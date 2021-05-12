«Сбер» выпустил новое приложение для инвестиций: добавил подсказки, учебные курсы и круглосуточную поддержку в чате Статьи редакции
«СберИнвестор» заменит работавшее с 2017 года приложение «Сбербанк инвестор».
«Сбер» выпустил приложение «СберИнвестор» для торговли акциями на бирже, которое пришло на смену работавшему с 2017 года «Сбербанк инвестору».
Приложение обновили с учётом технологических возможностей «Сбера» — авторизации по «Сбер ID», интеграции с мобильным банком и чатом. По мнению банка, технические характеристики приложения позволят обновлять его и адаптировать под запросы клиентов чаще, чем старое приложение.
Клиентам будут доступны привычные инструменты для инвестирования, при этом банк планирует постепенно их расширять.
Что изменилось:
Пользователь может настроить внешний вид приложения — выбрать уровень собственной экспертизы в инвестициях, рубрики, которые будут отображаться в его портфеле, и учебный материал.
В приложении можно зарегистрироваться по «Сбер ID» — единому логину и паролю для всех банковских продуктов «Сбера». Это также позволит без дополнительной авторизации переходить в «Сбербанк Онлайн», чтобы пополнить счёт.
Пользователь может подключить push-уведомления о движениях цены, а новички — увидеть всплывающие подсказки. Также в приложении видны история операций и комиссии за них.
Добавили учебник по основным инструментам фондового рынка и аналитические обзоры от специалистов SberCIB и других экспертов.
Появилась круглосуточная поддержка в чате.
В мае приложение будет доступно для скачивания в App Store, чуть позже появится и в Google Play. При этом предыдущее приложение пока продолжит работать. Когда именно его отключат, в банке не уточняют.
На момент написания заметки в «Сбере» не ответили vc.ru, как работает переход пользователей из «Сбербанк инвестора» в «СберИнвестора» и будет ли информация переноситься из одного приложение в другое после регистрации.
Тинькофф Инвестиции топчик и аудиторию у них не просто теперь будет переманить
Сейчас только сумасшедшие могут полезть в это казино с игрой на бирже. Это как отмороженные фанаты Маска, скупавшие акции на 850 и не понимающие, что он их грамотно кинул))
Рынок уже почти подготовили к обрушению, и уже не играет роль, где люди потеряют деньги, в Сбере или тинкове.
Рынок не рухнет, а вот отдельные петухи конечно пострадают , все как в реальности
Рынок не просто рухнет, задача владельцев фондового рынка - довести его до нуля, нет, до абсолютного нуля.
Это комплексная спецоперация и она блестяще выполнена, по привлечению игроков.
Март показал что это не так
В марте никто и не обрушал его. В марте показали, что вам необходимо нести свои кровные туда. Все и отнесли.
Игра на бирже это про трейдинг, а грамотное распределение средств на долгосрочный промежуток времени это другое и акции маска тут не причём!
Мне рассказать, как вас кинут и вы останетесь и без денег, и без акций?
Нет уж не нужно ))
Что не так с приложением ВТБ?
Притом что именно его обсуждали
Отличный повод снизить комиссию Тинькофф, а то слишком хорошо живётся, когда нет конкурентов
А еще СберИнвестор не может закрыть счёт без посещения офиса)
Это Сбер 😂 навык пенсионера, стоять в очереди и посещать офисы. Реально тупое потеря времени. Это же Сбер 😂
Госпаде, какая дичь была выпущена. Ищу по тикеру BIDU-RM, нахожу не Baidu, а банк эмитент бумаги. Цена на уровне февраля 21 года отображается. Пока ощущение WTF, но дизайн всяко поприятнее старого
Да, ещё существующий портфель с ИИС не отображается в новом приложении
Спасибо, Сбер, что не вижу своих лосей.
Есть ли возможность начать инвестировать иностранным гражданам проживающим в РФ?
Огонь! А то пользоваться текущим приложением было болью, приходилось искать и отслеживать все в Тинькофф, а покупать уже в Сбере.
Опережая вопрос почему не делаю все в Тинькофф - потому что в сбере комиссии в разы ниже.
Сбербанк банк Инвестиции
Первое приложение которые продаёт только свои акции
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