Финансы
Маша Цепелева

Основатель «Вкусвилла» с партнёрами запустит новый фонд объёмом 10 млрд рублей Статьи редакции

Инвесторы не будут брать плату за управление проектами.

5 5 комментариев
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Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко рассказал в интервью Forbes Capital о запуске фонда «ТилТех-2». В фонде не будет денег Кривенко или партнеров, только привлеченные средства — 10 млрд рублей.

Управляющими фонда будут основатели «Тилтех». В новом фонде не будет платы за управление, но вознаграждение за успех составит 50% от заработанных денег. Обычно фонды берут за управление в год от одного до двух процентов от стоимости активов. Прибыль фонда от успешных проектов обычно составляет от 10% до 20% от прироста стоимости активов.

«Наша цель — чтобы появилось много Дуровых в России. Если использовать терминалогию, мы ждем "больших иксов"», — рассказывает Андрей Кривенко.

Если «ТилТех-2» не будет успешен, вся доля управляющих уйдет на покрытие расходов. Фонд рассчитан на 10 лет. Основатели ищут партеров для фонда. Условия получения денег для проектов пока не раскрывают.

«Тилтех» был основан Андреем Кривенко в 2017 году вместе с председателем совета директоров ГК «Агама» Юрием Алашеевым и главой «Химрара» Андреем Иващенко. В фонде только частные средства основателей — 4 млрд рублей.

«Тихтех Капитал» инвестирует в компании потребительского сектора. Крупнейшее вложения были в «Клинику доктора Фомина» — 640 млн рублей в обмен на долю компании в 49%. Forbes сообщал, что за четыре года фонд провел 43 сделки: четыре серии А на 1,5 млрд рублей, семь сделок на посевной стадии на сумму 300 млн рублей и 32 сделки на стадии pre-seed на 264 млн рублей.

#новость #инвестиции

5 5 комментариев
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Ильдар Низаметдинов

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Одним слово отмывание денег.

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Артём Парушкевич

Ильдар
4

Обоснуй

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Комментарий удален

Иван Лобанов

Mayweather
0

@Инспектор

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Комментарий удален

Yan Varskii

0

Новых Дуровых в потребительском секторе?
Условия для проектов не раскрывают? Так и молчали бы до полновесного анонса.

Дайте угадаю: инвестиции выделяют на развитие действующих продуктов с ежегодной выручкой не менее 100 млн.год, сильной командой, эффективной бизнес-моделью, потенциалом выхода за бугор.

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Konstantin_Andreevich

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«Наша цель — чтобы появилось много Ротенбергов в России. Если использовать терминалогию, мы ждем "больших иксов"», — рассказывает Андрей Кривенко.

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