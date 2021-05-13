Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер», X5 Retail Group, «Роснефть»: в рейтинг крупнейших публичных компаний мира Forbes вошли 24 предприятия из России Статьи редакции

Из рейтинга выбыли три российские компании, но добавилось четыре новых.

7 7 комментариев
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Американский Forbes опубликовал рейтинг крупнейших публичных компаний мира Global 2000. В списке — 24 участника из России.

Первое место в девятый раз занял китайский банк ICBC, на втором — американский банк JPMorgan Chase, на третьем — возглавляемая Уорреном Баффетом инвесткомпания Berkshire Hathaway.

В первую сотню рейтинга попали две российские компании — «Сбер» на 51 месте, и «Роснефть» на 99-ом.

В первую десятку среди российских участников рейтинга также вошли:

  • «Сургутнефтегаз» — 309 место.
  • «Газпром» — 367 место.
  • «Норникель» — 388 место.
  • «Лукойл» — 467 место.
  • «Транснефть» — 513 место.
  • «Новатэк» — 530 место.
  • ВТБ — 597 место.
  • «Татнефть» — 751 место.

В списке по сравнению с 2020 годом добавились также:

  • En+ Group — 1004 место.
  • X5 Retail Group — 1209 место.
  • Группа ПИК — 1838 место.
  • «Русгидро» — 1965 место.

Из рейтинга выбыли «Алроса», «Аэрофлот» и Polymetal, отмечает Forbes.

Forbes составляет рейтинг на основе четырех показателей: стоимости активов компании, ее рыночной стоимости, продаж и прибыли.

На фоне отрицательных банковских ставок инвесторы решили, что у вложений в ценные бумаги нет альтернатив, и мировой рынок акций за год вырос примерно на 48%, пишет издание. Поэтому, хотя продажи и прибыль компаний из списка снизились за год, их рыночная стоимость и активы выросли.

Общая капитализация компаний из рейтинга за год выросла на 47%, до $79,8 трлн, отмечает Forbes. Совокупная выручка компаний упала на 6%, до $39,8 трлн, а прибыль сократилась на 24%, до $2,5 трлн.

Стоимость активов компаний выросла на 11%, до $223 трлн. Минимальная капитализация, необходимая для включения в рейтинг, в 2021 году составила $8,26 млрд — в 2020 году она составляла $5,27 млрд.

#новость #рейтинг

7 7 комментариев
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7 комментариев
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One Geek

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По этому списку можно легко сделать вывод какой вклад каждая страна вносит в международную систему разделения труда.  Ну вот у нас, например,  Газпром, Роснефть, Лукойл, норникель, РусГидро в списке. Это все высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью. Хотя погодите...

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Vladislav S

One
0

скорее можно определять какая в стране экономика: рыночная или опричнинская

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Yury Kotov

3

3 выбыло, 4 вошло, ростём!

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Vladislav S

Yury
0

это прорыв, вот что значит, когда времени на раскачку нет

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Vladislav S

0

Самая большая страна мира и всего 24 компании. спасибо деду) 

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Roman Moskovskiy

1

Воистину вся страна труба, а четыре компании не из добычи - это её обслуживание: два госбанка, компания строит хоть какую крышу и компания продаёт хоть какую еду для трудяг на трубе 

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Павел Гражданский

0

Mail там где? На дне?

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