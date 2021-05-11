Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян, пишет РБК со ссылкой на законопроекты и заместителя комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетту. По данным источника издания, документы могут рассмотреть в июне. В Банке России сообщили, что получили предложения законодателей и изучат их.

Авторы законопроекта считают, что поправки позволят защитить россиян от мошенничества. «Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени», — цитирует РБК Антона Гетту.

Заёмщик сможет в любое время разрешать и запрещать выдавать на его имя кредиты и займы. Заявку можно будет подать через Госуслуги или банки. Пока действует запрет, банки и МФО будут обязаны отказывать в оформлении кредитов на имя клиента. При желании заемщик может снять запрет на кредиты — через Госуслуги или обратившись в банк лично.

Опрошенные изданием эксперты считают, что «добровольный запрет» на выдачу кредитов может стать одним из решений проблемы оформления кредитов по утерянным паспортам или похищенным паспортным данным, но не решит проблему полностью.

«Новый закон не защитит от мошенничества при дистанционном получении предодобренных кредитов. Если клиент сам вводил ограничения, он сам может их и отозвать. Заставить его сделать это может мошенник с помощью социальной инженерии», — пояснили в ИТ-компании «Инфосистемы Джет».