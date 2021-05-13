Роль частных инвесторов на российском рынке растёт, но открытых данных о том, как они действуют, пока не так много.

2029 просмотров

«Тинькофф Инвестиции» запустили проект Tinkoff InvestIndex — набор индексов, которые отражают активность и настроения российских инвесторов, рассказали vc.ru в компании. Платформа показывает, какие ценные бумаги и из каких отраслей они предпочитают покупать или продавать и в какую валюту верят.

Индексы собираются на основе обезличенных данных более миллиона пользователей, зарегистрированных в социальной сети «Тинькофф Инвестиций» «Пульс».

Проект состоит из нескольких индикаторов:

Tinkoff InvestIndex

Отражает по 100-балльной шкале настроения российских инвесторов на Московской и Санкт-Петербургской биржах за последний месяц и показывает, насколько инвесторы верят в рост или в падение рынка в моменте.

Динамика Tinkoff InvestIndex

Показывает, насколько увеличивают или уменьшают свои позиции инвесторы. Например, в ноябре 2020 года у инвесторов резко уменьшился интерес к российским акциям (красный участок), а в апреле вырос на фоне хорошей отчётности российских компаний, сильной динамики акций в добывающих отраслях и роста уверенности в восстановлении экономики.

Динамика Tinkoff InvestIndex Tinkoff InvestIndex

Индекс торговой активности



Демонстрирует, насколько активно инвесторы торгуют бумагами.

Индекс торговой активности Tinkoff InvestIndex

Tinkoff InvestIndex по отраслям

Показывает изменения позиций инвесторов в бумагах десяти крупнейших отраслей в сравнении с индексом Мосбиржи и S&P 500.

Tinkoff InvestIndex по отраслям Tinkoff InvestIndex

Tinkoff InvestIndex по доллару США

Отражает, насколько инвесторы увеличивают или уменьшают позиции в долларе США.

Tinkoff InvestIndex по доллару США Tinkoff InvestIndex

Топ «Лидеры покупок и продаж»

Показывает акции, в которых инвесторы больше всего увеличивали или уменьшали позиции на протяжении дня, недели, месяца или года.

Лидеры покупок и продаж на Мосбирже Tinkoff InvestIndex

Лидеры покупок и продаж на бирже Санкт-Петербурга Tinkoff InvestIndex

Мы хотим предоставить инвесторам как можно больше данных, чтобы каждый мог сформировать максимально широкую картину мира и учитывать различные факторы в своей инвестиционной стратегии. Дмитрий Панченко директор «Тинькофф инвестиций»