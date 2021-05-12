Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер» выпустил новое приложение для инвестиций: добавил подсказки, учебные курсы и круглосуточную поддержку в чате Статьи редакции

«СберИнвестор» заменит работавшее с 2017 года приложение «Сбербанк инвестор».

42 42 комментария
1890 просмотров

«Сбер» выпустил приложение «СберИнвестор» для торговли акциями на бирже, которое пришло на смену работавшему с 2017 года «Сбербанк инвестору».

Приложение обновили с учётом технологических возможностей «Сбера» — авторизации по «Сбер ID», интеграции с мобильным банком и чатом. По мнению банка, технические характеристики приложения позволят обновлять его и адаптировать под запросы клиентов чаще, чем старое приложение.

Клиентам будут доступны привычные инструменты для инвестирования, при этом банк планирует постепенно их расширять.

Что изменилось:

  • Пользователь может настроить внешний вид приложения — выбрать уровень собственной экспертизы в инвестициях, рубрики, которые будут отображаться в его портфеле, и учебный материал.

  • В приложении можно зарегистрироваться по «Сбер ID» — единому логину и паролю для всех банковских продуктов «Сбера». Это также позволит без дополнительной авторизации переходить в «Сбербанк Онлайн», чтобы пополнить счёт.

  • Пользователь может подключить push-уведомления о движениях цены, а новички — увидеть всплывающие подсказки. Также в приложении видны история операций и комиссии за них.

  • Добавили учебник по основным инструментам фондового рынка и аналитические обзоры от специалистов SberCIB и других экспертов.

  • Появилась круглосуточная поддержка в чате.

В мае приложение будет доступно для скачивания в App Store, чуть позже появится и в Google Play. При этом предыдущее приложение пока продолжит работать. Когда именно его отключат, в банке не уточняют.

На момент написания заметки в «Сбере» не ответили vc.ru, как работает переход пользователей из «Сбербанк инвестора» в «СберИнвестора» и будет ли информация переноситься из одного приложение в другое после регистрации.

#новость #сбер

42 42 комментария
11
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42 комментария
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Sergey Naumovich

7

Тинькофф Инвестиции топчик и аудиторию у них не просто теперь будет переманить

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Александр Якунин

Sergey
0

Топчик ВТБ

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Евгений Бв

Sergey
–4

Сейчас только сумасшедшие могут полезть в это казино с игрой на бирже. Это как отмороженные фанаты Маска, скупавшие акции на 850 и не понимающие, что он их грамотно кинул))
Рынок уже почти подготовили к обрушению, и уже не играет роль, где люди потеряют деньги, в Сбере или тинкове.

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Александр Якунин

Евгений
1

Рынок не рухнет, а вот отдельные петухи конечно пострадают , все как в реальности

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
–5

Рынок не просто рухнет, задача владельцев фондового рынка - довести его до нуля, нет, до абсолютного нуля. 
Это комплексная спецоперация и она блестяще выполнена, по привлечению игроков.

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Егор Зотов

Евгений
3
Ответить

Данила Сафронов

Евгений
1

Ничего себе ты поехавший

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Александр Якунин

Евгений
0

Март показал что это не так

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
–2

В марте никто и не обрушал его. В марте показали, что вам необходимо нести свои кровные туда. Все и отнесли.

Ответить

Александр Якунин

Евгений
0

Показали в апреле

Ответить

Александр Якунин

Евгений
0

Показали в апреле

Ответить

Sergey Naumovich

Евгений
1

Игра на бирже это про трейдинг, а грамотное распределение средств на долгосрочный промежуток времени это другое и акции маска тут не причём!

Ответить

Евгений Бв

Sergey
0

Мне рассказать, как вас кинут и вы останетесь и без денег, и без акций?

Ответить

Sergey Naumovich

Евгений
0

Нет уж не нужно ))

Ответить

Евгений Бв

Sergey
0

Принято))

Ответить

Виталий

Евгений
0

А мне расскажите пожалуйста. Мне интересно. Спасибо.

Ответить

Igor Filippov

Евгений
0

Интересно, расскажи.

Ответить

Yura Z.

Евгений
0

Только сумасшедшие могут полезть в ВТБ. В остальном все как всегда.

Ответить

Александр Якунин

Yura
0

Что не так с приложением ВТБ?

Ответить

Yura Z.

Алексан…
0

Причем тут приложение?

Ответить

Александр Якунин

Yura
0

Притом что именно его обсуждали

Ответить

Yura Z.

Алексан…
0

Я не знаю что вы обсуждали, или думали что обсуждаете. Я писал про одноименный банк. По моим личным ощущениям и ощущениям моих знакомых - это худший банк во всех вселенных, зачем обсуждать или даже думать о его «приложениях»?

Ответить

Константин Яковлев

Евгений
0

Шапочка из фольги надеюсь при Вас.

Ответить

Макс Петров

5

СуперМегаГигаСберИнвест

Ответить

Позитивный единорожек88

4

Отличный повод для Тинькоф Инвестиции начинать работать.
(замечу что последнее время вроде стабильно все)

Ответить

Влад

Позитивный
0

Отличный повод снизить комиссию Тинькофф, а то слишком хорошо живётся, когда нет конкурентов

Ответить

Иван Иванов

2

А еще СберИнвестор не может закрыть счёт без посещения офиса)

Ответить

Алейченко Сергей

Иван
1

Это Сбер 😂 навык пенсионера, стоять в очереди и посещать офисы. Реально тупое потеря времени. Это же Сбер 😂

Ответить

No Name

Иван
0

Закрывают же? Я ИИС закрывал без посещения офиса

Ответить

Иван Иванов

No
0

Может что-то изменилось? Два месяца назад не закрывали, предлагали ехать в центральный офис на Вавилова, если не ошибаюсь.

Ответить

Влад

No
0

Это работает через одно место, я тоже закрывал...

Ответить

Eugene Sanberg

1

Госпаде, какая дичь была выпущена. Ищу по тикеру BIDU-RM, нахожу не Baidu, а банк эмитент бумаги. Цена на уровне февраля 21 года отображается. Пока ощущение WTF, но дизайн всяко поприятнее старого

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Eugene Sanberg

Eugene
0

Да, ещё существующий портфель с ИИС не отображается в новом приложении
Спасибо, Сбер, что не вижу своих лосей.

Ответить

Константин Губеркан

1
Ответить

Матвей Нечепуренко

0

Есть ли возможность начать инвестировать иностранным гражданам проживающим в РФ?

Ответить

Leha Shum

0

Сбер пытается инсталлировать ТиньковМодуль

Ответить

Сергей Лебедев

0

Сколько стоят пуши с изменениями цены акций? 60 рублей/месяц?

Ответить

Regies Linkas

0

Можно ли там явно посмотреть ид бумаги, что она точно торгуется в ru?

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Товрул Гусейнов

0

Огонь! А то пользоваться текущим приложением было болью, приходилось искать и отслеживать все в Тинькофф, а покупать уже в Сбере. 
Опережая вопрос почему не делаю все в Тинькофф - потому что в сбере комиссии в разы ниже. 

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Гриша Бормотин

0

Сбербанк банк Инвестиции
Первое приложение которые продаёт только свои акции

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Громадный кот

0

Где СберСтартап где есть самозанятой (ИП) и его проект развивают другие стартаперы. Нафиг все эти махины гигантские где вход в бизнес?

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Raimond Vladimirov

0

Да что этот ваш Сбер только не запускал

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