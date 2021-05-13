Финансы
Евгения Евсеева

CNBC: платформа с уроками от знаменитостей MasterClass утроила оценку за год — до $2,75 млрд Статьи редакции

Сервис планирует расширяться и добавить лекции на испанском, французском и немецком.

19 19 комментариев
2477 просмотров

Сервис онлайн-обучения MasterClass привлёк $225 млн в новом раунде финансирования, пишет CNBC. Это позволило ему увеличить оценку до $2,75 млрд — она выросла в три раза с июня 2020 года, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Привлечённые средства стартап планирует потратить на запуск нового корпоративного бизнеса и расширения на международном уровне. Сейчас занятия на платформе доступны только на английском языке, сервис планирует добавить лекции на испанском, французском и немецком языках.

MasterClass в 2014 году запустили выпускник Бостонского университета, предприниматель и изобретатель Аарон Расмуссен и выпускник Вашингтонского университета и Стэнфордской высшей школы бизнеса Дэвид Роже

Стартап находит звёзд в разных дисциплинах — например, Мартина Скорсезе в режиссуре, Дэна Брауна в написании триллеров, Серену Уильямс в теннисе — и записывает с ними серии видеоуроков о секретах их мастерства.

Годовая подписка на все лекции на сайте MasterClass стоит $180.

По данным Crunchbase, всего стартап привлёк $461,4 млн.

В чём феномен популярности MasterClass — сервиса…
Компания продаёт уроки по $90, но скептики сомневаются, что пользователи могут чему-то научиться
vc.ru

#новость #masterclass

19 19 комментариев
7
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Жидкий парфюмер

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Просветительской деятельность без надзора занимаются? Ещё и не на русском языке? ФАС, фас!

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Murat Oshroev

Жидкий
0

Ждём решение басманного суда 😂

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John Fima

6

Потрясающе, миллионеры учат "бедняков" как быть успешными да и еще берут за это деньги. Ну разве не прелесть?
" что бы стать миллионером надо работать с утра до вечера и не опускать руки при неудачах" - первый их совет. 😃 

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Никита Хисматов

John
2

Чувак, там вообще не про это. Известный музыкант показывает свои фишки в музыке, комик - в юморе, дизайнер учит дизайну.

Ответить

Степан Марципан

John
0

Прикол в том что как раз не учат)

Ответить

Tik Top

0

Я думаю, такие деньги и в России могут привлечь)

Ответить

Alexander Veber

Tik
16

Вы хотели написать "за такие деньги в России могут привлечь" наверное?

Ответить

Fyodor

1

Стащил у них курс один. Уже полгода посмотреть не могу. Спасибо, что напомнили.

Ответить

Сидор

Fyodor
8

Курсы там больше напоминают "прикладную автобиографию от первого лица" - воспоминания звезды + размытые формулировки ценного и короткие уроки. 
180 в год наверняка стоит, но даже бесплатно не зашло

Ответить

Передовой утюг

3

Что б делать как Циммер, Скорсезе или Агилера, надо быть Циммером, Скорсезе или Агилерой, а не читать подряд статьи на виси
(это я себе тоже, если что)

Ответить

Tik Top

1

Ошибочка в начале текста привлек 225$

Ответить

Сидор

Tik
4

Ну не хватило им на туалетную бумагу, а деньги из бизнеса вынимать на это – неправильно. Поэтому и привлекли ровно 225

Ответить

Tik Top

Сидор
1

Ахха)

Ответить

Artemy

Tik
1

А ещё Сартап

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Ложный Паша

1

То есть до этого капитализация была 2 749 999 775$ ?

Ответить

Ware Wow

1

по 180 баксов в год они возвращать инвестиции будут тысячу лет

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Владимир Кролико

Ware
0

Это вопрос объема подписок и как будет изменяться стоимость в последующие годы.

Ответить

Степан Марципан

0

Видел несколько курсов, если бы заплатил 180$ за такое очень бы жалел.

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Оксана Наварская

0

Нравится это площадка. Можно учиться у лучших из лучших. Пару курсов для себя присмотрела.

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