Приложения вроде Robinhood превращают торговлю в игру и увеличивают риски инвесторов, считает регулятор.

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Новый глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что после «битвы за GameStop» регулятор внимательно изучит влияние соцсетей на онлайн-торговлю ценными бумагами, пишет The Wall Street Journal.

Из-за противостояния хедж-фондов и инвесторов с Reddit регулятор может ввести новые ограничения для брокерских приложений, которые используют методы, призывающие пользователей совершать большее количество сделок, сообщает издание.

По словам Генслера, приложения для инвестиций геймифицируют торговлю разными методами, что увеличивает риски для инвесторов. «SEC должна оставаться в курсе быстро меняющихся технологий и обновлять наши правила», — заявил он.

Приложения для инвестиций уже вынуждены менять интерфейс, чтобы избавиться от претензий регулятора. Например, Robinhood убрал в приложении анимацию в виде конфетти после первой покупки пользователя из-за обвинения, что сервис превращает торговлю акциями в игру.