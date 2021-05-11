Vice Media собралась на биржу по схеме с поглощением с оценкой $3 млрд — WSJ Статьи редакции
Рыночная стоимость компании упала почти в два раза с 2017 года.
Vice Media Group хочет стать публичной путем слияния со специальной компаний-«пустышкой» 7GC & Co Holdings. Сумма сделки составляет почти $3 млрд с учетом долга Vice. Она позволит существующим инвесторам сохранить контроль над компанией и снять финансовые обязательства Vice перед американской инвесткомпанией TPG, сообщают источники WSJ, знакомые с вопросом.
- Как пишет издание, инвесторы TPG, Walt Disney Co., A&E Networks Group, торговый банк Raine Group и основатель Шейн Смит получат после сделки в совокупности 75% акций.
После сделки инвесторы Vice должны будут обменять свои акции на акции публичной компании, в том числе и TPG, владелец привилегированных акций Vice Media.
- WSJ сообщает, что Vice Media Group оценили в $3 млрд. Это почти в два раза меньше оценки в 2017 году — во время последнего крупного раунда инвестиций на $450 млн от TPG инвесторы оценили компанию в $5,7 млрд, указывает газета.
Vice Media Group объединяет издание Vice, рекламное агентство Virtue, подразделение по производству фильмов и программ Vice Studios и ориентированное на женскую аудиторию медиа Refinery29.
В 2020 году выручка Vice составила $600 млн, весь год был убыточным, прибыльным — только четвертый квартал. По прогнозам компании, выручка в 2021 году составит $680 млн, а к концу 2023 года — $1 млрд.
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