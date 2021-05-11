Депутаты приняли разрыв налогового соглашения с Нидерландами Статьи редакции
Следующим шагом может стать пересмотр соглашений с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией.
Госдума денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения для российских компаний, зарегистрированных в европейской стране. Такой законопроект приняли в третьем чтении.
Россия предлагала Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение после того, как Владимир Путин поручил поднять налог за вывод дивидендов в офшоры до 15%. Для этого правительство потребовало от стран изменить соглашения об избежании двойного налогообложения.
Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяло выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, сообщал Минфин в декабре. Нидерланды хотели расширить перечень доходов, которые должны облагаться налогом по пониженным ставкам.
Минфин решил, что голландское предложение «помогает» выводить деньги российского происхождения из России с пониженными налоговыми ставками. В правительстве подчеркнули, что предложения «размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ».
В случае завершения процедуры денонсации соглашения с Нидерландами до 30 июня 2021 года его действие прекратится 1 января 2022 года, уточняет РБК.
После отмены соглашения, зарегистрированные в Нидерландах российские компании должны будут платить налоги дважды, сообщало The Bell. Это может коснуться «Яндекса», X5 Retail Group и Veon (материнская компания «Билайна»).
- К апрелю 2021 года правительство России договорилось изменить налоговые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом с 2022 года.
- Министерство финансов предложит изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. По словам замминистра Алексея Сазанова, «это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну».
- В апреле глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что готовится законопроект о прогрессивном налоге на выводимую в офшоры прибыль.
Можно ли разорвать налоговое соглашение с рф?
можно, но при этом порвется кое-что другое
Вот тут вы правы, порвётся что-то. Вопрос только что порвется?
Налоговое резидентство вы можете поменять, находясь в другой стране 183 дня. Ну или взяв гражданство США, там вы в любом случае налоговый резидент (кейс Тинькова и судов за неуплату налогов). Поэтому можете свободно стать налоговым резидентом другой страны.
Достаточно просто находиться 183 в другой стране или нужно еще какие-то действия предпринять?
Ох уж эти исконно голландские Пятёрочка, яндекс и вымпелком.
Не "Пятёрочка", а "Pyaterochka".
Вот вам и Пятерочка и X5.
Офшоры позволяют хотя бы крупным компаниям нивелировать налоговые преимущества у иностранцев на российском рынке.
Борьба с офшорами в текущих реалиях огромных скрытых налогов, это выстрел в ногу, точнее в экономику.
а какие налоговые преимущества у иностранцев?
Они не платят налог на прибыль, на дивиденды, они не платят инфляционный налог имея большую часть производства в стабильной валюте.
В России уже невозможно работать, бегите глупцы!
Уже
Всё глупцы уже сбежали =)
Аргументируйте
А что такого ужасного в праздновании дня победы? Или Вы с проигравшей стороны? И зачем Евросоюз закупает нашу сельскохозяйственную технику, если ничего придумать не можем?
https://www.kommersant.ru/doc/4802767
зачем Евросоюз закупает нашу сельскохозяйственную технику
там же прям в статье ответ - из-за низкого курса рубля. Дело не в каких-то крутых технологиях, увы.
если вернуть курс (хотя этого никогда не будет, конечно, и рубль продолжит погружение) на уровень какого-нибудь 2012 года, то технику будут закупать другую, не российскую. А это значит, что конкурентной она может быть только при вот таком вот "естественном" демпинге.
Это как покупка китайского автомобиля - выглядит норм, дешево, даже едет. Но были бы деньги, купил бы что-то получше.
В общем, если конкурентоспособность продукции РФ будет основываться только на том, что она "дешевая", то можно уже прекращать победобесить и наконец-то начать вкладываться в R&D и науку. И уж точно стараться не допускать оттока "умов", учитывая то, что Песков недавно сказал, что на это всем пофиг.
Вообще смешная статья. Они пишут выросло в 2 раза и не пишут ни сумм ни количества. Примерно как экспорт лад когда то вырос в 17 раз. А потом оказалось что до того их отправили 2 а после 34. Так и тут.
Ну я не могу всю работу сделать за Вас. Попробуйте поискать цифры самостоятельно. Могу лишь констатировать, что только зерноуборочных комбайнов продали более тысячи штук. Ну и конечно, вопрос вовсе не в сельскохозяйственной технике, а в том, что "оказывается, в России не делают ничего конкурентного". Трактора просто попались под руку как свежая новость.
У нас ярко-выраженный Веймарский синдром, чем элита активно пользуется, пытаясь перевести внимание с себя на американцев, что дескать немцев деды победили, победим и мы американцев.
Вместо привития неприемлемости войны, детей готовят в пушечное мясо.
В праздновании - ничего ужасного. А в победобесии очень даже много.
Ничего конкуретного? Совсем?
Тонны софта? АЭС? ракетные двигатели и космические запуски? спутник5? титановые сплавы?
в 2019 году несырьевой экспорт составил 150 млрд$, если оно всё не конкурентное то почему за это платят?
Это точно портал предпринимателей?)
"не возможно"🤯
Куда собственники Яндекса или Х5 сбегут? Второй раз не фортанет, они же не смогут сделать такой же бизнес в других странах. Хотя, если они физически находятся в России, а бизнес их юридически зарубежом они точно не в опасности и не в плохих отношениях с властями. Ведь человека можно просто взять и поставить перед фактом или 20 лет тюрьмы, или финансовые потоки, такое иногда происходило, иностранные юрисдикции не спасают от добровольной передачи бизнеса
щас петерочка убежит и подомнет нидерландский рынок, и билайн с яндексом датацентры и оборудование на металолом сдадут.
логично вроде, зарабатываешь в РФ, плати налоги в РФ
Офшоры нужны не только для налогов, но и для правовой системы (юрисдикции).
Яндекс и Х5 не платят? Пруфы есть?))
Надо в правильную копилку денюжку кидать) Где там у Ролдугина они лежат?)
Рол Дугина?
Прощай @ндекс и прочее оформленное на Нидерландских бенефициаров?
к 22 переоформятся в любую другую страну, которая согласилась с данным соглашением.
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Почему никому не жалко Нидерланды!
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