Выручка PayPal выросла на 31% за квартал благодаря криптовалюте — до $6 млрд Статьи редакции
Платёжный сервис разрешил покупать и хранить криптовалюту осенью 2020 года пользователям в США.
- PayPal отчиталась за первый квартал 2021 года: прибыль по GAAP выросла с $84 млн до $1,1 млрд, скорректированная прибыль — на 85%, с $786 млн до $1,5 млрд. Выручка выросла на 31%, с $4,62 до $6,03 млрд, пишет CNBC.
- Общий объем платежей на платформе за первые три месяца 2021 года вырос на 50%, до $285 млрд. Количество активных пользователей увеличилось на 14,5 млн, достигнув 392 млн человек.
- Гендиректор PayPal Дэн Шульман отметил, что ключевой причиной роста для компании стала криптовалюта. По его словам, половина пользователей ежедневно открывает приложение PayPal для операций с криптовалютой.
- С октября клиенты PayPal из США могут покупать, продавать и хранить криптовалюту — для этого платёжный сервис сотрудничает с Paxos Trust Company. У жителей ряда других стран эта возможность появится в первой половине 2021 года.
- В марте 2021 года компания купила стартап Curv для безопасного хранения криптовалюты.
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2 комментария
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Великий сатана, какое же дно пэйпал в России
Твои деньги не твои, всегда рискуешь, никакой защиты продавца или покупателя, грабительские курсы. И штрафы за все
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