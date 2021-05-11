Финансы
Таня Боброва

Квартальная выручка группы «Тинькофф» выросла на 21% — до 56,8 млрд рублей Статьи редакции

TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за первый квартал.

  • Общая выручка TCS Group Holding выросла на 21% год к году и составила 56,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 57%, составив 14,2 млрд рублей против 9 млрд рублей в первом квартале 2020 года.
  • Выручка не связанных с кредитованием направлений («Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и другие) достигла 43% от выручки и 24% от общей прибыли группы до налогообложения.
  • Общее число клиентов «Тинькофф Инвестиции» составило 1,8 млн человек с 415 млрд рублей совокупных активов. На конец 2020 года у сервиса было 1,25 млн клиентов.
  • На конец первого квартала TCS Group Holding обслуживала текущие счета более 8,9 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 329,3 млрд рублей. У группы свыше 500 тысяч клиентов в сфере малого и среднего бизнеса, общий остаток денежных средств на их счетах составлял 83,1 млрд рублей.
«Тинькофф»

#новость #тинькофф

1475 просмотров
21 21 комментарий
14
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Igor Filippov

10

Сейчас налелят:
- "Тинькофф наживается на грабительских кредитах"
- "Ну вот пусть сами и жертвуют на свой рак!"
и пр.

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Олег Тиньков

Igor
24

Дорогой Игорь.
если вы перепутали банк, где я ОДИН из акционеров и наш семейный Фонд, это печально. И просьба не обманывать, Фонд, пока НЕ занимается фандрайзингом(!!),  наша семья пожертвовал в Фонд 20 млрд рублей, и этого пока достаточно.Это один из самых больших эндаументов в стране. Конечно нам приходят какие то деньги, некоторые люди, верю в нас, посылают деньги 🙏-спасибо им. Например наши топ менеджеры банка, пожертвовали миллионы своих личных долларов. Мы и я будем счастливы, если получится поменять ситуацию в российской гематологии, где сейчас умирают тысячи людей в год, которые не должны умирать. Работаем над этим-и на сегодня это МОЙ основной ФОКУС.
Также стоит отметить, что в нашей прибыли, только половина от кредитных продуктов, и то, что любой бизнес создается, с целью извлечения прибыли. 
надеюсь я все разъяснил.

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Аналитический фонарь

Олег
20

Стареешь, не выкупаешь уже что Игорь наоборот в положительном ключе написал, что щас могут появится додики в комментах которые начнут про бабки рассуждать.

Эх были времена когда в вашем вк читал посты/комменты и угарал.

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Дмитрий Мантис

Олег
7

Так-то там сарказм был.

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Vl Al

Дмитрий
0

Зачем использовать иностранное слово эндаумент, когда есть прекрасное русское слово грант?

Ответить

Julia Eronina

Vl
0

Эндаумент это не грант) И я не лингвист, конечно, но слово "грант" не похоже на русское)

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Борис Васильев

Олег
0

Уважаемый Олег,
я буду счастлив, если получится поменять ситуацию в российской медицине, где сейчас мучаются от болей и недомоганий тысячи людей в год, которые не должны мучиться.  Работаем над этим-и на сегодня это МОЙ основной ФОКУС.

Прошу сообщить, с кем в вашем Фонде можно общаться по поводу сотрудничества в физиотерапии и бальнеологии.

Ответить

Михаил Семин

0

ну когда наебывают на процентах на остаток и кешбек, неудивительно)

Ответить

Sergei spiridonov

Михаил
0

@Igor Filippov вот он, я его нашел!)))

Ответить

Kirk Louson

1

я почему то прочитал "карательная выручка"

Ответить

Yury Kotov

0

Маржин коллы у всех сработали

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Дмитрий Мантис

Yury
1

На гале сегодня утром)

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Ivan Miasnikov

0

Еще пару лет с такими показателями и можно будет выгодно продаться :)

Ответить

Тимур Петров

Ivan
0

Кому? Зачем покупать чужой бизнес на пике?
Мне кажется самая удачная идея, просто выводить всю прибыль через дивиденды, вырастили корову, теперь доить.

Ответить

Артём Палённый

Ivan
0

А никто уже и не потянет, по крайней мере, из местных.

Ответить

Pavel Voronkov

0

Не такая уж большая маржа, есть куда расти.
Снижение рисков тоже отличный показатель.

Ответить

евгений аношин

0

Нормальная отчётность..
Доходность кредитных счетов конечно падает очень стремительно, как и вызывает вопрос соотносимая незначительность резервов под кредитный риск... Но то что компания правильно уловила эти тенденции и заранее переложилась в комиссионные услуги по торговле ЦБ это хорошо...

Ответить

Степан Марципан

0

Хватает дурачков и нуждающихся..

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From Siberia to London

Степан
0

Обычно это одни и те же люди.

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Michael Nick

0

Без доступа к аналитике эта информация не несет практического смысла

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Евгений Умолинов

0

Знатно хомечьё "наинвестировало"

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