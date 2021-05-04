«Люди устали от Уоррена Баффета»: Robinhood и глава Berkshire Hathaway обменялись взаимной критикой Статьи редакции
Миллиардер сравнил Robinhood с казино, которое наживается на неопытных игроках. «Старая гвардия не хочет пускать среднестатистических американцев на Уолл-стрит», — парировали в компании.
На собрании акционеров акционеров Berkshire Hathaway 1 мая основатель компании Уоррен Баффет и его партнёр Чарли Мангер раскритиковали приложения для простой покупки акций типа Robinhood, которые популярны среди розничных инвесторов.
Они заявили, что Robinhood заманивает молодёжь на фондовый рынок, как в казино, и наживается на на неопытных инвесторах.
На следующий день представитель сервиса ответил на критику. Глава Robinhood по связям с общественностью и властями Жаклин Ортиз Рамзи заявила, что люди устали от Баффета и Мангера, которые унижают пользователей за желание инвестировать.
«Никто не предупредит, когда всё превратится в тыкву»: что Баффет и Мангер сказали про Robinhood
Баффет и Мангер заявили, что Robinhood и другие платформы для онлайн-инвестирования без комиссий работают по принципу казино и завлекают неопытных инвесторов.
По мнению Мангера и Баффета, Robinhood работает без комиссии, потому что зарабатывает на спекулятивной торговле на фондовом рынке и способствует её росту.
Robinhood не раз критиковали за геймификацию инвестирования. Компания попыталась защитить свою репутацию и убрала в приложении анимацию в виде конфетти после первой покупки пользователя.
«Возомнили себя единственными оракулами инвестирования»: что ответили в Robinhood
2 мая Жаклин Ортиз Рамзи ответила Баффету и Мангеру — в официальном блоге Robinhood и на своей странице в Twitter.
Ортиз Рамзи считает, что люди устали от Уоррена Баффета и Чарли Мангера, которые ведут себя так, «будто они единственные оракулы инвестирования».
Она утверждает, что большинство клиентов Robinhood покупают и держат акции, а не спекулируют ими, как заявил Баффет.
Один из пользователей пошутил, что Robinhood называет Баффета старой гвардией, но гордится, что сделал проще покупку акций Berkshire Hathaway.
Хм. Это те робингуды, которые получают основную прибыль от продажи данных и которые закрыли своим "клиентам" возможности покупки спорных акций, когда это противоречило ценностям их других более денежных ""клиентов".
RobinHood:
Есть старая гвардия, которая не хочет, чтобы среднестатистические американцы сидели за столом Уолл-стрит, поэтому они их оскорбляют. Будущее разнообразно благодаря технологиям, которые дают всем равные возможности.
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Баффет и сам балуется плечами и опционами, а отношение «если у тебя нет миллиона - то ты умственно отсталый» и вправду задолбало
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