Финансы
Маша Цепелева

Сервис разработки без кода WeLoveNoCode Никиты Шевченко привлёк деньги от Николая Давыдова и братьев Либерманов Статьи редакции

Компания потратит деньги на усиление отделов продаж и маркетинга.

Основатель стартапа WeLoveNoCode Никита Шевченко рассказал о сделке с Николаем Давыдовым и братьями Даниилом и Давидом Либерманами в Facebook, но не раскрыл её детали.

Инвестиции потратят на усиление отдела продаж, продвижение и рекрутинг. В компании открыли вакансии руководителей соответствующих отделов. В планах — увеличить регулярную выручку в месяц (MRR) до $1 млн в течение года.

WeLoveNoCode запустил 4 месяца назад предприниматель и выпускник «500 Startups & Сбербанк» Никита Шевченко. Это платформа, которая подбирает исполнителей для малого бизнеса для разработки приложений и сайтов без кода. WeLoveNoCode работает с Tilda, WebFlow, Zapier, WordPress, Airtable и другими, общее количество инструментов — больше 2000.

Платформа автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке. Это стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц. С WeLoveNoCode сотрудничают 168 специалистов из США, Великобритании, России, Финляндии и Украины. Штаб-квартира находится в Лондоне.

WeLoveNoCode сообщает, что с момента запуска услугами воспользовались 200 зарубежных компаний. Сумма месячных подписок клиентов — около $67 тысяч.

#новость #стартапы

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91 91 комментарий
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Позитивный единорожек88

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$9
First week, then $1999/month

Мечтать не вредно, но наверное верстальщик забыл точку/запятую поставить и должно быть $19.99

Если $2к то ребята ебобо.

Ответить

Eugene Danilov

Позитивный
7

Это не опечатка. Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста, который в течение месяца выполняет ваши таски по no-code автоматизации. Никакого отношения к разработке сайтов этот сервис не имеет. Автор статьи не поняла, о чем пишет, а заголовок вводит в заблуждение (UPD - заголовок поправили)

Ответить

Anatoly Ivanov

Eugene
2

 Это получается zero индийцев чтоль продают? 

Ответить

Eugene Danilov

Anatoly
4

Продают человеков. Не думаю, что там индусы, скорее микс из россиян, украинцев и беларусов - но это моя догадка, я не знаком с основателями

Ответить

Valentin Dombrovsky

Позитивный
0

Это для корпоратов с кучей тасков. 

Ответить

Данный динозавр

8

Бери больше, кидай дальше. Хватит и на белый диван в лофт, и на оплату "искусственного интеллекта" ребятам из Мумбаи.

Ответить

Данный динозавр

Данный
9

О, да там все очень запущено и без этого.

Ответить

Ярослав Шенцов

Данный
3

Наверное, г-на Мутко контакты репетитора взяли 😄

Ответить

Данный динозавр

Ярослав
6

В моем мире очень качественный перевод всего сайта стоит восемьдесят, ну, сто баксов. Живым человеком. Хотя и гуглопереводчик неплохо справляется. Я действительно не въезжаю, что у людей в головах. Предлагаешь продукт экстра-класса — ну так не делай его на "отвали"!!

Ответить

NNM ASSN

Данный
3

Использовать гугл для продакшена, когда есть deepl. Тоже не въезжаю, что в головах у людей.

Ответить

Данный динозавр

NNM
4

Ошибки в переводе на сайте выдают поспешный и (или) неквалифицированный человеческий труд. Лец ми спик фром май харт. Спутать then и than, there и their никакой автопереводчик не даст.

Ответить

Артур

NNM
1

Люди не знают про deepl

Ответить

Юрий Белоножкин

Артур
0

Grammarly ещё рекомендую 

Ответить

Old Nick

Данный
0

за 80 уе нормально переведут 2-4 страницы. Потом будут школьники с результатом, примерно,  как на картинки выше.

Ответить

Данный динозавр

Old
0

Ну ок, пусть не 80, пусть 400. Можно их вычесть из 2000, заработанных с одного клиента за один месяц? 

Ответить

Old Nick

Данный
1

с этим не спорю.
я воспламененел к 80 уе за весь сайт. )

Ответить

Данный

Old
0

Не не, я и не отстаиваю, это была гипербола) масштабы все равно несопоставимы, качественный перевод дёшев, это как секс — умеют почти все.

Ответить

Артур

Данный
0

А можете подсказать где искать? Я пытался в найм людей на РУ фриланс площадках, но так и не смог найти толкового переводчика

Ответить

Илья Горячев

10
Ответить

ЯжПрограммист

8

Инвестор: какая окупаемость инвестиций?
Проект: порядка 2 - 3 лет
Инвестор: это долго, сколько стоит подписка?
Проект: 15,99 в месяц...
Инвестор: знаю как ускорить окупаемость в сто раз.

Ответить

Aleksandr Oleynikov

0

Опечатка. 15.99 - 19.99

Ответить

Ilya Ilchenko

Aleksandr
9

Ахах... Нет.
На сайте информация.

Ответить

ivan krapivin

Ilya
15

Таки уже ощущается участие Либерманов

Ответить

Шизоидная обезьяна

Aleksandr
–2

Спецом опечатались, чтобы вызвать волну обсуждения.

Ответить

Eugene Danilov

Шизоидная
3

Это не опечатка. Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста, который в течение месяца выполняет ваши таски по no-code автоматизации

Ответить

Шизоидная

Eugene
4

Т.е это биржа фрилансеров получается под управлением управляющей компании.

Ответить

Eugene Danilov

Шизоидн…
0

Типа того. Биржа узко-специализированных фрилансеров. Возможно и какие-то общие на всех практики/гайдлайны есть

Ответить

Шизоидная

Eugene
0

Из текста статьи это не очевидно)

Ответить

Eugene Danilov

Шизоидн…
0

Автор слабовата. Вообще не поняла о чем пишет. И в заголовке написала про "разработку сайтов" - хотя никакого отношения к разработке сайтов этот сервис не имеет

Ответить

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Eugene

Julia
1

По-моему вы сделали только хуже

Да я и не пытался сделать автору статьи "лучше". Я все жду, когда она уже догадается переписать заголовок хотя бы.

Ответить

Данный

Eugene
1

Вы не автору статьи, а обсуждаемому проекту делаете хуже, потому что можно предположить, что вы имеете к нему отношение. 

когда она уже догадается переписать заголовок хотя бы.

Зачем?

Ответить

Eugene

Данный
–1

Затем что он вводит в заблуждение. 

Ответить

Шизоидная

Eugene
0

чем привлекает в комментарии полсотни таких же как она хомячков

После затяжных праздников накопилось много энергии?

Ответить

Julia

Шизоидн…
0

Интересно, что мой коммент о том, что эта фраза - оскорбление аудитории - удалили) но хоть тут осталось

Ответить

Шизоидная

Julia
0

Вы были правы. Довольно странно так защищать сервис.

Ответить

Ярослав Шенцов

Eugene
0

Опустим  момент ценообразования, самое забавное, что для niCode автоматизации нужно написать сам код) и гибкость теряется, а экономическая выгода .....не очевидна.
Да и подписок всего меньше 3х десятков,  что очень мало (не удивительно,  при такой стоимости )

Ответить

Eugene Danilov

Ярослав
0

Стартапы оцениваются не по количеству подписок в штуках, а по MRR, и $67к - весьма и весьма недурно

Ответить

Ярослав Шенцов

Eugene
1

Ну я о регулярных подписка и говорю, при такой стоимости,  5 отвалится, если им доработки не нужны = сильно просядет.
ИМХО, хорошо считать не только в валюте но и в штуках (могу ошибаться , ессно) просто меньше 30 элементов в выборке - это вообще не выборка для статистики....
Посмотрим, что будет =)

Ответить

Ярослав Шенцов

Eugene
0

Щы: можно было бы и 100к usd поставить в месяц и 2 сердца самому себе зачислить, , интересен будет инвестору mrr в 100к при 1 подписке ?)

Ответить

Eugene Danilov

Ярослав
0

Ты слишком много и увлеченно теоретизируешь, не очень понимая о чем говоришь. В общем, еще раз: для в2в стартапа, созданного полгода назад, MRR $67k, 200 клиентов, при подписке за $2к - отличные показатели. Профессиональный инвестор Давыдов это понимает, а профессиональный комментатор Ярослав Щенков - не очень — ну да и бог с ним

Ответить

Ярослав

Eugene
1

Ну да, куда мне , 
Мне, не профессиональному инвестору не понятно арифметика ~200клиентов по 2к в месяц =>67к а не 400+/-...

Интересная арифметика ....
Если принимать во внимание, что это чистый приток , без вычета на сервера и бэк итп)

Ответить

Eugene

Ярослав
0

У них нет никаких серверов и бэка. 
200 клиентов — это за все время. Очевидно, некоторые из них подписку не продлили, и это нормально, не бывает 100-процентного retention rate

Ответить

Ярослав

Eugene
0

Ладно, черт с ними , с деньгами.  ..
Но как сервис , работает без СЕРВЕРОВ....
вот тут давай, расскажи мне )))
Я записываю......))

Ответить

Eugene

Ярослав
0

Записывай: они сделали себе простенький сайт на тильде или вебфлоу, за которую платят 20 долларов в месяц. Записал? Когда появляется клиент, они за $1500 выделяют клиенту своего специалиста, клиент выдает ему доступы в свои системы (хабспот, интегромат, фб кабинет и др) - и этот специалист настраивает разные интеграции/автоматизации. Записал?

Ответить

Ярослав

Eugene
1

Записал., спасибо)
После слова Тильда, все понятно с таким no-code start-up

Ответить

Eugene

Ярослав
0

Тильду я привел в качестве примера. Я не знаю, на чем у них сайт. В своей работе они используют под сотню разных no-code инструментов https://welovenocode.com/nocodelist
еще вопросы есть?

Ответить

Шизоидная

Eugene
2

Я не знаю, на чем у них сайт

На Тильде

Ответить

Новый кран

Eugene
0

инвесторы вообще ничего не понимают, они его еще более тупому потом перепродадут

более тупых людей чем профессиональные инвесторы не встречал в жизни своей. 

Ответить

Шизоидная

Eugene
0

Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста

Я надеюсь не на того специалиста, который вчера пришел в профессию и закончил их курс.

Ответить

Колючий кот

Aleksandr
0

 платформа для разработки приложений и сайтов для малого бизнеса без кода

Ошибка в статье, скорее. Эта фраза вводит в заблуждение.

Ответить

ЯжПрограммист

5

Вы просто не понимаете, в эту цену входит программист которого вы нанимаете и для вас всё "no code", просто говорите ему что делать и он кодит за вас.

Ответить

Данный динозавр

ЯжПрограммист
2

Типа робота-шахматиста, где внутри сидел шахматист? Мне почему-то кажется, что слепить одностраничник на тильде может моя собака (зачеркнуто) не стоит таких больших денег. Но я не специалист, ВыжПрограммист, сколько это стоит? 

Ответить

Eugene Danilov

Данный
–1

Ну да, а любая юридическая фирма - это тоже "типа робот-шахматист где внутри сидел шахматист". Смотри: снаружи фирма а внутри сидят юристы, хаха!

Давай я тебе открою секрет: любой сервис это "типа робота-шахматиста с шахматистом внутри" - да, там внутри работают человеки, они оказывают сервис за деньги. 

We love no code нигде и не пытался выдать себя за робота или за платформу. Это сервис, который предоставляет специалистов.

Ответить

Artem Petrenkov

Eugene
1

А в чём для заказчика ценность конторы, специалисты которой делают сайт на nocode-технологии, в сравнении с "классической" конторой, в которой бы поставили CMS типа Wordpress или Bitrix с готовой темой и точно так же заполнили бы контентом? Выглядит это со стороны как манипуляция по типу продажи хлопьев "без асбеста".

Ответить

Eugene Danilov

Artem
1

Да не делают они сайты. Они занимаются no-code разработкой, автоматизацией. Когда, например, нужно настроить автоматическую генерацию лидов в фб и линктине, последующий автоматический фолоу-ап этих лидов в почте, авто-прогрев рекламой, интеграцию с crm, data enrichment лидов, репортинг, дедупликацию, сегментацию, разбивку по разным buyer profiles, и ещё 40 других задач, которые должны синхронно отрабатывать в 10 разных платформах

Ответить

Artem Petrenkov

Eugene
1

Тогда почему они на своём сайте хвалятся сделанными веб-сервисами и лендингами? Лендинг — это не сайт что ли?

И в своих инструментах указывают в том числе Wordpress и Webflow. Это CMS. Получается, что они всё же делают сайты, не так ли?

Ответить

Новый кран

Artem
0

сделали галеру, продали тупым инвесторам, зря чтоли учился на курсах профессиогальных балаболов

Ответить

Julia Eronina

3

4 месяца назад стартовали? Я вроде была на интенсиве в районе ноября и уже тогда вы тоже стартовали месяцев 5 назад... Какое-то присвистывание)

Ответить

Шизоидная обезьяна

Julia
1

Ну да, в июне-июле получается.

Ответить

Julia Eronina

Шизоидная
2

Тут же вообще написано про 3к клиентов. А в статье - что клиентов спустя почти год - 200. 
Что-то не сходится

Ответить

Шизоидная

Julia
1

Меня смущает это жанглирование цифрами и попытка в комментариях объяснить, что все круто. Когда все четко и по плану, доказывать ничего не нужно.

Ответить

Lesha Kalachnikov

3

Похоже на отмывание денег

Ответить

Данный динозавр

Lesha
–1
Ответить

Artem Petrenkov

2

Кажется, что в долгосрочной перспективе пользоваться услугами таких интеграторов сторонних сервисов опасно. Они подключат бизнесу 100500 сторонних сервисов, каждый из которых может внезапно исчезнуть или поменять условия обслуживания. Хранение данных, в том числе пользовательских, так же может быть размазано по непонятному числу сервисов, которые могут быть в разных юрисдикциях. Кастомизация ограничена возможностями сторонних сервисов, которые никак не контролируются интегратором. Ну а миграция на какую-то другую платформу (стороннюю или самописную) или хотя бы сервис может быть осложнена отсутствием возможностей экспорта.

Ответить

Холден Колфилд

1

Норм и стоит посмотреть? Или до Тильды далеко?

Ответить

Денис Демидов

Холден
1

$1999 в месяц, очень далеко.

Ответить

Евгений Зимненко

0

Чёт да. Штат либо расширять нада, либо менять. Это ж чего там понапихано такого, что бизнес с 9$ на 2к$ сразу через неделю перескакивает…

Ответить

Холден Колфилд

Евгений
3

так наркотики продают обычно

Ответить

Eugene Danilov

Евгений
0

А зачем им расширять или менять штат?

Ответить

Sergey Proskurin

1

~1500$ ? Серьезно?

Ответить

Eugene Danilov

Sergey
0

а сколько это по вашему должно стоить?

Ответить

Холден Колфилд

1

я сначала подумал ошибка с прайсом, так на прочих страницах везде такая инфа кек
не, дорохо-бохато

Ответить

Данный динозавр

Холден
0

А пока что сделаны четыре одностраничника для таких же стартапов. Где на тильде, где на чём еще.

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

4 месяца назад запустили, уже 168 специалистов и 200 компаний. где и как их набирали?

Ответить

Данный динозавр

Shlomo
0

А это опять-таки случай так называемого вранья. Ну не будет же условная "Кока-кола" бегать за каждым, кто вешает ее логотип в раздел "Наши клиенты"?

Ответить

Julia Eronina

Shlomo
0

Разместили ссылки на проекты сторонних специалистов с указанием имени, делали мелкие таски по автоматизации для кучи, обучали nocode, хорошо запускались на продактхант
Вообще хорошие ходы.
Но проекту не 4 месяца, а 2-3 раза по 4 месяца

Ответить

Shlomo Goldenberg

Julia
0

сегодня еще на rusbase релиз. выглядит как обычное промо

Ответить

Julia Eronina

Shlomo
0

Там тоже говорится про 4 месяца работы. То есть это не опечатка автора на vc, а как бы дезинформация 
Ну, не респект за это, конечно

Ответить

Indig0

1

Чёт с такой ценой не вижу преимуществ в этом nocode.

Ответить

Andrey Andreev

1

Я хз , кем нужно быть чтобы работать с ними по таким ценам

Ответить

Данный динозавр

1

А помнят ли благородные доньи и доны, что проект с очень похожей идеологией (и ценником, гы-гы) тут уже как-то раз обсуждался?

https://vc.ru/search/v2/all?query=zero2hero

Найденные результаты — zero2hero
Бизнес, технологии, идеи, модели роста
vc.ru
Ответить

Eugene Danilov

0

Стартап-разработчик сайтов без кода WeLoveNoCode

Заголовок статьи пробивает дно. Ребята из WeLoveNoCode вообще _никакого_ отношения к разработке сайтов не имеют. Они занимаются интеграций no-code инструментов — автоматизацией бизнес-процессов по сути

Ответить

Artem Petrenkov

Eugene
0

What are the results of our work?

We create web apps, mobile apps, landing pages, design, and automation to perform specific actions based on a predefined description.

Ответить

Indig0

0

Так постойте...
MRR $67k вроде классно для стартапа, но сколько из них ушло исполнителям?)

Ответить

Andrey Starchenko

Indig0
0

Ну так это же MRR а не net.

Ответить

Indig0

Andrey
0

Да, понятно, но поэтому и напрашивается вопрос: – А какая маржа?

Ответить

Andrey

Indig0
0

Ткну пальцем в небо - 30-50% без учета затрат на привлечение.

Ответить

Indig0

Andrey
1

А по моим прикидкам меньше 30%

Ответить

StargazerXIII

0

Норм!

Ответить

Printsessa Derevyashka

0

разработка без кода, это как написание рассказов/романов без слов

Ответить

Артур

Printsessa
0

Это некорректное сравнение, разработка программного продукта может происходить и без написания кода, а вот написание рассказов/романов без слов не написать

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