Финансы
Маша Цепелева

Uber сократил убыток почти в 9 раз за квартал после продажи подразделения беспилотных машин Статьи редакции

Сделка принесла компании $1,6 млрд.

15 15 комментариев
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Uber отчитался перед инвесторами о финансовых показателях за первый квартал 2021 года, сообщает CNBC.

Чистый убыток компании составил $108 млн, это в 8,9 раз меньше, чем в четвертом квартале 2020 года — $968 млн. Главная причина снижения убытков — продажа производства беспилотных автомобилей ATG за $1,6 млрд. В декабре 2020 года Uber продал подразделение стартапу Aurora Innovation, но получил долю в компании. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи вошел в состав совета директоров стартапа.

Выручка Uber от сервисов доставки выросла с $853 млн до $1,7 млрд, в частности от сервиса доставки еды Uber Eats — на 28% за квартал. Общая выручка по итогам квартала — $2,9 млрд.

Представители компании сообщают, что по итогам первого квартала на платформе работает около 3,5 млн водителей и курьеров, это на 4% больше, чем в по итогам прошлого квартала, но на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле Uber заявил, что потратит $250 млн на единовременное поощрение водителей, чтобы увеличить штат.

Количество посещений платформы Uber не изменилось по сравнению с прошлым кварталом — 1,45 млрд, показатель ниже, чем в прошлом году.

Операционный убыток Uber остается высоким — $1,5 млрд по итогам первого квартала 2021 года.

  • В феврале 2021 года Uber проиграл суд в Великобритании, теперь компания должна считать водителей штатными сотрудниками и платить им минимальную зарплату. По данным CNBC, чтобы удовлетворить требования суда, Uber потратил $600 млн.

#новость #uber

15 15 комментариев
9
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Alex Shapovalov

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Напоминаю что при ipo Lyft написал что его бизнес вообще будет окупаемым и прибыльным если вместо кожаных мешков автомобиль будет самоуправляемым

А сейчас я понимаю сделали бухгалтерско-юридический трюк. Когда типа у тебя на балансе как публичной компании нет убытков но они спрятаны под пеленой соглашений и сделок с непубличной компанией

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Julia Eronina

Alex
3

Есть вариант, что они хотели поднять капитализацию за счёт хайпа на искусственном интеллекте и самоуправляемых автомобилей, как части этого хайпа

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Alex Shapovalov

Julia
1

Все так делают ии машинлернинг биг дата и тд... а по факту толпа индусов или филипинцев на удаленке

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Julia Eronina

Alex
1

Ну не все - по-разном оценкам 40-50% ИИ стартапов не имеют ИИ.
Индусы уже не так дешевы, кстати. Рупия больше рубля стоит, к слову)

Ответить

Герман Воронов

Julia
0

Так-то 100% ИИ стартапов не имеют ИИ 🤣

Ответить

Julia Eronina

Герман
0

Ну почему же... Как минимум, есть вариант стартапов, когда ии технология уезжает из исследовательского центра в стартап, где собственно и пытается причинять пользу миру.

Ответить

Светлана

Julia
0

Это как посмотреть на эти вещи, смотря какой регион в Индии. Там Рупия стоит больше, но они готовы работать за меньшее.

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Raimond Vladimirov

0

ATG какая-то печка для сжигания денег.

Ответить

Никита Шультайс

Raimond
7

Я так понял, что уменьшение убытка в 8 раз произошло не за счёт уменьшения операционных расходов, а тупо за счёт выручки от продажи ATG. Разумеется расходы на R&D тоже теперь упали, но не думаю, что там x8.

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Yarro S

1

Если R&D считается убытком, то как человечество продвинется дальше конных повозок

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Raimond Vladimirov

Yarro
1

R&D это прибыль когда что-то получается, как Waymo у гугла, а ATG не каких особых успехов не имел

Ответить

Yarro S

Raimond
2

Может получиться через 5 - 10 лет, при этом всё это время все будут орать «убыточная компания, УБЫТОЧНАЯ!». В итоге доля инвестиций в R&D по рынку на днище

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Алексей Лазарев

Yarro
0

ASML была очень убыточная с 2000 до 2010
а сейчас от неё зависят все!

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Julia Eronina

1

Ох уж эти убыточные R&D)

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Александр Антипов

0

Вот как интересно выкрутились, уже не такая дыра в прибыли. Сократили на минималку.

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