!?!

Ответить

Демид Московский

0

Комментарии здесь как на Одноклассниках

Ответить

Александр Якунин

Демид
0

В перекрёстке туалетная бумага по акции, думаю фиксировать пора.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: «Яндекс» покупает банк, история бренда Richard Mille и донаты для «Медузы»
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
Embacy
Подписан
Отписаться
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за апрель: Figma, Apple, Ситимобил, Gett и другие
Каждый раз когда сажусь готовить дайджест мне самому очень интересно посмотреть, что же случилось за месяц в мире сайто…
16
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Тренды legal design: договор как комикс — юрист как художник
В Сколково в рамках IPQuorum 2021: Tech for Content прошёл мастер-класс «Перевод с юридического на человеческий: лигалд…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Котовский
за день
Не будьте интернет-хомячком. Ведите бюджеты в спец программах, настраивайте уведомления за день до фактических списаний и держите под контролем. Или откройте в своем интернет банке виртуальную карту с лимитом на…
Нужен закон о запрете автоматического списания средств
Bruce Robertson
за неделю
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов

Комментарии

Ivan Susanin

«Газпромбанк» не видит свою…

Кигхриль Vselensky

«Яндекс.Маркет» изменил цену…

Valeriy Serdyukov

«Пытались измениться, но было…

Рустам Гайнуллин

Права продавцов, заблуждения…

Bobo Momo

Полезный лайфхак против…

Александ Есть

Какой курс выбрать если хочешь…

Raimond Vladimirov

Уоррен Баффет назвал своего…

Александр Якунин

Уоррен Баффет назвал своего…

Демид Московский

Уоррен Баффет назвал своего…

Александр…

«Любой человек в близкой…

Александр Дайверов

«Яндекс.Маркет» изменил цену…

Феттучини с…

MeHandA — первый российский…

Candy Blue

Закрывшийся, но всё ещё самый…

Артём Лисин

«Любой человек в близкой…

And Ron

Основатели петербургской…

KINCH

MeHandA — первый российский…

Артём

«Газпромбанк» не видит свою…

Артём Лисин

«Любой человек в близкой…

Denis Kolodin

Уоррен Баффет назвал своего…

Alexander

Закрывшийся, но всё ещё самый…
null