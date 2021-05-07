Банк заблокировал клиентов, чьи операции были не похожи на обычную практику использования карт.

«Совкомбанк» выявил группу физлиц, которая регулярно совершала многократные переводы денег между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла, сообщили в компании.

Банк указывает, что переводы носили «транзитный характер без явного экономического смысла» и не соответствовали обычной практике использования карт банка. Как правило, отправителем и получателем переводов выступал один и тот же российский банк, который дает за такие операции бонусные мили.

«Совкомбанк» заблокировал клиентов с подозрительной активностью и планирует обратиться в полицию, чтобы выяснить, замешаны ли в схеме сотрудники банка.

В компании уверены, что некоторые клиенты «Совкомбанка» не знали, что вовлечены в незаконные операции третьими лицами.

Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «Совкомбанка» о том, сколько клиентов было заблокировано из-за схемы, в какие банки делались переводы, и какие еще могут быть причины для закольцованных переводов.