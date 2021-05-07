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Финансы
Евгения Евсеева

Новый глава SEC пообещал регулировать приложения для инвестиций после «битвы» Reddit за GameStop Статьи редакции

Приложения вроде Robinhood превращают торговлю в игру и увеличивают риски инвесторов, считает регулятор.

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Новый глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что после «битвы за GameStop» регулятор внимательно изучит влияние соцсетей на онлайн-торговлю ценными бумагами, пишет The Wall Street Journal.

Из-за противостояния хедж-фондов и инвесторов с Reddit регулятор может ввести новые ограничения для брокерских приложений, которые используют методы, призывающие пользователей совершать большее количество сделок, сообщает издание.

По словам Генслера, приложения для инвестиций геймифицируют торговлю разными методами, что увеличивает риски для инвесторов. «SEC должна оставаться в курсе быстро меняющихся технологий и обновлять наши правила», — заявил он.

Приложения для инвестиций уже вынуждены менять интерфейс, чтобы избавиться от претензий регулятора. Например, Robinhood убрал в приложении анимацию в виде конфетти после первой покупки пользователя из-за обвинения, что сервис превращает торговлю акциями в игру.

  • В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены. В итоге начали расти акции и других компаний, которые до этого только падали.

  • Так участники сообщества Wall Street Bets на Reddit хотели помешать шорт-продавцам, которые ставили на падение акций. Их возмутило, что хедж-фонды «топят» GameStop. В результате инвестфирмы потеряли миллиарды долларов.
  • К концу января стоимость акций начала резко опускаться — многие реддиторы разочаровались во флешмобе и продавали ценные бумаги, но другие призывали держать акции, поскольку видели в них долгосрочный потенциал.
  • В феврале WSJ сообщила, что Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит.
«Реддиторы не жульничают — они пришли на…
Промежуточные итоги недельной войны r/WallStreetBets с финансовым рынком.
vc.ru

#новость #gamestop #robinhood

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Sergey Furtaev

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