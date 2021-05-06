Они дают рекомендации по формированию портфелей для россиян.

{"id":242692,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/242692-cb-usilit-kontrol-za-robotami-sovetnikami-dlya-chastnyh-investorov-s-aprelya-2022-goda","title":"\u0426\u0411 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0437\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438-\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/242692-cb-usilit-kontrol-za-robotami-sovetnikami-dlya-chastnyh-investorov-s-aprelya-2022-goda","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/242692-cb-usilit-kontrol-za-robotami-sovetnikami-dlya-chastnyh-investorov-s-aprelya-2022-goda&title=\u0426\u0411 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0437\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438-\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/242692-cb-usilit-kontrol-za-robotami-sovetnikami-dlya-chastnyh-investorov-s-aprelya-2022-goda&text=\u0426\u0411 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0437\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438-\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/242692-cb-usilit-kontrol-za-robotami-sovetnikami-dlya-chastnyh-investorov-s-aprelya-2022-goda&text=\u0426\u0411 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0437\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438-\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/242692-cb-usilit-kontrol-za-robotami-sovetnikami-dlya-chastnyh-investorov-s-aprelya-2022-goda","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0426\u0411 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0437\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438-\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/242692-cb-usilit-kontrol-za-robotami-sovetnikami-dlya-chastnyh-investorov-s-aprelya-2022-goda","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 967 просмотров

В докладе об основных направлений развития технологий в 2021-2023 годах Центральный банк сообщил, что планирует создать систему контроля за роботами-советниками для прогнозов инвесторам. Система должна увеличить прозрачность услуг и снизить риски манипулирования рынком.

Банк России считает, что робоэдвайзеры могут массово выдавать одинаковые рекомендации, не учитывая индивидуальность каждого инвестиционного портфеля. А массовое исполнение одинаковых рекомендаций может повлиять на рыночные котировки, передает РБК.

ЦБ дополнил проект требований к программам для прогнозов в марте, указание должно вступить в силу 1 апреля 2022 года:

Должна быть функция формирования отчетов о рекомендациях.

Клиент должен знать о сроке действия рекомендации, об особенностях и рисках использования программы.

Требования добавятся к тем, что были сформулированы ЦБ в июле 2020 года:

Рекомендации должны быть индивидуальны исходя из инвестиционного портфеля клиента.

Действия пользователя должны быть запротоколированы.

Информация о преобразовании рекомендаций в поручение на покупку ценных бумагах должна храниться 5 лет.

По данным ЦБ, 90% рекомендаций от инвестсоветников получают физлица и 99,5% из них — с помощью программ. Банк России контролирует деятельность советников с 2018 года, все программы надо аккредитовать. Закон не регламентирует выдачу прогнозов, но предусматривает ответственность, если клиент понесёт убытки из-за прогнозов программы.

Как сообщает РБК, за время существования робоэдвайзера «Тинькофф Инвестиций» клиенты пользовались его услугами 11 млн раз, приложением «ВТБ мои инвестиции» пользуются 24,8 тысячи клиентов. У сервиса Comon (когда клиент брокера выполняет сделки вслед за ведущим аналитиком) группы «Финам» более 30 тысяч клиентов.