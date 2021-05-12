Финансы
Маша Цепелева

Стартап-разработчик сайтов без кода WeLoveNoCode Никиты Шевченко привлёк деньги от Николая Давыдова и братьев Либерманов Статьи редакции

Компания потратит деньги на усиление отделов продаж и маркетинга.

49 49 комментариев
1852 просмотров

Стартап-разработчик приложений и сайтов без кода WeLoveNoCode привлёк инвестиции от Николая Давыдова и братьев Либерман.

Основатель стартапа WeLoveNoCode Никита Шевченко рассказал о сделке с Николаем Давыдовым и братьями Даниилом и Давидом Либерманами в Facebook, но не раскрыл её детали.

Инвестиции потратят на усиление отдела продаж, продвижение и рекрутинг. В компании открыли вакансии руководителей соответствующих отделов. В планах — увеличить регулярную выручку в месяц (MRR) до $1 млн в течение года.

WeLoveNoCode запустил 4 месяца назад предприниматель и выпускник «500 Startups & Сбербанк» Никита Шевченко. Это платформа для разработки приложений и сайтов для малого бизнеса без кода. WeLoveNoCode работает с Tilda, WebFlow, Zapier, WordPress, Airtable и другими, общее количество инструментов — больше 2000.

Платформа автоматически подбирает исполнителей по месячной подписке. Это стоит $9 в первую неделю, после — $1599-1999 в месяц. С WeLoveNoCode сотрудничают 168 специалистов из США, Великобритании, России, Финляндии и Украины. Штаб-квартира находится в Лондоне.

WeLoveNoCode сообщает, что с момента запуска услугами воспользовались 200 зарубежных компаний. Сумма месячных подписок клиентов — около $67 тысяч.

#новость #стартапы

49 49 комментариев
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Позитивный единорожек88

7

$9
First week, then $1999/month

Мечтать не вредно, но наверное верстальщик забыл точку/запятую поставить и должно быть $19.99

Если $2к то ребята ебобо.

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Eugene Danilov

Позитивный
1

Это не опечатка. Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста, который в течение месяца выполняет ваши таски по no-code автоматизации. Никакого отношения к разработке сайтов этот сервис не имеет. Автор статьи не поняла, о чем пишем, а заголовок вводит в заблуждение

Ответить

Valentin Dombrovsky

Позитивный
0

Это для корпоратов с кучей тасков. 

Ответить

Данный динозавр

4

Бери больше, кидай дальше. Хватит и на белый диван в лофт, и на оплату "искусственного интеллекта" ребятам из Мумбаи.

Ответить

Данный динозавр

Данный
5

О, да там все очень запущено и без этого.

Ответить

Ярослав Шенцов

Данный
0

Наверное, г-на Мутко контакты репетитора взяли 😄

Ответить

Данный динозавр

Ярослав
1

В моем мире очень качественный перевод всего сайта стоит восемьдесят, ну, сто баксов. Живым человеком. Хотя и гуглопереводчик неплохо справляется. Я действительно не въезжаю, что у людей в головах. Предлагаешь продукт экстра-класса — ну так не делай его на "отвали"!!

Ответить

Aleksandr Oleynikov

–1

Опечатка. 15.99 - 19.99

Ответить

Ilya Ilchenko

Aleksandr
7

Ахах... Нет.
На сайте информация.

Ответить

ivan krapivin

Ilya
7

Таки уже ощущается участие Либерманов

Ответить

Шизоидная обезьяна

Aleksandr
–1

Спецом опечатались, чтобы вызвать волну обсуждения.

Ответить

Eugene Danilov

Шизоидная
2

Это не опечатка. Сервис стоит $1599 - $1999 в месяц - это подписка на специалиста, который в течение месяца выполняет ваши таски по no-code автоматизации

Ответить

Шизоидная

Eugene
3

Т.е это биржа фрилансеров получается под управлением управляющей компании.

Ответить

Eugene Danilov

Шизоидн…
0

Типа того. Биржа узко-специализированных фрилансеров. Возможно и какие-то общие на всех практики/гайдлайны есть

Ответить

Шизоидная

Eugene
0

Из текста статьи это не очевидно)

Ответить

Eugene Danilov

Шизоидн…
0

Автор слабовата. Вообще не поняла о чем пишет. И в заголовке написала про "разработку сайтов" - хотя никакого отношения к разработке сайтов этот сервис не имеет

Ответить

Julia

Eugene
1

Опустить автора - ну это как-то не очень

Ответить

Eugene

Julia
0

Мне за ребят из we love no code немного обидно. Много месяцев тяжелого труда, интересная бизнес-модель, хорошие показатели ($67k MRR), первые инвесторы. А потом приходит вот такой автор, которая, ничего не поняв вообще, пишет про них как о "разработчиках сайтов" - чем привлекает в комментарии полсотни таких же как она хомячков, которые начинают упражняться в остроумии на тему "забыли поставить запятую в стоимости подписки"

Ответить

Julia

Eugene
2

По-моему вы сделали только хуже, опустив и автора второй раз и аудиторию

Ответить

Eugene

Julia
0

По-моему вы сделали только хуже

Да я и не пытался сделать автору статьи "лучше". Я все жду, когда она уже догадается переписать заголовок хотя бы.

Ответить

Шизоидная

Eugene
0

чем привлекает в комментарии полсотни таких же как она хомячков

После затяжных праздников накопилось много энергии?

Ответить

Ярослав Шенцов

Eugene
0

Опустим  момент ценообразования, самое забавное, что для niCode автоматизации нужно написать сам код) и гибкость теряется, а экономическая выгода .....не очевидна.
Да и подписок всего меньше 3х десятков,  что очень мало (не удивительно,  при такой стоимости )

Ответить

Eugene Danilov

Ярослав
0

Стартапы оцениваются не по количеству подписок в штуках, а по MRR, и $67к - весьма и весьма недурно

Ответить

Ярослав Шенцов

Eugene
1

Ну я о регулярных подписка и говорю, при такой стоимости,  5 отвалится, если им доработки не нужны = сильно просядет.
ИМХО, хорошо считать не только в валюте но и в штуках (могу ошибаться , ессно) просто меньше 30 элементов в выборке - это вообще не выборка для статистики....
Посмотрим, что будет =)

Ответить

Ярослав Шенцов

Eugene
0

Щы: можно было бы и 100к usd поставить в месяц и 2 сердца самому себе зачислить, , интересен будет инвестору mrr в 100к при 1 подписке ?)

Ответить

Eugene Danilov

Ярослав
0

Ты слишком много и увлеченно теоретизируешь, не очень понимая о чем говоришь. В общем, еще раз: для в2в стартапа, созданного полгода назад, MRR $67k, 200 клиентов, при подписке за $2к - отличные показатели. Профессиональный инвестор Давыдов это понимает, а профессиональный комментатор Ярослав Щенков - не очень — ну да и бог с ним

Ответить

Ярослав

Eugene
0

Ну да, куда мне , 
Мне, не профессиональному инвестору не понятно арифметика ~200клиентов по 2к в месяц =>67к а не 400+/-...

Интересная арифметика ....
Если принимать во внимание, что это чистый приток , без вычета на сервера и бэк итп)

Ответить

Eugene

Ярослав
0

У них нет никаких серверов и бэка. 
200 клиентов — это за все время. Очевидно, некоторые из них подписку не продлили, и это нормально, не бывает 100-процентного retention rate

Ответить

Ярослав

Eugene
0

Ладно, черт с ними , с деньгами.  ..
Но как сервис , работает без СЕРВЕРОВ....
вот тут давай, расскажи мне )))
Я записываю......))

Ответить

Колючий кот

Aleksandr
0

 платформа для разработки приложений и сайтов для малого бизнеса без кода

Ошибка в статье, скорее. Эта фраза вводит в заблуждение.

Ответить

ЯжПрограммист

4

Вы просто не понимаете, в эту цену входит программист которого вы нанимаете и для вас всё "no code", просто говорите ему что делать и он кодит за вас.

Ответить

Данный динозавр

ЯжПрограммист
0

Типа робота-шахматиста, где внутри сидел шахматист? Мне почему-то кажется, что слепить одностраничник на тильде может моя собака (зачеркнуто) не стоит таких больших денег. Но я не специалист, ВыжПрограммист, сколько это стоит? 

Ответить

ЯжПрограммист

2

Инвестор: какая окупаемость инвестиций?
Проект: порядка 2 - 3 лет
Инвестор: это долго, сколько стоит подписка?
Проект: 15,99 в месяц...
Инвестор: знаю как ускорить окупаемость в сто раз.

Ответить

Julia Eronina

1

4 месяца назад стартовали? Я вроде была на интенсиве в районе ноября и уже тогда вы тоже стартовали месяцев 5 назад... Какое-то присвистывание)

Ответить

Холден Колфилд

1

Норм и стоит посмотреть? Или до Тильды далеко?

Ответить

Денис Демидов

Холден
1

$1999 в месяц, очень далеко.

Ответить

Indig0

1

Чёт с такой ценой не вижу преимуществ в этом nocode.

Ответить

Евгений Зимненко

0

Чёт да. Штат либо расширять нада, либо менять. Это ж чего там понапихано такого, что бизнес с 9$ на 2к$ сразу через неделю перескакивает…

Ответить

Холден Колфилд

Евгений
2

так наркотики продают обычно

Ответить

StargazerXIII

0

Норм!

Ответить

Sergey Proskurin

0

~1500$ ? Серьезно?

Ответить

Eugene Danilov

Sergey
0

а сколько это по вашему должно стоить?

Ответить

Холден Колфилд

0

я сначала подумал ошибка с прайсом, так на прочих страницах везде такая инфа кек
не, дорохо-бохато

Ответить

Данный динозавр

Холден
0

А пока что сделаны четыре одностраничника для таких же стартапов. Где на тильде, где на чём еще.

Ответить

Eugene Danilov

0

Стартап-разработчик сайтов без кода WeLoveNoCode

Заголовок статьи пробивает дно. Ребята из WeLoveNoCode вообще _никакого_ отношения к разработке сайтов не имеют. Они занимаются интеграций no-code инструментов — автоматизацией бизнес-процессов по сути

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

4 месяца назад запустили, уже 168 специалистов и 200 компаний. где и как их набирали?

Ответить

Данный динозавр

Shlomo
0

А это опять-таки случай так называемого вранья. Ну не будет же условная "Кока-кола" бегать за каждым, кто вешает ее логотип в раздел "Наши клиенты"?

Ответить

Julia Eronina

Shlomo
0

Разместили ссылки на проекты сторонних специалистов с указанием имени, делали мелкие таски по автоматизации для кучи, обучали nocode, хорошо запускались на продактхант
Вообще хорошие ходы.
Но проекту не 4 месяца, а 2-3 раза по 4 месяца

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Andrey Andreev

0

Я хз , кем нужно быть чтобы работать с ними по таким ценам

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