Финансы
Евгения Евсеева

Холдинг Билла Гейтса передал его бывшей жене акции на сумму более $2 млрд Статьи редакции

Мелинда и Билл Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака в начале мая.

  • Созданный Биллом Гейтсом холдинг Cascade Investment передал его бывшей жене Мелинде акции еще двух компаний стоимостью более $500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на отчётность компании от 3 мая.
  • Cascade передал Мелинде Гейтс акции мексиканского производителя напитков Coca-Cola Femsa стоимостью около $120 млн и акции мексиканской медиакомпании Grupo Televisa на сумму около $386 млн, сообщает издание.
  • Bloomberg сообщало, что 3 мая Cascade также передал Мелинде Гейтс акции железнодорожной компании Canadian National Railway и американского автодилера AutoNation общей стоимостью более $1,8 млрд.
  • Таким образом, развод сделал Мелинду Гейтс миллиардером — стоимость полученных ею активов превышает $2 млрд.
  • Холдинг Cascade Investment — самый большой актив Билла Гейтса, через который владеет недвижимостью, объектами энергетики и так далее.
  • Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс 3 мая объявили о разводе после 27 лет брака. Они не назвали причины такого решения, но Гейтс отметил, что бывшие супруги продолжат совместную работу в «Фонде Билла и Мелинды Гейтс».

#новость

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Глеб Шендрик

6

Когда повышен налог на доход от супружеского бизнеса, спасибо бидун 😅

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Raimond Vladimirov

3

Холдинг Билла Гейтса передал его бывшей жене акции на сумму более $2 млрд

По сравнению с Маккензи Безос что-то не много

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Vlad Samarin

2

Когда узнала из телеграм-канальчиков, что ее муж хочет чипировать все население земли )))

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Александр Исакин

1

Не понятно почему решили развестись на старости лет

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Artem Petrenkov

Александр
0

Чтобы нолог не плотить

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Георгий Михнов

Александр
0

Да сейчас то уже все понятно - поменялся налоговый режим. А хомяки со своей высокой любовью и слезливыми пожеланиями пускай остаются в комментах к первой новости

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Павел -

1

Налоговый план Байдена повысит максимальную ставку подоходного налога до 39,6%.

По данным Белого дома, ставка в 39,6% будет применяться к 1% самых богатых американцев.Эта ставка применяется к доходам, превышающим 523 600 долларов США для одиноких лиц и 628 300 долларов США для супружеских пар.

По данным налогового фонда, этот аспект предложения Байдена позволит собрать около 110 миллиардов долларов за десять лет.

—--

Богатые люди часть доходов побольше оформляют на компании, а меньшую часть - как личные доходы. Вот Гейтсы и решили так соптимизировать налоговое бремя.

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Sergey Redmi

0

ПОЛОВИНУ!

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KINCH

Sergey
2

Не, Майкрософт был основан за 20 лет до женитьбы 
Когда Амазон был основан уже после женитьбы Безоса

Но, через столько лет имея множество совместных проектов, просто так не разводятся ни те, ни другие. 

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Эдуард Чистяков

0

Когда 2% активов, больше чем надо при разводе))

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Руслан Агаев

0

Ну вот, ещё один развод)

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Igor Novák

0

Буржуй я смотрю , этот бил Гейтс. 

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