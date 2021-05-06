ЦБ усилит контроль за роботами-советниками для частных инвесторов с апреля 2022 года Статьи редакции
Они дают рекомендации по формированию портфелей для россиян.
В докладе об основных направлений развития технологий в 2021-2023 годах Центральный банк сообщил, что планирует создать систему контроля за роботами-советниками для прогнозов инвесторам. Система должна увеличить прозрачность услуг и снизить риски манипулирования рынком.
Банк России считает, что робоэдвайзеры могут массово выдавать одинаковые рекомендации, не учитывая индивидуальность каждого инвестиционного портфеля. А массовое исполнение одинаковых рекомендаций может повлиять на рыночные котировки, передает РБК.
ЦБ дополнил проект требований к программам для прогнозов в марте, указание должно вступить в силу 1 апреля 2022 года:
- Должна быть функция формирования отчетов о рекомендациях.
- Клиент должен знать о сроке действия рекомендации, об особенностях и рисках использования программы.
Требования добавятся к тем, что были сформулированы ЦБ в июле 2020 года:
- Рекомендации должны быть индивидуальны исходя из инвестиционного портфеля клиента.
- Действия пользователя должны быть запротоколированы.
- Информация о преобразовании рекомендаций в поручение на покупку ценных бумагах должна храниться 5 лет.
По данным ЦБ, 90% рекомендаций от инвестсоветников получают физлица и 99,5% из них — с помощью программ. Банк России контролирует деятельность советников с 2018 года, все программы надо аккредитовать. Закон не регламентирует выдачу прогнозов, но предусматривает ответственность, если клиент понесёт убытки из-за прогнозов программы.
Как сообщает РБК, за время существования робоэдвайзера «Тинькофф Инвестиций» клиенты пользовались его услугами 11 млн раз, приложением «ВТБ мои инвестиции» пользуются 24,8 тысячи клиентов. У сервиса Comon (когда клиент брокера выполняет сделки вслед за ведущим аналитиком) группы «Финам» более 30 тысяч клиентов.
- В феврале 2020 года Московская биржа сообщила, что количество частных инвесторов увеличилось в 10 раз за 6 лет и достигло 10 млн. Из них 5 млн зарегистрировались в 2020 году.
свободу роботам!
Если робоэдвайзеры манипулируют рынком, то как быть со всеми "икспертами" и "оналитиками"? Большинство которых этим вообще без палева занимаются.
Это не то, это другое! Думаю что и до этих, руки дотянуться, со временем правда. Надеюсь до живу.
Эдвайзеров нельзя, а 100% инсайд с гигантскими объемами - всегда пожалуйста. Вот такая отеческая забота о розничном покупателе.
Хотя бы пару-тройку людей посадили у нас за инсайд торговлю, скажем, за последние 10 лет? Я вот не слышал. Это все, что нужно знать об эффективных биржевых стратегиях на нашем рынке.
три минуты - и можно нагуглить всё что хочется. возможно(возможно) следовало бы жёстчё действовать, сажать и штрафовать серьёзнее. но это другой разговор
"Роботы-советники" - как звучит! Когда роботы-советники захватят власть, люди-редакторы будут сидеть на почётных местах.
Предписать они могут, конечно. А проверять кто и как это будет? Код им не откроют, а показать все что надо покажут. И отчетность и все остальное. Только это все будет формализм с обеих сторон. Зато у ЦБ задница прикрыта.
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