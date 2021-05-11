Депутаты предложили разрешить россиянам заранее отказываться от оформления любых кредитов для борьбы с мошенниками Статьи редакции
Соответствующие законопроекты обсуждают с профильными ведомствами и ЦБ.
Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян, пишет РБК со ссылкой на законопроекты и заместителя комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетту. По данным источника издания, документы могут рассмотреть в июне. В Банке России сообщили, что получили предложения законодателей и изучат их.
Авторы законопроекта считают, что поправки позволят защитить россиян от мошенничества. «Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени», — цитирует РБК Антона Гетту.
- Заёмщик сможет в любое время разрешать и запрещать выдавать на его имя кредиты и займы. Заявку можно будет подать через Госуслуги или банки. Пока действует запрет, банки и МФО будут обязаны отказывать в оформлении кредитов на имя клиента. При желании заемщик может снять запрет на кредиты — через Госуслуги или обратившись в банк лично.
Опрошенные изданием эксперты считают, что «добровольный запрет» на выдачу кредитов может стать одним из решений проблемы оформления кредитов по утерянным паспортам или похищенным паспортным данным, но не решит проблему полностью.
- «Новый закон не защитит от мошенничества при дистанционном получении предодобренных кредитов. Если клиент сам вводил ограничения, он сам может их и отозвать. Заставить его сделать это может мошенник с помощью социальной инженерии», — пояснили в ИТ-компании «Инфосистемы Джет».
Крупные российские банки поддержали инициативу, пишет РБК. Однако они отмечают, что у кредиторов могут быть сложности с ответами на заявки от уже действующих клиентов или клиентов, идентифицированных с помощью биометрии.
такие пометки вроде полностью аннулируют паспорт и кредиты точно не дадут
Удобный сервис для женщин, которые тянут всю семью вместе с оравой детей и пьющим мужем тунеядцем. У нее будет пароль от госуслуг своего пьянчужки и он будет железно "закодирован" от быстроденег на остановке. При таком раскладе можно будет и паспорт ему вернуть.
так он пойдет в мфц и снимет запрет! Никаких паспортов ему не выдавать!
Отличная идея так то
осталось сделать подобное ограничение на выдачу ЭЦП без твоего ведома и смену SIM-карты (уже поддерживается у некоторых операторов)
Банки идут на мошенничество с выдачей кредита, значит так же весело будут и разблокировать.
ну почему же, банки сейчас запрашивают кредитную исторю, через апи с гос услуг. С вашего одобрения, почему же они не смогут отзывать это разрешение
Газовый франт
При желании заемщик может снять запрет на кредиты — через Госуслуги или обратившись в банк лично.
Так банк/быстроденьги и ответит, что заёмщик лично обратился. Показал какой-то паспорт, на фото вроде он ))
Идея очень классная, но вот сомневаюсь, что будет нормальная реализация.. Будет, как с пакетом Яровой..
Пакет Яровой тоже в Госуслугах?
Да, я тоже. Нужно всего лишь отправить СМС на проверочный номер, это защита от спама.
Идея с одной стороны показывает всю слабость государства в борьбе с мошенниками, с другой стороны, решает реальную проблему в текущих условиях недееспособности государства.
Предлагаю расширить список запретов, например запретить покупать себе бухло в рамках борьбы с пьянством, список можно продолжить.
Запретить срать в целях сохранения лесного фонда
Годно, надо экологию еще подключить, запретите мне продавать что-то в пластиковой таре?
Давайте список еще расширим, кредиты, бухло, курево, что еще? Продукты с содержанием сахара?
Идея огонь!
'Инфосистеме Джет' хочу ответить, что по их логике и огнетушители не нужны - ведь иногда они не срабатывают 🤦♂️🤦♂️
Поскорее бы приняли этот закон. А то каждый раз приходится запрещать сканировать паспорт управляющей компании, отелю, агентству недвижимости, магазину, салону связи и всем остальным коммерческим конторам. Постоянно появляются истории "Как на меня повесили кредит в 1 млн рублей" и пострадавший не может найти концов.
Отличное предложение !
Главное - чтобы была возможность заблокировать выдачу кредита
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ разблокировки (вечный запрет).
Только это сможет уберечь от выдачи кредита, по-моему.
Хмм , мы ж в России живём. Явно в чем то подвох. Щас ага конечно для людей они что то придумали
Скоро выборы в госдуму... так, для справки :)
Достаточно было запретить выдачу онлайн, оставить только в отделении по паспорту.
Надо просто лицензии нах забирать у всех кто выдаёт ЭЦП без надлежащей проверки или штраф в десяти кратном размере выданного кредита.
Лохи. Они продали головы россиян американцам, через лиц.соглашения гугл и эппл, навязываемые людям без предупреждения о последствиях, и соответсвенно - автоматическое соглашение с американским финтехом и законодательством. А теперь думают, что не так, кто их сзади имеет.
Причём тут гугл и американское законодательство? Опять обама в подъезде нассал?
Только сегодня у Дмитрия П. на канале затрагивали тему микро-кредитов которые выдаются под 350% годовых, народ уже который год подряд все набирает и набирает.
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