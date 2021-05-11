Финансы
Маша Цепелева

Vice Media собралась на биржу по схеме с поглощением с оценкой $3 млрд — WSJ Статьи редакции

Рыночная стоимость компании упала почти в два раза с 2017 года.

  • Vice Media Group хочет стать публичной путем слияния со специальной компаний-«пустышкой» 7GC & Co Holdings. Сумма сделки составляет почти $3 млрд с учетом долга Vice. Она позволит существующим инвесторам сохранить контроль над компанией и снять финансовые обязательства Vice перед американской инвесткомпанией TPG, сообщают источники WSJ, знакомые с вопросом.

  • Как пишет издание, инвесторы TPG, Walt Disney Co., A&E Networks Group, торговый банк Raine Group и основатель Шейн Смит получат после сделки в совокупности 75% акций.

  • После сделки инвесторы Vice должны будут обменять свои акции на акции публичной компании, в том числе и TPG, владелец привилегированных акций Vice Media.

  • WSJ сообщает, что Vice Media Group оценили в $3 млрд. Это почти в два раза меньше оценки в 2017 году — во время последнего крупного раунда инвестиций на $450 млн от TPG инвесторы оценили компанию в $5,7 млрд, указывает газета.

  • Vice Media Group объединяет издание Vice, рекламное агентство Virtue, подразделение по производству фильмов и программ Vice Studios и ориентированное на женскую аудиторию медиа Refinery29.

  • В 2020 году выручка Vice составила $600 млн, весь год был убыточным, прибыльным — только четвертый квартал. По прогнозам компании, выручка в 2021 году составит $680 млн, а к концу 2023 года — $1 млрд.

#новость #vice

16 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vice"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 244356, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 11 May 2021 10:07:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: Netflix купил «Майора Грома», стартап без гендиректора, суд Epic Games против Apple и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
Selectel
Подписан
Отписаться
IBM создала первый в мире 2 нм процессор и уже подготовила тестовые образцы
Компания IBM разработала процессор по 2 нм техпроцессу. И уже продемонстрировать тестовые образцы. По словам компании,…
3
IVI
Подписан
Отписаться
Что мы знаем о новой 13-ой принцессе Disney?
Новый анимационный фильм Disney отправляет зрителя в выдуманную страну Кумандру. Авторы вдохновились странами Юго-Восто…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Вера Гагарина
за день
Не буду писать ничего плохого, несмотря на то, что это очередная (тысячная) блядская статья про выгорание без какой либо новой информации, то есть условно говоря добавочной ценности :) Ну хоть ссылку на телеграм канал…
Как бороться с постоянной усталостью
Igor Kiselev
за неделю
Вы получили эту новость, потому что у Вас включены уведомления от VC.ru, и Вы любитель попялиться в экран в начале рабочего дня.
Signal разместил в Instagram рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан

Комментарии

Shlomo Goldenberg

Что такое панические атаки и…

Антон Волков

Harley Davidson начнёт…

Shlomo Goldenberg

Прогноз на Ethereum: что [и…

Вадим Чиняев

LinkedIn Salary: обзор зарплат…

GiveMeABreak

К чему может привести работа с…

Даниил Романов

🎙Fuckup Stories: Иван Погосов…

Павел Харламов

Harley Davidson начнёт…

Alexey Remizov

Harley Davidson начнёт…

Victor Cold

Harley Davidson начнёт…

Cleverbots

ИИ и котики: как прогнозировать…

Роман Викторович

Harley Davidson начнёт…

Artem Gn

Harley Davidson начнёт…

Макс Довольный

🎙Fuckup Stories: Иван Погосов…

Михаил Ефименко

Harley Davidson начнёт…

Михаил Желтухин

LinkedIn Salary: обзор зарплат…

Sergei Timofeyev

Как бороться с постоянной…

Андрей Ивченко

«Медуза» объявила о сборе…

Антон piter

LinkedIn Salary: обзор зарплат…

greg chudnoff

LinkedIn Salary: обзор зарплат…

Даниил Романов

🎙Fuckup Stories: Иван Погосов…
null