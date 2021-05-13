«Сбер», X5 Retail Group, «Роснефть»: в рейтинг крупнейших публичных компаний мира Forbes вошли 24 предприятия из России Статьи редакции
Из рейтинга выбыли три российские компании, но добавилось четыре новых.
Американский Forbes опубликовал рейтинг крупнейших публичных компаний мира Global 2000. В списке — 24 участника из России.
Первое место в девятый раз занял китайский банк ICBC, на втором — американский банк JPMorgan Chase, на третьем — возглавляемая Уорреном Баффетом инвесткомпания Berkshire Hathaway.
В первую сотню рейтинга попали две российские компании — «Сбер» на 51 месте, и «Роснефть» на 99-ом.
В первую десятку среди российских участников рейтинга также вошли:
- «Сургутнефтегаз» — 309 место.
- «Газпром» — 367 место.
- «Норникель» — 388 место.
- «Лукойл» — 467 место.
- «Транснефть» — 513 место.
- «Новатэк» — 530 место.
- ВТБ — 597 место.
- «Татнефть» — 751 место.
В списке по сравнению с 2020 годом добавились также:
- En+ Group — 1004 место.
- X5 Retail Group — 1209 место.
- Группа ПИК — 1838 место.
- «Русгидро» — 1965 место.
Из рейтинга выбыли «Алроса», «Аэрофлот» и Polymetal, отмечает Forbes.
Forbes составляет рейтинг на основе четырех показателей: стоимости активов компании, ее рыночной стоимости, продаж и прибыли.
На фоне отрицательных банковских ставок инвесторы решили, что у вложений в ценные бумаги нет альтернатив, и мировой рынок акций за год вырос примерно на 48%, пишет издание. Поэтому, хотя продажи и прибыль компаний из списка снизились за год, их рыночная стоимость и активы выросли.
Общая капитализация компаний из рейтинга за год выросла на 47%, до $79,8 трлн, отмечает Forbes. Совокупная выручка компаний упала на 6%, до $39,8 трлн, а прибыль сократилась на 24%, до $2,5 трлн.
Стоимость активов компаний выросла на 11%, до $223 трлн. Минимальная капитализация, необходимая для включения в рейтинг, в 2021 году составила $8,26 млрд — в 2020 году она составляла $5,27 млрд.
По этому списку можно легко сделать вывод какой вклад каждая страна вносит в международную систему разделения труда. Ну вот у нас, например, Газпром, Роснефть, Лукойл, норникель, РусГидро в списке. Это все высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью. Хотя погодите...
скорее можно определять какая в стране экономика: рыночная или опричнинская
3 выбыло, 4 вошло, ростём!
Воистину вся страна труба, а четыре компании не из добычи - это её обслуживание: два госбанка, компания строит хоть какую крышу и компания продаёт хоть какую еду для трудяг на трубе
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