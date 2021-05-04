Спор длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в Fortnite прямые покупки в обход App Store, а Apple в ответ удалила игру из магазина.

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3 мая прошло первое судебное заседание по существу по делу Epic Games и Apple: разработчик выступает против 30%-ой комиссии App Store и правил магазина приложений. Как пишет WSJ, разбирательство продлится около трёх недель и может изменить отношения между разработчиками и владельцами магазинов приложений.

Во время заседания Epic Games обнародовала некоторые финансовые документы, хотя обычно не публикует отчётность. Например, раскрыла выручку игры Fortnite, из-за удаления которой из App Store начался суд с Apple.

Согласно документам, которые приводит The Verge:

Выручка Epic Games в 2018 году составила $5,6 млрд, из которых $5,4 млрд пришлось на Fortnite.

В 2019 году компания получила $4,2 млрд выручки, $3,7 млрд принесла игра.

По словам основателя Epic Games Тима Суини, которые приводит WSJ, с момента выпуска игры в 2017 году по конец 2020-го Fortnite принесла компании $13,1 млрд выручки.

В документах не говорится, сколько прибыли принесла разработчику Fortnite, но компания отчиталась о более чем $5,5 млрд прибыли за два года, пишет издание.

Выручка от Fortnite превосходит выручку от любых других категорий, отмечает The Verge: «Другие игры» принесли $108 млн в 2018 и 2019 годах, а игровой движок Unreal Engine — $221 млн. Магазин Epic Games Store принёс компании $235 млн за два года.

О чём ещё рассказала Epic Games на суде

Основатель консалтинговой компании GameDiscoverCo Саймон Карлесс поделился в Twitter таблицей с данными о том, сколько Epic Games платит издателям игр за бесплатные раздачи в своём магазине. По его словам, это часть документа из судебного разбирательства.

Как пишет The Verge, в документе есть данные по 38 играм, выплаты по которым сделали с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года. За этот период компания выплатила в общей сложности более $11,65 млн. В результате компания получила почти 5 млн новых пользователей.

Благодаря раздаче бесплатных игр Epic Games получила 18,5 млн новых пользователей. Из них около 7%, или 1,3 млн пользователей, совершили минимум по одной покупке, пишет издание. Компания не уточнила, за какой срок.

Данные о количестве пользователей Epic Games и их покупках