Финансы
Маша Цепелева

«Совкомбанк» рассказал о «преступной» схеме: клиенты переводили деньги между счетами в разных банках ради бонусных миль Статьи редакции

Банк заблокировал клиентов, чьи операции были не похожи на обычную практику использования карт.

«Совкомбанк» выявил группу физлиц, которая регулярно совершала многократные переводы денег между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла, сообщили в компании.

Банк указывает, что переводы носили «транзитный характер без явного экономического смысла» и не соответствовали обычной практике использования карт банка. Как правило, отправителем и получателем переводов выступал один и тот же российский банк, который дает за такие операции бонусные мили.

«Совкомбанк» заблокировал клиентов с подозрительной активностью и планирует обратиться в полицию, чтобы выяснить, замешаны ли в схеме сотрудники банка.

В компании уверены, что некоторые клиенты «Совкомбанка» не знали, что вовлечены в незаконные операции третьими лицами.

Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «Совкомбанка» о том, сколько клиентов было заблокировано из-за схемы, в какие банки делались переводы, и какие еще могут быть причины для закольцованных переводов.

#новость #мошенничество

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45 комментариев
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Дмитрий Энтелис

48

Сначала они придумывают дырявые акции с начислением миль, а потом блокируют людей которые эти дыры нашли. Рашн бизнес...

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Alexander Zimin

Дмитрий
6

В играх компании (Activision, EA и т.д.) банят за абьюз механик, тоже касается и приложений (включая те же соц. сети и масслофовинги в инстаграме), тот же убер как сильно боролся за свои купоны на новые аккаунты. Но нет, главное назвать бизнес русским ;)

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Артем Орлов

Дмитрий
2

Непонятно, почему Совкомбанку есть до этого дело, мили то не он начисляет, а другой банк. 

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MEGAtraXXXer666

26

А почему нельзя так делать, если условиями договора не запрещено?
Им то чего плохого, если бонусные мили забираются у другого банка?)

Ответить

Тот самый партизан

MEGAtraXXXer666
10

Банк видит в этом незаконное обогащение. Причем ущерб причинен не самому СКБ - Совокбанк использовали чисто для транзита, не более. Но самое смешное, что исковые требования СКБ предъявлять не может - он не потерпевшая сторона. Поэтому остается только громко пукать в лужу и создавать инфоповод.

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Митя Мурасов

Тот
1

Если я потеряю кошелек, а прохожий из него достанет деньги , это не незаконное обогащение , а я лошара буду.

Ответить

Дмитрий

Митя
4

ну как бэ по закону ты должен сдать находку в овд

Ответить

Митя Мурасов

Дмитрий
4

Чтобы владелец обвинил меня в том что там было больше , чем я принес даже если ничего не достану.

Ответить

Дмитрий

Митя
0

И? пусть обвиняет сколько влезет, доказать он ничего не сможет, а еще и за ложный донос о краже может пойти

Ответить

Митя Мурасов

Дмитрий
0

А это смотря уже на профпригодность сотрудников и некоторые обстоятельства.

Ответить

Игорь

Митя
0

Короче, легче тупо самому спиздить и кошелёк выкинуть) 

Ответить

Александр

Митя
2

Вы плохо знаете УК

Ответить

Митя Мурасов

Алексан…
1

Есть формальное описание УК, а есть реальные кейсы.

Ответить

Александр

Митя
0

Вот именно,  за находку и не сдачу на людей звонили дело, и очень много раз

Ответить

Митя Мурасов

Алексан…
0

Хмм интересно бы найти статистику чтобы понять сколько это "много". Потому что как правило , если это не документы или какие то огромные суммы , явно которые просто так не могут быть потеряны , то сомневаюсь что люди будут по каждому поводу объявлять что нашли. Что упало то пропало

Ответить

Pavel

Митя
0

Интересно увидеть хоть один успешный кейс, где закон встал на сторону обвинителя, что в кошельке было больше денег.

Ответить

Владислав

Митя
0

Знаю такое дело лично. Особенно часто влетают за найденные смартфоны.

Ответить

Люц Шнайдер

Митя
0

Если ты потерял кошелёк, а кто-то его нашёл и забрал из него деньги, то это кража. И если человека найдут, то ему грозит соответствующая статья 158 УК РФ

Ответить

Митя Мурасов

Люц
0

Ну по закону и взятки брать нельзя . Формально вы правы. Нц тогда надо полстраны пересажать , монетки многие поднимали, а это же чьи то Тоже деньги были.

Ответить

Люц Шнайдер

Митя
0

И за взятки дела возбуждают и за потраченные деньги из найденного кошелька: https://kgd.ru/news/incident/item/84014-v-gurevske-zaveli-delo-na-muzhchinu-kotoryj-nashjol-kosheljok-i-potratil-33-tysyachi-rublej

Ответить

Митя Мурасов

Люц
0

Ну речь про сравнительно крупную сумму , ну и за пользование чужими картами сразу приписывают кражу , это да.
Но если бы это было допустим 500 рублей всего , вряд ли бы стали искать

Ответить

Люц

Митя
0

Речь про ситуацию, а таких ситуаций предостаточно. Очень часто люди теряют кошельки в ТЦ и кто-то их находит. Потом человек приходит в ТЦ, просит посмотреть по камерам. 

Ответить

Иван Вундермахер

MEGAtraXXXer666
3

Абуз механик игровых 😂

Ответить

Александр Шустров

12

Да вообще сажать таких надо за обогащение милями. Это не то что наши чиновники.

Ответить

Д Хб

Александр
3

Такими темпами холопы накопят миль на целый трактор.

Ответить

Чит Чат

7

Почемупреступная? Хакнули систему.

Ответить

Тот самый партизан

5

Незаконное обогащение очень сложно будет пришить, хотя СКБ и в последний год массово блокирует пользователей, не выплачивает кешбек и вносит все больше МСС кодов в черный список. Все это приведет просто к тому, что пользователи перестанут получать достойный уровень кешбека и начнут переходить в другие банки. Правда, это заставит другие банки наращивать активность по кешбек программам. Что приводит к отзыву лицензии (Банк Нейва, карта UNO). Сейчас по факту на рынке только 1 банк который платит достойный кешбек - это Уралсиб. Нейву смыли, OpenCard (Открытие) срезало условия. Еще был Райф с его картой "ВсеСразу", но новые карты уже не открывают. 

Ответить

Дмитрий Энтелис

Тот
1

Альфа с тарифом Максимум.
3% на все, лимит кешбека 15 000 в месяц.

Ответить

Тот самый партизан

Дмитрий
4

Куча скрытых условий, а также плавающая тарифная сетка.
Постоянно нужно спрашивать в чате у поддержки, которая может выдавать старые данные.
А смотреть изменения в таблице, которая выложена в 7 колонке новости за Н-е число никому не охото.

Ответить

Maxim Medvedev

Тот
1

У райфа новые карты "все сразу" открыть можно, но они будут дебетовыми и условия у них похуже, чем у кредитных (в плане начисления кешбека)

Ответить

Тот самый партизан

Maxim
0

Нет, нельзя. С 1 апреля карта в архиве.

Ответить

Полина Смирнова

Тот
1

У райфа сейчас на все 1,5%, «все сразу» было не так выгодно. Можно было получить максимум 1000 бонусов за месяц, а это 100к рублей трат (по сути 1%). Остальное в кэшбек не учитывалось🥲
А у новой карты ограничений нет)

Ответить

Кабельтов.ру

Тот
0

У открытия 11% на категории типа кафе, бензин, такси на выбор или 3% на все без обязательного лимита трат, по рефке https://mgm.open.ru/savva ещё до 2000р дадут

Ответить

Роберт Депримов

Тот
0

Есть мой местный банк1левобережный
Кэшбэк приходит деньгами.С моими тратами с карты,обычно прилетает в конце месяца рублей 600-700.Немного,но приятно

Ответить

Митя Мурасов

Тот
0

Альфа ещё нормально

Ответить

Bulat Ziganshin

Тот
0

получаю 25% каши на львиную долю моих трат. смотрю на уралсиб с недоумением

Ответить

Дмитрий

4

Лучше бы маркетологов своих уволили

Ответить

Павел Евграфович

4

А что, я не имею права переводить СВОИ деньги между СВОИМИ счетами, пусть даже "без явного экономического смысла"? Вот не зря у них в названии банка слово "совок" так слышно. 

Ответить

Рекорд Надоев

Павел
–1

С чего вы взяли, что это ВАШИ деньги?
После того, как вы отнесли их в банк, это деньги банка, а банк взамен просто пообещал вам их вернуть по первому требованию.
Чего стоит это обещание - это уже отдельный разговор, который будет долго и нудно (а в результате безуспешно) разговаривать упомянутая в новости "группа лиц".

Ответить

Небольшой жёлтый робот

3

От это мошенники! Казнить!

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Небольшой
2

Впрочем, что еще ожидать от конторы с названием совком.

Ответить

Оксана Маркелова

3

Так там все равно обычно лимиты стоят на кэшбэки милями. Жалко им чтоли. Пиар акция Совкомбанка просто, лишний повод не связываться с ними 

Ответить

Fumar mata

1

клиенты «Совкомбанка» не знали, что вовлечены в незаконные операции третьими лицами

Дропы что-ли? Использовать чужие карты, чтобы набирать мили? 

Ответить

Юрий Другач

0

“уверены, что некоторые клиенты «Совкомбанка» не знали, что вовлечены в незаконные операции третьими лицами” так в чем незаконность-то

Ответить

Архитектурный кубок

–1

«Совкомбанк» заблокировал клиентов с подозрительной активностью и планирует обратиться в полицию, чтобы выяснить, замешаны ли в схеме сотрудники банка.

Придет полиция в банк, спросит:
- Ребят, кто замешан в махинациях с перегоном денег туда сюда ради бонусных миль?
- 3 человека поднимают руки.
- Надевают наручники, увозят в участок.
Дело сделано.

Так они это представляют?)

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