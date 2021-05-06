Финансы
Евгения Евсеева

Выручка PayPal выросла на 31% за квартал благодаря криптовалюте — до $6 млрд Статьи редакции

Платёжный сервис разрешил покупать и хранить криптовалюту осенью 2020 года пользователям в США.

  • PayPal отчиталась за первый квартал 2021 года: прибыль по GAAP выросла с $84 млн до $1,1 млрд, скорректированная прибыль — на 85%, с $786 млн до $1,5 млрд. Выручка выросла на 31%, с $4,62 до $6,03 млрд, пишет CNBC.
  • Общий объем платежей на платформе за первые три месяца 2021 года вырос на 50%, до $285 млрд. Количество активных пользователей увеличилось на 14,5 млн, достигнув 392 млн человек.
  • Гендиректор PayPal Дэн Шульман отметил, что ключевой причиной роста для компании стала криптовалюта. По его словам, половина пользователей ежедневно открывает приложение PayPal для операций с криптовалютой.
  • С октября клиенты PayPal из США могут покупать, продавать и хранить криптовалюту — для этого платёжный сервис сотрудничает с Paxos Trust Company. У жителей ряда других стран эта возможность появится в первой половине 2021 года.
  • В марте 2021 года компания купила стартап Curv для безопасного хранения криптовалюты.

#новость #paypal

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Ivan Vishnyakov

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Великий сатана, какое же дно пэйпал в России
Твои деньги не твои, всегда рискуешь, никакой защиты продавца или покупателя, грабительские курсы. И штрафы за все

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Chester Rush

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Ждем взлета коинбейс и листинга кракена) 

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