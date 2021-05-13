Из рейтинга выбыли три российские компании, но добавилось четыре новых.

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Американский Forbes опубликовал рейтинг крупнейших публичных компаний мира Global 2000. В списке — 24 участника из России.

Первое место в девятый раз занял китайский банк ICBC, на втором — американский банк JPMorgan Chase, на третьем — возглавляемая Уорреном Баффетом инвесткомпания Berkshire Hathaway.

В первую сотню рейтинга попали две российские компании — «Сбер» на 51 месте, и «Роснефть» на 99-ом.

В первую десятку среди российских участников рейтинга также вошли:

«Сургутнефтегаз» — 309 место.



«Газпром» — 367 место.



«Норникель» — 388 место.

«Лукойл» — 467 место.

«Транснефть» — 513 место.

«Новатэк» — 530 место.

ВТБ — 597 место.

«Татнефть» — 751 место.

В списке по сравнению с 2020 годом добавились также:

En+ Group — 1004 место.

X5 Retail Group — 1209 место.

Группа ПИК — 1838 место.

«Русгидро» — 1965 место.

Из рейтинга выбыли «Алроса», «Аэрофлот» и Polymetal, отмечает Forbes.

Forbes составляет рейтинг на основе четырех показателей: стоимости активов компании, ее рыночной стоимости, продаж и прибыли.

На фоне отрицательных банковских ставок инвесторы решили, что у вложений в ценные бумаги нет альтернатив, и мировой рынок акций за год вырос примерно на 48%, пишет издание. Поэтому, хотя продажи и прибыль компаний из списка снизились за год, их рыночная стоимость и активы выросли.

Общая капитализация компаний из рейтинга за год выросла на 47%, до $79,8 трлн, отмечает Forbes. Совокупная выручка компаний упала на 6%, до $39,8 трлн, а прибыль сократилась на 24%, до $2,5 трлн.