Квартальная выручка группы «Тинькофф» выросла на 21% — до 56,8 млрд рублей Статьи редакции
TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за первый квартал.
- Общая выручка TCS Group Holding выросла на 21% год к году и составила 56,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 57%, составив 14,2 млрд рублей против 9 млрд рублей в первом квартале 2020 года.
- Выручка не связанных с кредитованием направлений («Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и другие) достигла 43% от выручки и 24% от общей прибыли группы до налогообложения.
- Общее число клиентов «Тинькофф Инвестиции» составило 1,8 млн человек с 415 млрд рублей совокупных активов. На конец 2020 года у сервиса было 1,25 млн клиентов.
- На конец первого квартала TCS Group Holding обслуживала текущие счета более 8,9 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 329,3 млрд рублей. У группы свыше 500 тысяч клиентов в сфере малого и среднего бизнеса, общий остаток денежных средств на их счетах составлял 83,1 млрд рублей.
Сейчас налелят:
- "Тинькофф наживается на грабительских кредитах"
- "Ну вот пусть сами и жертвуют на свой рак!"
и пр.
Дорогой Игорь.
если вы перепутали банк, где я ОДИН из акционеров и наш семейный Фонд, это печально. И просьба не обманывать, Фонд, пока НЕ занимается фандрайзингом(!!), наша семья пожертвовал в Фонд 20 млрд рублей, и этого пока достаточно.Это один из самых больших эндаументов в стране. Конечно нам приходят какие то деньги, некоторые люди, верю в нас, посылают деньги 🙏-спасибо им. Например наши топ менеджеры банка, пожертвовали миллионы своих личных долларов. Мы и я будем счастливы, если получится поменять ситуацию в российской гематологии, где сейчас умирают тысячи людей в год, которые не должны умирать. Работаем над этим-и на сегодня это МОЙ основной ФОКУС.
Также стоит отметить, что в нашей прибыли, только половина от кредитных продуктов, и то, что любой бизнес создается, с целью извлечения прибыли.
надеюсь я все разъяснил.
Аналитический фонарь
Стареешь, не выкупаешь уже что Игорь наоборот в положительном ключе написал, что щас могут появится додики в комментах которые начнут про бабки рассуждать.
Эх были времена когда в вашем вк читал посты/комменты и угарал.
Так-то там сарказм был.
Эндаумент это не грант) И я не лингвист, конечно, но слово "грант" не похоже на русское)
Уважаемый Олег,
я буду счастлив, если получится поменять ситуацию в российской медицине, где сейчас мучаются от болей и недомоганий тысячи людей в год, которые не должны мучиться. Работаем над этим-и на сегодня это МОЙ основной ФОКУС.
Прошу сообщить, с кем в вашем Фонде можно общаться по поводу сотрудничества в физиотерапии и бальнеологии.
ну когда наебывают на процентах на остаток и кешбек, неудивительно)
Маржин коллы у всех сработали
Еще пару лет с такими показателями и можно будет выгодно продаться :)
Кому? Зачем покупать чужой бизнес на пике?
Мне кажется самая удачная идея, просто выводить всю прибыль через дивиденды, вырастили корову, теперь доить.
Не такая уж большая маржа, есть куда расти.
Снижение рисков тоже отличный показатель.
Нормальная отчётность..
Доходность кредитных счетов конечно падает очень стремительно, как и вызывает вопрос соотносимая незначительность резервов под кредитный риск... Но то что компания правильно уловила эти тенденции и заранее переложилась в комиссионные услуги по торговле ЦБ это хорошо...
Хватает дурачков и нуждающихся..
Блоги компаний
Показать еще