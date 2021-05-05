The Honest Company Джессики Альбы провела IPO с капитализацией $1,45 млрд Статьи редакции
Компания, которая продаёт подгузники и косметику по подписке, планировала оценку выше — в $1,5 млрд.
- The Honest Company привлекла в ходе IPO $413 млн, рыночная стоимость составила около $1,45 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Всего компания и ее акционеры продали около 25,8 млн акций по цене в $16 за штуку.
- Оценка компании оказалась немного ниже запланированной оценки в $1,5 млрд. Она также ниже оценки, в которую инвесторы оценили The Honest Company в 2015 году — $1,7 млрд. Тогда она впервые стала «единорогом».
- Джессика Альба владеет 5,65 млн акций компании, которые она не продавала в ходе размещения. Ее доля оценивается в $90 млн, пишет Bloomberg. Акции компании начнут торговаться на Nasdaq 5 мая под тикером HNST.
- Выручка компании в 2020 году выросла на 28% и составила больше $300 млн против $235,6 млн годом ранее. Около 55% продаж пришлось на собственный онлайн-магазин. Убыток составил $14,5 млн — в 2019 году он составлял $31,1 млн.
- Основанная в 2011 году The Honest Company Джессики Альбы, Брайана Ли, Кристофера Гэвигана и Шона Кейна продаёт товары для детей и косметику для ухода за собой. Forbes признавал The Honest Company одним из пионеров модели продажи товаров по подписке.
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7 комментариев
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Альба норм.
Название конторы дебильное.
У меня всё
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По легенде идея компании родилась из-за невозможности найти безопасные вещи для ребенка, так как, даже компании которые заявляли что они "эко" и "органические" все равно добавляли в детские продукты не ясно что.
Поэтому "Честная компания" достаточно нормальное название.
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Если чо, эту "Честную" компанию ловили на использовании нечестных ингредиентов.
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