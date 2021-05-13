Финансы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф Инвестиции» составили индексы активности и предпочтений российских инвесторов для оценки обстановки на рынке Статьи редакции

Роль частных инвесторов на российском рынке растёт, но открытых данных о том, как они действуют, пока не так много.

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«Тинькофф Инвестиции» запустили проект Tinkoff InvestIndex — набор индексов, которые отражают активность и настроения российских инвесторов, рассказали vc.ru в компании. Платформа показывает, какие ценные бумаги и из каких отраслей они предпочитают покупать или продавать и в какую валюту верят.

Индексы собираются на основе обезличенных данных более миллиона пользователей, зарегистрированных в социальной сети «Тинькофф Инвестиций» «Пульс».

Проект состоит из нескольких индикаторов:

  • Tinkoff InvestIndex

Отражает по 100-балльной шкале настроения российских инвесторов на Московской и Санкт-Петербургской биржах за последний месяц и показывает, насколько инвесторы верят в рост или в падение рынка в моменте.

  • Динамика Tinkoff InvestIndex

Показывает, насколько увеличивают или уменьшают свои позиции инвесторы. Например, в ноябре 2020 года у инвесторов резко уменьшился интерес к российским акциям (красный участок), а в апреле вырос на фоне хорошей отчётности российских компаний, сильной динамики акций в добывающих отраслях и роста уверенности в восстановлении экономики.

Динамика Tinkoff InvestIndex Tinkoff InvestIndex

  • Индекс торговой активности

Демонстрирует, насколько активно инвесторы торгуют бумагами.

Индекс торговой активности

 Tinkoff InvestIndex

  • Tinkoff InvestIndex по отраслям

Показывает изменения позиций инвесторов в бумагах десяти крупнейших отраслей в сравнении с индексом Мосбиржи и S&P 500.

Tinkoff InvestIndex по отраслям Tinkoff InvestIndex
  • Tinkoff InvestIndex по доллару США

Отражает, насколько инвесторы увеличивают или уменьшают позиции в долларе США.

Tinkoff InvestIndex по доллару США Tinkoff InvestIndex
  • Топ «Лидеры покупок и продаж»

Показывает акции, в которых инвесторы больше всего увеличивали или уменьшали позиции на протяжении дня, недели, месяца или года.

Лидеры покупок и продаж на Мосбирже Tinkoff InvestIndex
Лидеры покупок и продаж на бирже Санкт-Петербурга Tinkoff InvestIndex

Мы хотим предоставить инвесторам как можно больше данных, чтобы каждый мог сформировать максимально широкую картину мира и учитывать различные факторы в своей инвестиционной стратегии.

Дмитрий Панченко

директор «Тинькофф инвестиций»

  • Роль частных инвесторов на российском рынке растет, их доля в обороте акциями Московской биржи достигла 41% в марте, пишет VTimes.
  • Интерес к фондовом рынкам в России вырос во втором квартале 2020 года — во время пандемии. За этот период розничные инвесторы купили российские акции на Московской бирже на 127 млрд рублей, что на 49% больше, чем в первом квартале.
  • Но, по данным VTimes, открытой информации о том, как действуют инвесторы, пока не так много. Как отмечает издание, некоторые брокеры начали публиковать информацию об активности своих клиентов, но регулярно это делают немногие, особенно в форме индексов.

#новость #инвестиции #тинькоффинвестиции

8 8 комментариев
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One Geek

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Какая доля частных инвесторов работает через Тинькова? Насколько индекс репрезентативен? Можно ли доверять этому индексу или это просто часть рекламной кампании?

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Leha Shum

One
3

В количественном выражении очень большая, в денежном не очень так как многие жирные коты сидят в альфе Втб сбере Открытии БКС

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Сергей Милосердов

Leha
0

А можно этот же список ранжировать по рейтингу?) На основе не знаю даже чего. Комиссий, инструментов, надёжности и стабильности, работы поддержки и прочего.

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Сергей Душечкин

One
2

Доля частных, мамкиных инвесторов там очень большая! А нормальных инвесторов там единицы. Имхо.

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Сергей Милосердов

Сергей
0

А где нормальные сидят? ВТБ понятно, там вроде комиссии самые низкие или одни из низких.

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Leha Shum

1

Круто!
Данные майни@визуализируй@продавай

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Julia Eronina

0

Как думаете, реальные данные? Или наоборот, так сказать, для собственного выигрыша?

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Anatoly Ivanov

0

Фига народ лосей в Momo развел

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