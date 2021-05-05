Финансы
Евгения Евсеева

Акции Peloton упали на 14% после отзыва беговых дорожек из-за сообщений о смерти ребёнка и травмах Статьи редакции

Компания объявила, что отзовёт тренажёры по соображениям безопасности.

  • Выпускающая тренажёры компания Peloton объявила в совместном заявлении с Комиссией по безопасности потребительских товаров США об отзыве беговых дорожек Tread+ и Tread по соображениям безопасности.
  • После объявления об отзыве беговых дорожек акции Peloton упали почти на 14%, на 21:00 мск они стоят около $83.
  • Те, кто купил беговые дорожки Peloton, должны прекратить их использовать и связаться с компанией для получения компенсации.
  • В США отзыв затронул около 125 тысяч беговых дорожек Tread+ и чуть больше тысячи Tread, пишет CNBC. Компания также прекратила продавать беговые дорожки.
  • Peloton объявила об отзыве тренажёров после сообщений о травмах у более 70 человек и смерти ребёнка из-за несчастного случая на беговой дорожке в марте. Как отмечает Insider, люди жаловались на травмы и неисправности в беговых дорожках компании ещё в 2019 году.

#новость #peloton

1099 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Raimond Vladimirov

7

Опасный спорт этот ваш фитнес

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Артём Сергеевич

5

Запороть штуку в основе которой стойка и 2 крутилки это конечно надо умудриться

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Артем Юрков

5

Забавно, что уж может натворить беговая дорожка. Короче мы с вами выяснили СПОРТ - это СМЕРТЬ🤓

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Егор Т.

2

давайте вместе посмеёмся, как рукожопые американцы не могут примитивное устройство с конвеерной лентой сделать, чтобы не убиться на нём потом.

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Andreas Lapueros

Егор
0

Ага наверное забыли большими буквами написать на коробке «не использовать в ванне»

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Пыльный историк

Andreas
2

Да не, тут действительно дичь какая-то. Она, похоже, за что угодно готова зацепиться и сыграть в некое подобие токарного станка. Можно ещё представить сколько котов и собак было засосано.
https://www.businessinsider.com/why-peloton-treadmill-could-pose-safety-risks-child-death-cpsc-2021-4

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Юрий Другач

–1

Да там и в-принципе дела не очень были

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Юрий Другач

Юрий
4

Как и с моей батарейкой. Поставил на зарядку

Ответить

Andre Macareno

Юрий
0

Так 34 же, не 3

Ответить

lakoros

1

Вот тут показывают возможные опасные моменты этой дорожки. С виду очень потенциально опасная хрень.

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Егор Тарасов

0

Я уже которую новость читаю и нигде не написано как эта трагедия произошла. Как можно умереть на беговой дорожке? 

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Трейдер мамкин

0

Надо отозвать вилки

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Andrew Freez

–1

любая беговая дорожка опасна

все: похуй
дорожки пелотон опасны

все: ряяя запретить

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John Doe

Andrew
0

не, там похоже серьезные недочет в дизайне в плане баланса из-за механизма изменения наклона, в результате чего дорожка может просто уйти носом вперед. На других дорожка я такого не видел. Да и в целом - они попытались сделать основная визуально легче, из-за этого не сделали нормальных ограничителей, что бы ничего под ленту не затягивало.
Я только что посмотрел видео, как во время тренировки такая дорожка клюнула сначала носом вперед и сразу вернулась назад. Все случилось буквально за секунду, при этом под нее затянуло мяч для фитнеса (на которых сидят обычно), который лопнул когда дорожка вернулась (то есть можно представить какая там сила давления). А рядом был 2х летний ребенок....

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