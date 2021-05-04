В этом нет ничего незаконного, нет ничего аморального, но я не думаю, что вокруг этого сформируется сообщество. Они используют в своих интересах игровые инстинкты общества, и это не вызывает восхищения.

На какое-то время инвестор создает свою собственную реальность. Но никто не предупредит его, когда часы пробьют полночь, и все превратится в мышей и тыкв.

