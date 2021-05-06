Холдинг Билла Гейтса передал его бывшей жене акции на сумму более $2 млрд Статьи редакции
Мелинда и Билл Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака в начале мая.
- Созданный Биллом Гейтсом холдинг Cascade Investment передал его бывшей жене Мелинде акции еще двух компаний стоимостью более $500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на отчётность компании от 3 мая.
- Cascade передал Мелинде Гейтс акции мексиканского производителя напитков Coca-Cola Femsa стоимостью около $120 млн и акции мексиканской медиакомпании Grupo Televisa на сумму около $386 млн, сообщает издание.
- Bloomberg сообщало, что 3 мая Cascade также передал Мелинде Гейтс акции железнодорожной компании Canadian National Railway и американского автодилера AutoNation общей стоимостью более $1,8 млрд.
- Таким образом, развод сделал Мелинду Гейтс миллиардером — стоимость полученных ею активов превышает $2 млрд.
- Холдинг Cascade Investment — самый большой актив Билла Гейтса, через который владеет недвижимостью, объектами энергетики и так далее.
- Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс 3 мая объявили о разводе после 27 лет брака. Они не назвали причины такого решения, но Гейтс отметил, что бывшие супруги продолжат совместную работу в «Фонде Билла и Мелинды Гейтс».
Холдинг Билла Гейтса передал его бывшей жене акции на сумму более $2 млрд
По сравнению с Маккензи Безос что-то не много
Когда узнала из телеграм-канальчиков, что ее муж хочет чипировать все население земли )))
Не понятно почему решили развестись на старости лет
Да сейчас то уже все понятно - поменялся налоговый режим. А хомяки со своей высокой любовью и слезливыми пожеланиями пускай остаются в комментах к первой новости
Налоговый план Байдена повысит максимальную ставку подоходного налога до 39,6%.
По данным Белого дома, ставка в 39,6% будет применяться к 1% самых богатых американцев.Эта ставка применяется к доходам, превышающим 523 600 долларов США для одиноких лиц и 628 300 долларов США для супружеских пар.
По данным налогового фонда, этот аспект предложения Байдена позволит собрать около 110 миллиардов долларов за десять лет.
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Богатые люди часть доходов побольше оформляют на компании, а меньшую часть - как личные доходы. Вот Гейтсы и решили так соптимизировать налоговое бремя.
ПОЛОВИНУ!
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