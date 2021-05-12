Сервис разработки без кода WeLoveNoCode Никиты Шевченко привлёк деньги от Николая Давыдова и братьев Либерманов Статьи редакции
Компания потратит деньги на усиление отделов продаж и маркетинга.
Основатель стартапа WeLoveNoCode Никита Шевченко рассказал о сделке с Николаем Давыдовым и братьями Даниилом и Давидом Либерманами в Facebook, но не раскрыл её детали.
Инвестиции потратят на усиление отдела продаж, продвижение и рекрутинг. В компании открыли вакансии руководителей соответствующих отделов. В планах — увеличить регулярную выручку в месяц (MRR) до $1 млн в течение года.
WeLoveNoCode запустил 4 месяца назад предприниматель и выпускник «500 Startups & Сбербанк» Никита Шевченко. Это платформа, которая подбирает исполнителей для малого бизнеса для разработки приложений и сайтов без кода. WeLoveNoCode работает с Tilda, WebFlow, Zapier, WordPress, Airtable и другими, общее количество инструментов — больше 2000.
Платформа автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке. Это стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц. С WeLoveNoCode сотрудничают 168 специалистов из США, Великобритании, России, Финляндии и Украины. Штаб-квартира находится в Лондоне.
WeLoveNoCode сообщает, что с момента запуска услугами воспользовались 200 зарубежных компаний. Сумма месячных подписок клиентов — около $67 тысяч.
Это не опечатка. Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста, который в течение месяца выполняет ваши таски по no-code автоматизации. Никакого отношения к разработке сайтов этот сервис не имеет. Автор статьи не поняла, о чем пишет, а заголовок вводит в заблуждение (UPD - заголовок поправили)
Это получается zero индийцев чтоль продают?
Продают человеков. Не думаю, что там индусы, скорее микс из россиян, украинцев и беларусов - но это моя догадка, я не знаком с основателями
Данный динозавр
О, да там все очень запущено и без этого.
Наверное, г-на Мутко контакты репетитора взяли 😄
Данный динозавр
В моем мире очень качественный перевод всего сайта стоит восемьдесят, ну, сто баксов. Живым человеком. Хотя и гуглопереводчик неплохо справляется. Я действительно не въезжаю, что у людей в головах. Предлагаешь продукт экстра-класса — ну так не делай его на "отвали"!!
Данный динозавр
Ошибки в переводе на сайте выдают поспешный и (или) неквалифицированный человеческий труд. Лец ми спик фром май харт. Спутать then и than, there и their никакой автопереводчик не даст.
Данный динозавр
Ну ок, пусть не 80, пусть 400. Можно их вычесть из 2000, заработанных с одного клиента за один месяц?
Данный
Не не, я и не отстаиваю, это была гипербола) масштабы все равно несопоставимы, качественный перевод дёшев, это как секс — умеют почти все.
Инвестор: какая окупаемость инвестиций?
Проект: порядка 2 - 3 лет
Инвестор: это долго, сколько стоит подписка?
Проект: 15,99 в месяц...
Инвестор: знаю как ускорить окупаемость в сто раз.
Опечатка. 15.99 - 19.99
Ахах... Нет.
На сайте информация.
Спецом опечатались, чтобы вызвать волну обсуждения.
Это не опечатка. Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста, который в течение месяца выполняет ваши таски по no-code автоматизации
Типа того. Биржа узко-специализированных фрилансеров. Возможно и какие-то общие на всех практики/гайдлайны есть
Автор слабовата. Вообще не поняла о чем пишет. И в заголовке написала про "разработку сайтов" - хотя никакого отношения к разработке сайтов этот сервис не имеет
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Опустим момент ценообразования, самое забавное, что для niCode автоматизации нужно написать сам код) и гибкость теряется, а экономическая выгода .....не очевидна.
Да и подписок всего меньше 3х десятков, что очень мало (не удивительно, при такой стоимости )
Стартапы оцениваются не по количеству подписок в штуках, а по MRR, и $67к - весьма и весьма недурно
Ну я о регулярных подписка и говорю, при такой стоимости, 5 отвалится, если им доработки не нужны = сильно просядет.
ИМХО, хорошо считать не только в валюте но и в штуках (могу ошибаться , ессно) просто меньше 30 элементов в выборке - это вообще не выборка для статистики....
Посмотрим, что будет =)
Щы: можно было бы и 100к usd поставить в месяц и 2 сердца самому себе зачислить, , интересен будет инвестору mrr в 100к при 1 подписке ?)
Ты слишком много и увлеченно теоретизируешь, не очень понимая о чем говоришь. В общем, еще раз: для в2в стартапа, созданного полгода назад, MRR $67k, 200 клиентов, при подписке за $2к - отличные показатели. Профессиональный инвестор Давыдов это понимает, а профессиональный комментатор Ярослав Щенков - не очень — ну да и бог с ним
Записывай: они сделали себе простенький сайт на тильде или вебфлоу, за которую платят 20 долларов в месяц. Записал? Когда появляется клиент, они за $1500 выделяют клиенту своего специалиста, клиент выдает ему доступы в свои системы (хабспот, интегромат, фб кабинет и др) - и этот специалист настраивает разные интеграции/автоматизации. Записал?
Тильду я привел в качестве примера. Я не знаю, на чем у них сайт. В своей работе они используют под сотню разных no-code инструментов https://welovenocode.com/nocodelist
еще вопросы есть?
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инвесторы вообще ничего не понимают, они его еще более тупому потом перепродадут
более тупых людей чем профессиональные инвесторы не встречал в жизни своей.
Колючий кот
платформа для разработки приложений и сайтов для малого бизнеса без кода
Ошибка в статье, скорее. Эта фраза вводит в заблуждение.
Вы просто не понимаете, в эту цену входит программист которого вы нанимаете и для вас всё "no code", просто говорите ему что делать и он кодит за вас.
Данный динозавр
Типа робота-шахматиста, где внутри сидел шахматист? Мне почему-то кажется, что слепить одностраничник на тильде может моя собака (зачеркнуто) не стоит таких больших денег. Но я не специалист, ВыжПрограммист, сколько это стоит?
Ну да, а любая юридическая фирма - это тоже "типа робот-шахматист где внутри сидел шахматист". Смотри: снаружи фирма а внутри сидят юристы, хаха!
Давай я тебе открою секрет: любой сервис это "типа робота-шахматиста с шахматистом внутри" - да, там внутри работают человеки, они оказывают сервис за деньги.
We love no code нигде и не пытался выдать себя за робота или за платформу. Это сервис, который предоставляет специалистов.
А в чём для заказчика ценность конторы, специалисты которой делают сайт на nocode-технологии, в сравнении с "классической" конторой, в которой бы поставили CMS типа Wordpress или Bitrix с готовой темой и точно так же заполнили бы контентом? Выглядит это со стороны как манипуляция по типу продажи хлопьев "без асбеста".
Да не делают они сайты. Они занимаются no-code разработкой, автоматизацией. Когда, например, нужно настроить автоматическую генерацию лидов в фб и линктине, последующий автоматический фолоу-ап этих лидов в почте, авто-прогрев рекламой, интеграцию с crm, data enrichment лидов, репортинг, дедупликацию, сегментацию, разбивку по разным buyer profiles, и ещё 40 других задач, которые должны синхронно отрабатывать в 10 разных платформах
Тогда почему они на своём сайте хвалятся сделанными веб-сервисами и лендингами? Лендинг — это не сайт что ли?
И в своих инструментах указывают в том числе Wordpress и Webflow. Это CMS. Получается, что они всё же делают сайты, не так ли?
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сделали галеру, продали тупым инвесторам, зря чтоли учился на курсах профессиогальных балаболов
4 месяца назад стартовали? Я вроде была на интенсиве в районе ноября и уже тогда вы тоже стартовали месяцев 5 назад... Какое-то присвистывание)
Ну да, в июне-июле получается.
Тут же вообще написано про 3к клиентов. А в статье - что клиентов спустя почти год - 200.
Что-то не сходится
Похоже на отмывание денег
Кажется, что в долгосрочной перспективе пользоваться услугами таких интеграторов сторонних сервисов опасно. Они подключат бизнесу 100500 сторонних сервисов, каждый из которых может внезапно исчезнуть или поменять условия обслуживания. Хранение данных, в том числе пользовательских, так же может быть размазано по непонятному числу сервисов, которые могут быть в разных юрисдикциях. Кастомизация ограничена возможностями сторонних сервисов, которые никак не контролируются интегратором. Ну а миграция на какую-то другую платформу (стороннюю или самописную) или хотя бы сервис может быть осложнена отсутствием возможностей экспорта.
Норм и стоит посмотреть? Или до Тильды далеко?
Чёт да. Штат либо расширять нада, либо менять. Это ж чего там понапихано такого, что бизнес с 9$ на 2к$ сразу через неделю перескакивает…
~1500$ ? Серьезно?
я сначала подумал ошибка с прайсом, так на прочих страницах везде такая инфа кек
не, дорохо-бохато
Данный динозавр
А пока что сделаны четыре одностраничника для таких же стартапов. Где на тильде, где на чём еще.
4 месяца назад запустили, уже 168 специалистов и 200 компаний. где и как их набирали?
Данный динозавр
А это опять-таки случай так называемого вранья. Ну не будет же условная "Кока-кола" бегать за каждым, кто вешает ее логотип в раздел "Наши клиенты"?
Разместили ссылки на проекты сторонних специалистов с указанием имени, делали мелкие таски по автоматизации для кучи, обучали nocode, хорошо запускались на продактхант
Вообще хорошие ходы.
Но проекту не 4 месяца, а 2-3 раза по 4 месяца
сегодня еще на rusbase релиз. выглядит как обычное промо
Там тоже говорится про 4 месяца работы. То есть это не опечатка автора на vc, а как бы дезинформация
Ну, не респект за это, конечно
А помнят ли благородные доньи и доны, что проект с очень похожей идеологией (и ценником, гы-гы) тут уже как-то раз обсуждался?
Стартап-разработчик сайтов без кода WeLoveNoCode
Заголовок статьи пробивает дно. Ребята из WeLoveNoCode вообще _никакого_ отношения к разработке сайтов не имеют. Они занимаются интеграций no-code инструментов — автоматизацией бизнес-процессов по сути
What are the results of our work?
We create web apps, mobile apps, landing pages, design, and automation to perform specific actions based on a predefined description.
Так постойте...
MRR $67k вроде классно для стартапа, но сколько из них ушло исполнителям?)
разработка без кода, это как написание рассказов/романов без слов
Это некорректное сравнение, разработка программного продукта может происходить и без написания кода, а вот написание рассказов/романов без слов не написать
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