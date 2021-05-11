Инвесторы не будут брать плату за управление проектами.

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Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко рассказал в интервью Forbes Capital о запуске фонда «ТилТех-2». В фонде не будет денег Кривенко или партнеров, только привлеченные средства — 10 млрд рублей.

Управляющими фонда будут основатели «Тилтех». В новом фонде не будет платы за управление, но вознаграждение за успех составит 50% от заработанных денег. Обычно фонды берут за управление в год от одного до двух процентов от стоимости активов. Прибыль фонда от успешных проектов обычно составляет от 10% до 20% от прироста стоимости активов.

«Наша цель — чтобы появилось много Дуровых в России. Если использовать терминалогию, мы ждем "больших иксов"», — рассказывает Андрей Кривенко.

Если «ТилТех-2» не будет успешен, вся доля управляющих уйдет на покрытие расходов. Фонд рассчитан на 10 лет. Основатели ищут партеров для фонда. Условия получения денег для проектов пока не раскрывают.

«Тилтех» был основан Андреем Кривенко в 2017 году вместе с председателем совета директоров ГК «Агама» Юрием Алашеевым и главой «Химрара» Андреем Иващенко. В фонде только частные средства основателей — 4 млрд рублей.