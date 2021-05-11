Финансы
Nazigul Jusupova

Депутаты предложили разрешить россиянам заранее отказываться от оформления любых кредитов для борьбы с мошенниками Статьи редакции

Соответствующие законопроекты обсуждают с профильными ведомствами и ЦБ.

  • Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян, пишет РБК со ссылкой на законопроекты и заместителя комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетту. По данным источника издания, документы могут рассмотреть в июне. В Банке России сообщили, что получили предложения законодателей и изучат их.

  • Авторы законопроекта считают, что поправки позволят защитить россиян от мошенничества. «Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени», — цитирует РБК Антона Гетту.

  • Заёмщик сможет в любое время разрешать и запрещать выдавать на его имя кредиты и займы. Заявку можно будет подать через Госуслуги или банки. Пока действует запрет, банки и МФО будут обязаны отказывать в оформлении кредитов на имя клиента. При желании заемщик может снять запрет на кредиты — через Госуслуги или обратившись в банк лично.

  • Опрошенные изданием эксперты считают, что «добровольный запрет» на выдачу кредитов может стать одним из решений проблемы оформления кредитов по утерянным паспортам или похищенным паспортным данным, но не решит проблему полностью.

  • «Новый закон не защитит от мошенничества при дистанционном получении предодобренных кредитов. Если клиент сам вводил ограничения, он сам может их и отозвать. Заставить его сделать это может мошенник с помощью социальной инженерии», — пояснили в ИТ-компании «Инфосистемы Джет».

  • Крупные российские банки поддержали инициативу, пишет РБК. Однако они отмечают, что у кредиторов могут быть сложности с ответами на заявки от уже действующих клиентов или клиентов, идентифицированных с помощью биометрии.

#новость #кредиты

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Небольшой жёлтый робот

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Yura Nabokov

Небольшой
3

такие пометки вроде полностью аннулируют паспорт и кредиты точно не дадут 

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Владимир Бычко

Yura
1

То есть, паспорт лепера тоже недействителен? :-(

Ответить

Михаил Б

20

Удобный сервис для женщин, которые тянут всю семью вместе с оравой детей и пьющим мужем тунеядцем. У нее будет пароль от госуслуг своего пьянчужки и он будет железно "закодирован" от быстроденег на остановке. При таком раскладе можно будет и паспорт ему вернуть.

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Егор Тарасов

Михаил
0

так он пойдет в мфц и снимет запрет! Никаких паспортов ему не выдавать!

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Johny Lee

Михаил
0

Что за отвратительная семья в матриархате была описана вами?

Ответить

Alex X

14

Отличная идея так то

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Владимир Толстиков

Alex
0

осталось сделать подобное ограничение на выдачу ЭЦП без твоего ведома и смену SIM-карты (уже поддерживается у некоторых операторов)

Ответить

Raimond Vladimirov

12

Идея годная, но посмотрим как с реализацией будет

Ответить

Aleksandr

6

Банки идут на мошенничество с выдачей кредита, значит так же весело будут и разблокировать.

Ответить

Alex X

Aleksandr
4

не думаю, что блокировкой/разблокировкой будут заниматься непосредственно банки

Ответить

Александр Прилипко

Alex
–2

ну почему же, банки сейчас запрашивают кредитную исторю, через апи с гос услуг. С вашего одобрения, почему же они не смогут отзывать это разрешение 

Ответить

Газовый франт

Aleksandr
0

При желании заемщик может снять запрет на кредиты — через Госуслуги или обратившись в банк лично.

Так банк/быстроденьги и ответит, что заёмщик лично обратился. Показал какой-то паспорт, на фото вроде он ))

Ответить

Ivan Miasnikov

2

Идея очень классная, но вот сомневаюсь, что будет нормальная реализация.. Будет, как с пакетом Яровой..

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Юрий Белоножкин

Ivan
3

Пакет Яровой тоже в Госуслугах?

Ответить

Д Хб

Юрий
4

Да, я себе отключил услугу.

Ответить

Егор Тарасов

Д
0

Да, я тоже. Нужно всего лишь отправить СМС на проверочный номер, это защита от спама.

Ответить

Денис Демидов

Ivan
1

А пакет Яровой это классная идея?

Ответить

Денис Демидов

3

Идея с одной стороны показывает всю слабость государства в борьбе с мошенниками, с другой стороны, решает реальную проблему в текущих условиях недееспособности государства.
Предлагаю расширить список запретов, например запретить покупать себе бухло в рамках борьбы с пьянством, список можно продолжить. 

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Митя Мурасов

Денис
1

Запретить срать в целях сохранения лесного фонда

Ответить

Денис Демидов

Митя
1

Годно, надо экологию еще подключить, запретите мне продавать что-то в пластиковой таре?

Ответить

Vera

Денис
1

Правильная формулировка не "Запретить покупать", а "Запретить продавать себе бухло".

Ответить

Денис Демидов

Vera
0

Давайте список еще расширим, кредиты, бухло, курево, что еще? Продукты с содержанием сахара?

Ответить

Сергей Щукин

3

Идея огонь!

'Инфосистеме Джет' хочу ответить, что по их логике и огнетушители не нужны - ведь иногда они не срабатывают 🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Vera

3

Поскорее бы приняли этот закон. А то каждый раз приходится запрещать сканировать паспорт управляющей компании, отелю, агентству недвижимости, магазину, салону связи и всем остальным коммерческим конторам. Постоянно появляются истории "Как на меня повесили кредит в 1 млн рублей" и пострадавший не может найти концов.

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Лев Щенин

2

Отличное предложение !
Главное - чтобы была возможность заблокировать выдачу кредита
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ разблокировки (вечный запрет).
Только это сможет уберечь от выдачи кредита, по-моему.

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Митя Мурасов

1

Хмм , мы ж в России живём. Явно в чем то подвох. Щас ага конечно для людей они что то придумали

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Антон Смуров

Митя
1

Скоро выборы в госдуму... так, для справки :)

Ответить

Митя Мурасов

Антон
0

Ааа точна

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Екатерина Попова

0

Достаточно было запретить выдачу онлайн, оставить только в отделении по паспорту.

Ответить

Районный паук например

1

Я бы еще хотел, чтобы добавили возможность забанить входящие платежи по какому-нибудь фильтру. :)

Ответить

Сергей Щукин

Районный
0

Зачем?

Ответить

Steve Evets

Районный
0

просто мне их переводите сразу, делов-то

Ответить

Alexandre Svergoun

1

Надо просто лицензии нах забирать у всех кто выдаёт ЭЦП без надлежащей проверки или штраф в десяти кратном размере выданного кредита.  

Ответить

Denis Kulbatov

Alexandre
0

Согласен, но если это исполнить, нужно забрать у все х.

Ответить

Владимир Васильев-Дымочка

–4

Лохи. Они продали головы россиян американцам, через лиц.соглашения гугл и эппл, навязываемые людям без предупреждения о последствиях, и соответсвенно - автоматическое соглашение с американским финтехом и законодательством. А теперь думают, что не так, кто их сзади имеет.

Ответить

Alexandre Svergoun

Владимир
0

Причём тут гугл и американское законодательство? Опять обама в подъезде нассал? 

Ответить

Митя Мурасов

Владимир
0

Приплетаю дядю Сэма

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Иванка Сегодина

0

Только сегодня у Дмитрия П. на канале затрагивали тему микро-кредитов которые выдаются под 350% годовых, народ уже который год подряд все набирает и набирает. 

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