«Тинькофф Инвестиции» составили индексы активности и предпочтений российских инвесторов для оценки обстановки на рынке Статьи редакции
Роль частных инвесторов на российском рынке растёт, но открытых данных о том, как они действуют, пока не так много.
«Тинькофф Инвестиции» запустили проект Tinkoff InvestIndex — набор индексов, которые отражают активность и настроения российских инвесторов, рассказали vc.ru в компании. Платформа показывает, какие ценные бумаги и из каких отраслей они предпочитают покупать или продавать и в какую валюту верят.
Индексы собираются на основе обезличенных данных более миллиона пользователей, зарегистрированных в социальной сети «Тинькофф Инвестиций» «Пульс».
Проект состоит из нескольких индикаторов:
Tinkoff InvestIndex
Отражает по 100-балльной шкале настроения российских инвесторов на Московской и Санкт-Петербургской биржах за последний месяц и показывает, насколько инвесторы верят в рост или в падение рынка в моменте.
- Динамика Tinkoff InvestIndex
Показывает, насколько увеличивают или уменьшают свои позиции инвесторы. Например, в ноябре 2020 года у инвесторов резко уменьшился интерес к российским акциям (красный участок), а в апреле вырос на фоне хорошей отчётности российских компаний, сильной динамики акций в добывающих отраслях и роста уверенности в восстановлении экономики.
Индекс торговой активности
Демонстрирует, насколько активно инвесторы торгуют бумагами.
Tinkoff InvestIndex по отраслям
Показывает изменения позиций инвесторов в бумагах десяти крупнейших отраслей в сравнении с индексом Мосбиржи и S&P 500.
- Tinkoff InvestIndex по доллару США
Отражает, насколько инвесторы увеличивают или уменьшают позиции в долларе США.
- Топ «Лидеры покупок и продаж»
Показывает акции, в которых инвесторы больше всего увеличивали или уменьшали позиции на протяжении дня, недели, месяца или года.
- Роль частных инвесторов на российском рынке растет, их доля в обороте акциями Московской биржи достигла 41% в марте, пишет VTimes.
- Интерес к фондовом рынкам в России вырос во втором квартале 2020 года — во время пандемии. За этот период розничные инвесторы купили российские акции на Московской бирже на 127 млрд рублей, что на 49% больше, чем в первом квартале.
- Но, по данным VTimes, открытой информации о том, как действуют инвесторы, пока не так много. Как отмечает издание, некоторые брокеры начали публиковать информацию об активности своих клиентов, но регулярно это делают немногие, особенно в форме индексов.
Какая доля частных инвесторов работает через Тинькова? Насколько индекс репрезентативен? Можно ли доверять этому индексу или это просто часть рекламной кампании?
А можно этот же список ранжировать по рейтингу?) На основе не знаю даже чего. Комиссий, инструментов, надёжности и стабильности, работы поддержки и прочего.
Доля частных, мамкиных инвесторов там очень большая! А нормальных инвесторов там единицы. Имхо.
А где нормальные сидят? ВТБ понятно, там вроде комиссии самые низкие или одни из низких.
Как думаете, реальные данные? Или наоборот, так сказать, для собственного выигрыша?
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