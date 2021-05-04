Финансы
Виктория Степанова

«Люди устали от Уоррена Баффета»: Robinhood и глава Berkshire Hathaway обменялись взаимной критикой Статьи редакции

Миллиардер сравнил Robinhood с казино, которое наживается на неопытных игроках. «Старая гвардия не хочет пускать среднестатистических американцев на Уолл-стрит», — парировали в компании.

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Уоррен Баффет

На собрании акционеров акционеров Berkshire Hathaway 1 мая основатель компании Уоррен Баффет и его партнёр Чарли Мангер раскритиковали приложения для простой покупки акций типа Robinhood, которые популярны среди розничных инвесторов.

Они заявили, что Robinhood заманивает молодёжь на фондовый рынок, как в казино, и наживается на на неопытных инвесторах.

На следующий день представитель сервиса ответил на критику. Глава Robinhood по связям с общественностью и властями Жаклин Ортиз Рамзи заявила, что люди устали от Баффета и Мангера, которые унижают пользователей за желание инвестировать.

Robinhood @RobinhoodApp
Knock, knock. Who’s there? The old guard of investing who preferred it when investing wasn’t so easy. #OutOfTouch
Тук-тук. Кто там? Это старая гвардия инвесторов, которая предпочитала инвестировать, когда это было не так-то просто.

«Никто не предупредит, когда всё превратится в тыкву»: что Баффет и Мангер сказали про Robinhood

Баффет и Мангер заявили, что Robinhood и другие платформы для онлайн-инвестирования без комиссий работают по принципу казино и завлекают неопытных инвесторов.

В этом нет ничего незаконного, нет ничего аморального, но я не думаю, что вокруг этого сформируется сообщество. Они используют в своих интересах игровые инстинкты общества, и это не вызывает восхищения.

На какое-то время инвестор создает свою собственную реальность. Но никто не предупредит его, когда часы пробьют полночь, и все превратится в мышей и тыкв.

Уоррен Баффет

По мнению Мангера и Баффета, Robinhood работает без комиссии, потому что зарабатывает на спекулятивной торговле на фондовом рынке и способствует её росту.

Это просто размахивание красным флагом перед быком. Это в корне неправильно. Мы не хотим зарабатывать деньги на продаже того, что может навредить людям.

Чарли Мангер

Robinhood не раз критиковали за геймификацию инвестирования. Компания попыталась защитить свою репутацию и убрала в приложении анимацию в виде конфетти после первой покупки пользователя.

«Забирают деньги у молодежи и кладут в свой…
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«Возомнили себя единственными оракулами инвестирования»: что ответили в Robinhood

2 мая Жаклин Ортиз Рамзи ответила Баффету и Мангеру — в официальном блоге Robinhood и на своей странице в Twitter.

Есть старая гвардия, которая не хочет, чтобы среднестатистические американцы сидели за столом Уолл-стрит, поэтому они их оскорбляют. Будущее разнообразно благодаря технологиям, которые дают всем равные возможности.

Противниками этого будущего и перемен обычно выступают те, кто в прошлом пользовался многочисленными привилегиями, и не хочет, чтобы на них посягали другие.

Их поведение удручает, но доказывает, почему миссия Robinhood так важна.
Новое поколение инвесторов — это не «группировка казино». Они разрушают прежние барьеры для инвестирования и берут своё финансовое будущее под контроль.

Жаклин Ортиз Рамзи
глава Robinhood по связям с общественностью и властями

Ортиз Рамзи считает, что люди устали от Уоррена Баффета и Чарли Мангера, которые ведут себя так, «будто они единственные оракулы инвестирования».

Она утверждает, что большинство клиентов Robinhood покупают и держат акции, а не спекулируют ими, как заявил Баффет.

Один из пользователей пошутил, что Robinhood называет Баффета старой гвардией, но гордится, что сделал проще покупку акций Berkshire Hathaway.

ribiy @ribiy3
@JacqIOR Robinhood: Buffet's is an old world of investing and people are tired of him.

Also Robinhood: one of our main achivement is that we have made investing in Berkshire shares easy for our clients.

#уорренбаффет #berkshirehathaway #robinhood

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Денис Семенов

1

Хм. Это те робингуды, которые получают основную прибыль от продажи данных и которые закрыли своим "клиентам" возможности покупки спорных акций, когда это противоречило ценностям их других более денежных ""клиентов".

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Личный якорь

2

RobinHood:
Есть старая гвардия, которая не хочет, чтобы среднестатистические американцы сидели за столом Уолл-стрит, поэтому они их оскорбляют. Будущее разнообразно благодаря технологиям, которые дают всем равные возможности.

Также RobinHood: Блокируют продажи акций gamestop, когда простые американцы решили подзаработать

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Yarro S

–1

Баффет и сам балуется плечами и опционами, а отношение «если у тебя нет миллиона - то ты умственно отсталый» и вправду задолбало 

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