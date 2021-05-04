Финансы
Таня Боброва

Fortnite принесла Epic Games $9 млрд выручки за два года: на суде с Apple компания впервые раскрыла бизнес-показатели Статьи редакции

Спор длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в Fortnite прямые покупки в обход App Store, а Apple в ответ удалила игру из магазина.

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3 мая прошло первое судебное заседание по существу по делу Epic Games и Apple: разработчик выступает против 30%-ой комиссии App Store и правил магазина приложений. Как пишет WSJ, разбирательство продлится около трёх недель и может изменить отношения между разработчиками и владельцами магазинов приложений.

Во время заседания Epic Games обнародовала некоторые финансовые документы, хотя обычно не публикует отчётность. Например, раскрыла выручку игры Fortnite, из-за удаления которой из App Store начался суд с Apple.

Согласно документам, которые приводит The Verge:

  • Выручка Epic Games в 2018 году составила $5,6 млрд, из которых $5,4 млрд пришлось на Fortnite.
  • В 2019 году компания получила $4,2 млрд выручки, $3,7 млрд принесла игра.

По словам основателя Epic Games Тима Суини, которые приводит WSJ, с момента выпуска игры в 2017 году по конец 2020-го Fortnite принесла компании $13,1 млрд выручки.

В документах не говорится, сколько прибыли принесла разработчику Fortnite, но компания отчиталась о более чем $5,5 млрд прибыли за два года, пишет издание.

Выручка от Fortnite превосходит выручку от любых других категорий, отмечает The Verge: «Другие игры» принесли $108 млн в 2018 и 2019 годах, а игровой движок Unreal Engine — $221 млн. Магазин Epic Games Store принёс компании $235 млн за два года.

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О чём ещё рассказала Epic Games на суде

Основатель консалтинговой компании GameDiscoverCo Саймон Карлесс поделился в Twitter таблицей с данными о том, сколько Epic Games платит издателям игр за бесплатные раздачи в своём магазине. По его словам, это часть документа из судебного разбирательства.

Как пишет The Verge, в документе есть данные по 38 играм, выплаты по которым сделали с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года. За этот период компания выплатила в общей сложности более $11,65 млн. В результате компания получила почти 5 млн новых пользователей.

Благодаря раздаче бесплатных игр Epic Games получила 18,5 млн новых пользователей. Из них около 7%, или 1,3 млн пользователей, совершили минимум по одной покупке, пишет издание. Компания не уточнила, за какой срок.

Данные о количестве пользователей Epic Games и их покупках
  • Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
  • В сентябре прошло первое заседание: судья «не впечатлилась» аргументами Epic Games и рекомендовала рассмотреть иск в суде присяжных. Дата судебного разбирательства по иску к Google не назначена, уточняет WSJ.
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#новость #apple #epicgames

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29 комментариев
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Евгений Бв

–10

Давай Эпик, весь мир сейчас на твоей стороне, пора запретить эплу грабить обычных людей и разработчиков, и разрешить скачивать приложения в свободном доступе из любых мест.

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Raimond Vladimirov

Евгений
10

Я всё равно за эплов. Каждый имеет право зарабатывать на своих устройствах. Не нравится делаете своё.

Ответить

Евгений Бв

Raimond
0

Да, но если это не противоречит антимонопольному закону. А они противоречат.

Ответить

Raimond

Евгений
13

А вот это как-раз суд решит

Ответить

Alexandr Leibowitz

Raimond
–2

Ничто так не радует душу фанатов Эпла, как управляющая рука кукловода, вставленная в них пониже спины, по самый локоть. Это блаженное состояние плывущего по реке бревна) Ничего не надо выбирать - владелец экосистемы уже решил за тебя, что ты будешь покупать, за какие суммы, в каком количестве, с каким софтом.

Сократили комплектацию до минимальной? Ну конечно же это борьба за экологию! Вышвырнули неугодное приложение из Эпстора? Поделом, значит было за что!

Эпл у нас ведь за демократов топит, поэтому однажды в пользовательское соглашение будут добавлены пункты, что пользователь Эпла не может быть цисгендерным, поскольку это неэтично, и ему будет предложено принять новую идентичность, которая, разумеется, строго однополая и/или транссексуальная. Мир увидит крупнейший каминг-аут в истории))

Ну а если кому не нравится - делайте своё, а ваш акк со всей инфой, картами, подписками, данными в облаке, будет заблокирован) 

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Nikolay Schamberg

Евгений
3

Мсье, я может быть чего-то не понял, поэтому прошу прояснить. Кто вас избрал говорить от лица всего мира?

Вот товарищ выше, например, не за Эпиков.

Ответить

Евгений Бв

Nikolay
–5

Ну а кто против, если у вас будет выбор, либо платить, либо скачать это бесплатно?
Только владельцы Эпла могут быть против, остальной мир за.

Ответить

Nikolay

Евгений
5

Тот, кто видит бОльшую картину, чем ваш выбор с неполной информацией

Ответить

Евгений Бв

Nikolay
–3

Переведите плизз

Ответить

Nikolay

Евгений
3

Попробую тезисно.

1) создание платежных шлюзов и их сертификация по PCI DSS - удовольствие дорогое. Даже если вы будете использовать чужой платежный шлюз, то вам все равно может прийдется пройти сертификацию по PCI DSS, если вы позволите делать пользователям подписки на услуги. Как вывод - крупные компании, которые имеют доступ к капиталу будут поставлены в непропорционально более выигрышное положение, что негативно скажется на мелких gamedev компаниях, конкуренции, инновации и конечных пользователях. Уже в условиях нынешних ограничений большинство доходов на рынке iOS игр извлекают гиганты gamedev’а, а при снятии ограничений - ситуация только ухудшится. Иными словами, по сути вы выступаете за то, чтобы только Epic и другие игроки продавали крутые игры.

2) Возможность запуска приложений не из App Store - подрыв безопасности всей экосистемы, тк потребует бОльшего доступа к файловой системе устройства (сейчас это ограничено). Новыми возможностями безусловно воспользуются в т.ч. и злоумышленники.

Ответить

true iBegginer

Евгений
0

Владельцы и пользователи Apple-a

Ответить

Евгений Бв

true
–1

А разве пользователи Эпла против бесплатного скачивания с официальных сайтов?

Ответить

Комментарий удален

Илья Шишкунов

Евгений
0

Самое забавное, что у них есть реальный шанс на победу, судя по движениям остальных компаний. 

Ответить

Евгений Бв

Илья
–4

Верим, надеемся, ждём.
Пора, давно уже пора сделать с эплом то, что он всю жизнь делает со своими фанатами, т.е. нагнуть и поиметь.

Ответить

Илья Шишкунов

Евгений
1

Я в самом начале болел скорее за Эпиков, но теперь даже и непонятно, что из этого выйдет, всё же лучше сильно по Яблоку не бить, времена для производителей железа сейчас сложные 

Ответить

Konstantin

Евгений
0

На то мы и фанаты что нас все устраивает.

Ответить

Комментарий удален

Илья Шишкунов

2

Ждём сводный материал по суду, уже столько интересной информации по всей игрвоой индустрии утекло 

Ответить

Роман Дегтярев

Илья
1

А когда суд планируется кстати?

Ответить

Илья Шишкунов

Роман
1

Так разве не идёт онлайн уже второй день? 

Ответить

Роман Дегтярев

Илья
0

Разве? Ну ок.

Ответить

Andrey Trifonov

Роман
0

Ща вроде будет три недели заседаний, выступлений раз свидетелей и тп

Ответить

Илья Шишкунов

Andrey
2

Меня не пригласили, а я очень хотел 

Ответить

Роман Дегтярев

Илья
0

Меня что-то тоже, даже приглашение на почту не прислали. 

Ответить

Роман Дегтярев

Andrey
0

Окей, спасибо что просветили. 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Epic game.

Ответить

Роман Дегтярев

Небольшой
3

Великая игра о великой войне

Ответить

Bekzat Sadykov

1

Офигеть у них суммы! И это за два года.

Ответить

Ilya Brin

1

Жду игру симулятор суда между Apple и Epic Games

In-app платежи чтобы поддержать одну из сторон. Скажем, один доллар один голос.

Кто больше соберёт за отведённое время, тот и выиграл.

Площадка размещения - любая.
Или разу обе.

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Даниил Бугай

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Несите попкорн 🍿

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