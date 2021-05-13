Количество заёмщиков в российских МФО достигло максимума с 2017 года — исследование Статьи редакции
За последние полгода резко выросло число россиян, которые имеют и кредит в банке, и микрозаём.
- Количество клиентов микрофинансовых организаций (МФО) достигло максимума с 2017 года, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
- Среди всех российских заёмщиков 7,6% имеют ссуду в МФО (рост на на 1,2 п.п. за полгода), еще 9,1% — и микрозаём, и кредит в банке (рост на 0,5 п.п. за полгода).
- Доля граждан с кредитами только в банках сократилась на 1,6 п.п. за последние полгода.
- Например, в первом квартале 2021 года 65% клиентов онлайн-платформы Webbankir имели кредиты в банках при подаче заявки на заём. Управляющий финтех-группы «Финбридж» («Деньги сразу» и Lemon.online) Леонид Корнилов отметил наибольший рост банковских клиентов в июне-ноябре 2020 года.
- Гендиректор Webbankir Андрей Пономарев связывает рост спроса с тем, что МФО развивают среднесрочные заёмы и предлагают ставки, близкие к кредитным. Например, в конце 2020 года занять 60 тысяч рублей на год можно было под 37,7% годовых, 100 тысяч рублей — под 29,7%.
- По данным Центрального банка, в 2020 году доля россиян с займами в МФО с просрочкой по банковским кредитам достигла максимума с 2018 года и выросла до 14,8%. Банк России связывал это с последствиями пандемии и снижением доходов населения.
- Общее количество заёмщиков в России на октябрь 2020 года составляло 2,5 млн человек, сообщает ЦБ. Это на 400 тысяч больше, чем год назад.
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5 комментариев
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Не может быть!
Неужели Дедовские меры по поддержке населения не помогают?
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