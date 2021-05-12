Компания потратит деньги на усиление отделов продаж и маркетинга. Основатель стартапа WeLoveNoCode Никита Шевченко рассказал о сделке с Николаем Давыдовым и братьями Даниилом и Давидом Либерманами в Facebook, но не раскрыл её детали.

Инвестиции потратят на усиление отдела продаж, продвижение и рекрутинг. В компании открыли вакансии руководителей соответствующих отделов. В планах — увеличить регулярную выручку в месяц (MRR) до $1 млн в течение года.

WeLoveNoCode запустил 4 месяца назад предприниматель и выпускник «500 Startups & Сбербанк» Никита Шевченко. Это платформа, которая подбирает исполнителей для малого бизнеса для разработки приложений и сайтов без кода. WeLoveNoCode работает с Tilda, WebFlow, Zapier, WordPress, Airtable и другими, общее количество инструментов — больше 2000.

Платформа автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке. Это стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц. С WeLoveNoCode сотрудничают 168 специалистов из США, Великобритании, России, Финляндии и Украины. Штаб-квартира находится в Лондоне.

WeLoveNoCode сообщает, что с момента запуска услугами воспользовались 200 зарубежных компаний. Сумма месячных подписок клиентов — около $67 тысяч.