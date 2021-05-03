Миллиардеру Баффету 90 лет, его преемнику Абелю 59.

Грег Абель CNBC

90-летний Уоррен Баффет назвал своим преемником на посту главы Berkshire Hathaway вице-президента по нестраховым операциям Грега Абеля. В 2018 году Баффет сообщил, что у него есть два кандидата: Абель и вице-президент по страховым операциям Аджит Джейн. Одним из определяющих факторов выбора стал возраст: Абелю 59 лет, а Джейну — 69.

О назначении на ежегодном выступлении перед акционерами объявил 97-летний Чарли Мангер, партнёр Баффета. Баффет подтвердил его слова: «Директора согласны с тем, что если сегодня вечером со мной что-то случится, завтра утром всё возьмет на себя Грег».

Грег Абель работает в Berkshire Hathaway с 1999 года, в 2008 году он стал гендиректором одной из её портфельных компаний MidAmerican Energy. В 2014 году компанию переименовали в Berkshire Hathaway Energy.