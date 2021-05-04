Финансы
Евгения Евсеева

Разработчик систем для защиты данных Acronis Сергея Белоусова и Ильи Зубарева привлёк $250 млн при оценке в $2,5 млрд Статьи редакции

В ближайшие два года Acronis может выйти на биржу, допускают в компании.

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Acronis привлекла инвестиции от фонда CVC Capital Partners VII и других инвесторов. Оценка составила больше $2,5 млрд.

В новом раунде CVC Capital вложила существенную часть инвестиций, рассказал Forbes сооснователь компании Сергей Белоусов. По его словам, другие инвесторы этого раунда — это друзья CVC Capital, вместе они теперь владеют около 10% компании.

В 2019 году Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs и других при оценке более $1 млрд. По словам Белоусова, доля инвестбанка осталась прежней — около 6%. Сооснователям компании Сергею Белоусову и Илье Зубареву принадлежит около 50% акций.

Среди других акционеров фонд Insight Partners, Almaz Capital, Runa Capital, а также топ-менеджеры — 10-15%.

Любой фандрайзинг для нас — это возможность покупки компаний, найма сотрудников или расходов на маркетинг. Нашим инвесторам CVC Capital и Goldman Sachs в некоторый момент будет нужна ликвидность. Поэтому для нас возможны — и M&A, и SPAC, и IPO: сейчас мы рассматриваем, какой вариант для нас может быть правильным.

Сергей Белоусов
соснователь и гендиректор Acronis

По словам Белоусова, сделка по слиянию и поглощению или выход компании на биржу может произойти в ближайшие два года.

Acronis планирует активно нанимать инженеров, инвестировать в развитие и поддержку продукта для резервного копирования и восстановления данных Acronis Cyber Protect, а также в маркетинг.

Значительную часть инвестиций направят на расширение сети партнёров компании — Acronis планирует предоставить им новые инструменты для продаж и маркетинга, более быструю техподдержку и дата-центры в 111 местах по всему миру.

Сейчас около 30% клиентов Acronis находятся в США, около 40% — в Европе, остальные — в Азии, на Ближнем Востоке и Северной Африке, рассказал Белоусов.

Acronis основали в Сингапуре в 2003 году Сергей Белоусов и его бизнес-партнер Илья Зубарев. Компания занимается созданием гибридных облачных хранилищ, ПО для синхронизации совместной работы и других продуктов. По собственным данным, у Acronis более 5,5 млн частных пользователей и 500 тысяч предприятий.

#новость #acronis

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Yury Kotov

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Vitaly Tolstykh

Yury
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Но есть люди, которые ПОКА так не думают)

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