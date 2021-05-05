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Финансы
Маша Цепелева

Nasdaq приостановила трансляцию котировок Berkshire Hathaway Уоррена Баффета из-за слишком высокой цены акций Статьи редакции

Бумаги холдинга превысили $421 тысячу за штуку, приблизившись к максимальному числу, с которым могут справиться компьютеры.

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Сервисы данных Nasdaq Last Sale и Nasdaq Basic перестали транслировать котировки Berkshire Hathaway. Цена акций приблизилась к $429 496,7295 — это максимальное число, с которым могут справиться компьютеры, сообщает The Wall Street Journal.

Сервисы используют брокерские приложения, например, Robinhood и Webull Financial LLC и некоторые сайты финансовых новостей.

До 17 мая Nasdaq пообещала решить проблему, пока биржа приостановила публикацию цен любых акций, превышающих 98% порогового значения.

Другой биржевой оператор IEX Group заявил в марте, что перестанет принимать заказы на акции Berkshire Hathaway класса A «из-за внутреннего ценового ограничения в торговой системе», продолжает WSJ.

Акции компании Home builder NVR Inc., занимающие второе место по цене, стоят чуть больше $5100. Выше $1000 стоят акции Alphabet, Amazon и Chipotle Mexican Grill.

Издание отмечает, что Уоррен Баффетт много лет отказывается дробить акции класса A, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Он считает, что низкая цена акций привлечёт неискушенных краткосрочных инвесторов, которые «не имеют ни малейшего представления о том, что они делают».

  • 1 мая на собрании акционеров Баффетт раскритиковал простые приложения для покупки акций типа Robinhood, потому что они «наживаются на неопытных инвесторах». «Старая гвардия не хочет пускать среднестатистических американцев на Уолл-стрит», — парировали в Robinhood.
  • В мае 2021 года 90-летний Уоррен Баффетт назвал имя преемника на посту главы Berkshire Hathaway. Им стал 59-летний вице-президент по нестраховым операциям Грег Абель.
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David Blinov

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Все боялись Ошибки 2000, а тут вот оно что!

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Sergey Naumovich

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Баффет конечно гениальный инвестор, но время меняется поколения как бы тоже )

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