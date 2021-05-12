«СберИнвестор» заменит работавшее с 2017 года приложение «Сбербанк инвестор».

1890 просмотров

«Сбер» выпустил приложение «СберИнвестор» для торговли акциями на бирже, которое пришло на смену работавшему с 2017 года «Сбербанк инвестору».

Приложение обновили с учётом технологических возможностей «Сбера» — авторизации по «Сбер ID», интеграции с мобильным банком и чатом. По мнению банка, технические характеристики приложения позволят обновлять его и адаптировать под запросы клиентов чаще, чем старое приложение.

Клиентам будут доступны привычные инструменты для инвестирования, при этом банк планирует постепенно их расширять.

Что изменилось:

Пользователь может настроить внешний вид приложения — выбрать уровень собственной экспертизы в инвестициях, рубрики, которые будут отображаться в его портфеле, и учебный материал.



В приложении можно зарегистрироваться по «Сбер ID» — единому логину и паролю для всех банковских продуктов «Сбера». Это также позволит без дополнительной авторизации переходить в «Сбербанк Онлайн», чтобы пополнить счёт.

Пользователь может подключить push-уведомления о движениях цены, а новички — увидеть всплывающие подсказки. Также в приложении видны история операций и комиссии за них.

Добавили учебник по основным инструментам фондового рынка и аналитические обзоры от специалистов SberCIB и других экспертов.

Появилась круглосуточная поддержка в чате.

В мае приложение будет доступно для скачивания в App Store, чуть позже появится и в Google Play. При этом предыдущее приложение пока продолжит работать. Когда именно его отключат, в банке не уточняют.