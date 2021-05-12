Стартап-разработчик сайтов без кода WeLoveNoCode Никиты Шевченко привлёк деньги от Николая Давыдова и братьев Либерманов Статьи редакции
Компания потратит деньги на усиление отделов продаж и маркетинга.
Стартап-разработчик приложений и сайтов без кода WeLoveNoCode привлёк инвестиции от Николая Давыдова и братьев Либерман.
Основатель стартапа WeLoveNoCode Никита Шевченко рассказал о сделке с Николаем Давыдовым и братьями Даниилом и Давидом Либерманами в Facebook, но не раскрыл её детали.
Инвестиции потратят на усиление отдела продаж, продвижение и рекрутинг. В компании открыли вакансии руководителей соответствующих отделов. В планах — увеличить регулярную выручку в месяц (MRR) до $1 млн в течение года.
WeLoveNoCode запустил 4 месяца назад предприниматель и выпускник «500 Startups & Сбербанк» Никита Шевченко. Это платформа для разработки приложений и сайтов для малого бизнеса без кода. WeLoveNoCode работает с Tilda, WebFlow, Zapier, WordPress, Airtable и другими, общее количество инструментов — больше 2000.
Платформа автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке. Это стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц. С WeLoveNoCode сотрудничают 168 специалистов из США, Великобритании, России, Финляндии и Украины. Штаб-квартира находится в Лондоне.
WeLoveNoCode сообщает, что с момента запуска услугами воспользовались 200 зарубежных компаний. Сумма месячных подписок клиентов — около $67 тысяч.
Это не опечатка. Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста, который в течение месяца выполняет ваши таски по no-code автоматизации. Никакого отношения к разработке сайтов этот сервис не имеет. Автор статьи не поняла, о чем пишем, а заголовок вводит в заблуждение
Данный динозавр
О, да там все очень запущено и без этого.
Наверное, г-на Мутко контакты репетитора взяли 😄
Данный динозавр
В моем мире очень качественный перевод всего сайта стоит восемьдесят, ну, сто баксов. Живым человеком. Хотя и гуглопереводчик неплохо справляется. Я действительно не въезжаю, что у людей в головах. Предлагаешь продукт экстра-класса — ну так не делай его на "отвали"!!
Опечатка. 15.99 - 19.99
Ахах... Нет.
На сайте информация.
Спецом опечатались, чтобы вызвать волну обсуждения.
Это не опечатка. Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста, который в течение месяца выполняет ваши таски по no-code автоматизации
Типа того. Биржа узко-специализированных фрилансеров. Возможно и какие-то общие на всех практики/гайдлайны есть
Автор слабовата. Вообще не поняла о чем пишет. И в заголовке написала про "разработку сайтов" - хотя никакого отношения к разработке сайтов этот сервис не имеет
Мне за ребят из we love no code немного обидно. Много месяцев тяжелого труда, интересная бизнес-модель, хорошие показатели ($67k MRR), первые инвесторы. А потом приходит вот такой автор, которая, ничего не поняв вообще, пишет про них как о "разработчиках сайтов" - чем привлекает в комментарии полсотни таких же как она хомячков, которые начинают упражняться в остроумии на тему "забыли поставить запятую в стоимости подписки"
Опустим момент ценообразования, самое забавное, что для niCode автоматизации нужно написать сам код) и гибкость теряется, а экономическая выгода .....не очевидна.
Да и подписок всего меньше 3х десятков, что очень мало (не удивительно, при такой стоимости )
Стартапы оцениваются не по количеству подписок в штуках, а по MRR, и $67к - весьма и весьма недурно
Ну я о регулярных подписка и говорю, при такой стоимости, 5 отвалится, если им доработки не нужны = сильно просядет.
ИМХО, хорошо считать не только в валюте но и в штуках (могу ошибаться , ессно) просто меньше 30 элементов в выборке - это вообще не выборка для статистики....
Посмотрим, что будет =)
Щы: можно было бы и 100к usd поставить в месяц и 2 сердца самому себе зачислить, , интересен будет инвестору mrr в 100к при 1 подписке ?)
Ты слишком много и увлеченно теоретизируешь, не очень понимая о чем говоришь. В общем, еще раз: для в2в стартапа, созданного полгода назад, MRR $67k, 200 клиентов, при подписке за $2к - отличные показатели. Профессиональный инвестор Давыдов это понимает, а профессиональный комментатор Ярослав Щенков - не очень — ну да и бог с ним
Колючий кот
платформа для разработки приложений и сайтов для малого бизнеса без кода
Ошибка в статье, скорее. Эта фраза вводит в заблуждение.
Вы просто не понимаете, в эту цену входит программист которого вы нанимаете и для вас всё "no code", просто говорите ему что делать и он кодит за вас.
Данный динозавр
Типа робота-шахматиста, где внутри сидел шахматист? Мне почему-то кажется, что слепить одностраничник на тильде может моя собака (зачеркнуто) не стоит таких больших денег. Но я не специалист, ВыжПрограммист, сколько это стоит?
Инвестор: какая окупаемость инвестиций?
Проект: порядка 2 - 3 лет
Инвестор: это долго, сколько стоит подписка?
Проект: 15,99 в месяц...
Инвестор: знаю как ускорить окупаемость в сто раз.
4 месяца назад стартовали? Я вроде была на интенсиве в районе ноября и уже тогда вы тоже стартовали месяцев 5 назад... Какое-то присвистывание)
Норм и стоит посмотреть? Или до Тильды далеко?
Чёт да. Штат либо расширять нада, либо менять. Это ж чего там понапихано такого, что бизнес с 9$ на 2к$ сразу через неделю перескакивает…
~1500$ ? Серьезно?
я сначала подумал ошибка с прайсом, так на прочих страницах везде такая инфа кек
не, дорохо-бохато
Данный динозавр
А пока что сделаны четыре одностраничника для таких же стартапов. Где на тильде, где на чём еще.
Стартап-разработчик сайтов без кода WeLoveNoCode
Заголовок статьи пробивает дно. Ребята из WeLoveNoCode вообще _никакого_ отношения к разработке сайтов не имеют. Они занимаются интеграций no-code инструментов — автоматизацией бизнес-процессов по сути
4 месяца назад запустили, уже 168 специалистов и 200 компаний. где и как их набирали?
Данный динозавр
А это опять-таки случай так называемого вранья. Ну не будет же условная "Кока-кола" бегать за каждым, кто вешает ее логотип в раздел "Наши клиенты"?
Разместили ссылки на проекты сторонних специалистов с указанием имени, делали мелкие таски по автоматизации для кучи, обучали nocode, хорошо запускались на продактхант
Вообще хорошие ходы.
Но проекту не 4 месяца, а 2-3 раза по 4 месяца
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