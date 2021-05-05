Бумаги холдинга превысили $421 тысячу за штуку, приблизившись к максимальному числу, с которым могут справиться компьютеры.

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Сервисы данных Nasdaq Last Sale и Nasdaq Basic перестали транслировать котировки Berkshire Hathaway. Цена акций приблизилась к $429 496,7295 — это максимальное число, с которым могут справиться компьютеры, сообщает The Wall Street Journal.

Сервисы используют брокерские приложения, например, Robinhood и Webull Financial LLC и некоторые сайты финансовых новостей.

До 17 мая Nasdaq пообещала решить проблему, пока биржа приостановила публикацию цен любых акций, превышающих 98% порогового значения.

Другой биржевой оператор IEX Group заявил в марте, что перестанет принимать заказы на акции Berkshire Hathaway класса A «из-за внутреннего ценового ограничения в торговой системе», продолжает WSJ.

Акции компании Home builder NVR Inc., занимающие второе место по цене, стоят чуть больше $5100. Выше $1000 стоят акции Alphabet, Amazon и Chipotle Mexican Grill.

Издание отмечает, что Уоррен Баффетт много лет отказывается дробить акции класса A, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Он считает, что низкая цена акций привлечёт неискушенных краткосрочных инвесторов, которые «не имеют ни малейшего представления о том, что они делают».