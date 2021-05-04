Разработчик систем для защиты данных Acronis Сергея Белоусова и Ильи Зубарева привлёк $250 млн при оценке в $2,5 млрд Статьи редакции
В ближайшие два года Acronis может выйти на биржу, допускают в компании.
Acronis привлекла инвестиции от фонда CVC Capital Partners VII и других инвесторов. Оценка составила больше $2,5 млрд.
В новом раунде CVC Capital вложила существенную часть инвестиций, рассказал Forbes сооснователь компании Сергей Белоусов. По его словам, другие инвесторы этого раунда — это друзья CVC Capital, вместе они теперь владеют около 10% компании.
В 2019 году Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs и других при оценке более $1 млрд. По словам Белоусова, доля инвестбанка осталась прежней — около 6%. Сооснователям компании Сергею Белоусову и Илье Зубареву принадлежит около 50% акций.
Среди других акционеров фонд Insight Partners, Almaz Capital, Runa Capital, а также топ-менеджеры — 10-15%.
По словам Белоусова, сделка по слиянию и поглощению или выход компании на биржу может произойти в ближайшие два года.
Acronis планирует активно нанимать инженеров, инвестировать в развитие и поддержку продукта для резервного копирования и восстановления данных Acronis Cyber Protect, а также в маркетинг.
Значительную часть инвестиций направят на расширение сети партнёров компании — Acronis планирует предоставить им новые инструменты для продаж и маркетинга, более быструю техподдержку и дата-центры в 111 местах по всему миру.
Сейчас около 30% клиентов Acronis находятся в США, около 40% — в Европе, остальные — в Азии, на Ближнем Востоке и Северной Африке, рассказал Белоусов.
Acronis основали в Сингапуре в 2003 году Сергей Белоусов и его бизнес-партнер Илья Зубарев. Компания занимается созданием гибридных облачных хранилищ, ПО для синхронизации совместной работы и других продуктов. По собственным данным, у Acronis более 5,5 млн частных пользователей и 500 тысяч предприятий.
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