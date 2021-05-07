«Совкомбанк» рассказал о «преступной» схеме: клиенты переводили деньги между счетами в разных банках ради бонусных миль Статьи редакции
Банк заблокировал клиентов, чьи операции были не похожи на обычную практику использования карт.
«Совкомбанк» выявил группу физлиц, которая регулярно совершала многократные переводы денег между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла, сообщили в компании.
Банк указывает, что переводы носили «транзитный характер без явного экономического смысла» и не соответствовали обычной практике использования карт банка. Как правило, отправителем и получателем переводов выступал один и тот же российский банк, который дает за такие операции бонусные мили.
«Совкомбанк» заблокировал клиентов с подозрительной активностью и планирует обратиться в полицию, чтобы выяснить, замешаны ли в схеме сотрудники банка.
В компании уверены, что некоторые клиенты «Совкомбанка» не знали, что вовлечены в незаконные операции третьими лицами.
Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «Совкомбанка» о том, сколько клиентов было заблокировано из-за схемы, в какие банки делались переводы, и какие еще могут быть причины для закольцованных переводов.
Сначала они придумывают дырявые акции с начислением миль, а потом блокируют людей которые эти дыры нашли. Рашн бизнес...
В играх компании (Activision, EA и т.д.) банят за абьюз механик, тоже касается и приложений (включая те же соц. сети и масслофовинги в инстаграме), тот же убер как сильно боролся за свои купоны на новые аккаунты. Но нет, главное назвать бизнес русским ;)
Непонятно, почему Совкомбанку есть до этого дело, мили то не он начисляет, а другой банк.
А почему нельзя так делать, если условиями договора не запрещено?
Им то чего плохого, если бонусные мили забираются у другого банка?)
Банк видит в этом незаконное обогащение. Причем ущерб причинен не самому СКБ - Совокбанк использовали чисто для транзита, не более. Но самое смешное, что исковые требования СКБ предъявлять не может - он не потерпевшая сторона. Поэтому остается только громко пукать в лужу и создавать инфоповод.
Если я потеряю кошелек, а прохожий из него достанет деньги , это не незаконное обогащение , а я лошара буду.
Чтобы владелец обвинил меня в том что там было больше , чем я принес даже если ничего не достану.
А это смотря уже на профпригодность сотрудников и некоторые обстоятельства.
Есть формальное описание УК, а есть реальные кейсы.
Хмм интересно бы найти статистику чтобы понять сколько это "много". Потому что как правило , если это не документы или какие то огромные суммы , явно которые просто так не могут быть потеряны , то сомневаюсь что люди будут по каждому поводу объявлять что нашли. Что упало то пропало
Если ты потерял кошелёк, а кто-то его нашёл и забрал из него деньги, то это кража. И если человека найдут, то ему грозит соответствующая статья 158 УК РФ
Ну по закону и взятки брать нельзя . Формально вы правы. Нц тогда надо полстраны пересажать , монетки многие поднимали, а это же чьи то Тоже деньги были.
И за взятки дела возбуждают и за потраченные деньги из найденного кошелька: https://kgd.ru/news/incident/item/84014-v-gurevske-zaveli-delo-na-muzhchinu-kotoryj-nashjol-kosheljok-i-potratil-33-tysyachi-rublej
Ну речь про сравнительно крупную сумму , ну и за пользование чужими картами сразу приписывают кражу , это да.
Но если бы это было допустим 500 рублей всего , вряд ли бы стали искать
Да вообще сажать таких надо за обогащение милями. Это не то что наши чиновники.
Незаконное обогащение очень сложно будет пришить, хотя СКБ и в последний год массово блокирует пользователей, не выплачивает кешбек и вносит все больше МСС кодов в черный список. Все это приведет просто к тому, что пользователи перестанут получать достойный уровень кешбека и начнут переходить в другие банки. Правда, это заставит другие банки наращивать активность по кешбек программам. Что приводит к отзыву лицензии (Банк Нейва, карта UNO). Сейчас по факту на рынке только 1 банк который платит достойный кешбек - это Уралсиб. Нейву смыли, OpenCard (Открытие) срезало условия. Еще был Райф с его картой "ВсеСразу", но новые карты уже не открывают.
Альфа с тарифом Максимум.
3% на все, лимит кешбека 15 000 в месяц.
Куча скрытых условий, а также плавающая тарифная сетка.
Постоянно нужно спрашивать в чате у поддержки, которая может выдавать старые данные.
А смотреть изменения в таблице, которая выложена в 7 колонке новости за Н-е число никому не охото.
У райфа новые карты "все сразу" открыть можно, но они будут дебетовыми и условия у них похуже, чем у кредитных (в плане начисления кешбека)
У райфа сейчас на все 1,5%, «все сразу» было не так выгодно. Можно было получить максимум 1000 бонусов за месяц, а это 100к рублей трат (по сути 1%). Остальное в кэшбек не учитывалось🥲
А у новой карты ограничений нет)
У открытия 11% на категории типа кафе, бензин, такси на выбор или 3% на все без обязательного лимита трат, по рефке https://mgm.open.ru/savva ещё до 2000р дадут
Есть мой местный банк1левобережный
Кэшбэк приходит деньгами.С моими тратами с карты,обычно прилетает в конце месяца рублей 600-700.Немного,но приятно
получаю 25% каши на львиную долю моих трат. смотрю на уралсиб с недоумением
А что, я не имею права переводить СВОИ деньги между СВОИМИ счетами, пусть даже "без явного экономического смысла"? Вот не зря у них в названии банка слово "совок" так слышно.
С чего вы взяли, что это ВАШИ деньги?
После того, как вы отнесли их в банк, это деньги банка, а банк взамен просто пообещал вам их вернуть по первому требованию.
Чего стоит это обещание - это уже отдельный разговор, который будет долго и нудно (а в результате безуспешно) разговаривать упомянутая в новости "группа лиц".
От это мошенники! Казнить!
Так там все равно обычно лимиты стоят на кэшбэки милями. Жалко им чтоли. Пиар акция Совкомбанка просто, лишний повод не связываться с ними
клиенты «Совкомбанка» не знали, что вовлечены в незаконные операции третьими лицами
Дропы что-ли? Использовать чужие карты, чтобы набирать мили?
“уверены, что некоторые клиенты «Совкомбанка» не знали, что вовлечены в незаконные операции третьими лицами” так в чем незаконность-то
«Совкомбанк» заблокировал клиентов с подозрительной активностью и планирует обратиться в полицию, чтобы выяснить, замешаны ли в схеме сотрудники банка.
Придет полиция в банк, спросит:
- Ребят, кто замешан в махинациях с перегоном денег туда сюда ради бонусных миль?
- 3 человека поднимают руки.
- Надевают наручники, увозят в участок.
Дело сделано.
Так они это представляют?)
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