CNBC: платформа с уроками от знаменитостей MasterClass утроила оценку за год — до $2,75 млрд Статьи редакции
Сервис планирует расширяться и добавить лекции на испанском, французском и немецком.
Сервис онлайн-обучения MasterClass привлёк $225 млн в новом раунде финансирования, пишет CNBC. Это позволило ему увеличить оценку до $2,75 млрд — она выросла в три раза с июня 2020 года, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Привлечённые средства стартап планирует потратить на запуск нового корпоративного бизнеса и расширения на международном уровне. Сейчас занятия на платформе доступны только на английском языке, сервис планирует добавить лекции на испанском, французском и немецком языках.
MasterClass в 2014 году запустили выпускник Бостонского университета, предприниматель и изобретатель Аарон Расмуссен и выпускник Вашингтонского университета и Стэнфордской высшей школы бизнеса Дэвид Роже
Стартап находит звёзд в разных дисциплинах — например, Мартина Скорсезе в режиссуре, Дэна Брауна в написании триллеров, Серену Уильямс в теннисе — и записывает с ними серии видеоуроков о секретах их мастерства.
Годовая подписка на все лекции на сайте MasterClass стоит $180.
По данным Crunchbase, всего стартап привлёк $461,4 млн.
Потрясающе, миллионеры учат "бедняков" как быть успешными да и еще берут за это деньги. Ну разве не прелесть?
" что бы стать миллионером надо работать с утра до вечера и не опускать руки при неудачах" - первый их совет. 😃
Чувак, там вообще не про это. Известный музыкант показывает свои фишки в музыке, комик - в юморе, дизайнер учит дизайну.
Я думаю, такие деньги и в России могут привлечь)
Вы хотели написать "за такие деньги в России могут привлечь" наверное?
Стащил у них курс один. Уже полгода посмотреть не могу. Спасибо, что напомнили.
Ошибочка в начале текста привлек 225$
по 180 баксов в год они возвращать инвестиции будут тысячу лет
Это вопрос объема подписок и как будет изменяться стоимость в последующие годы.
Нравится это площадка. Можно учиться у лучших из лучших. Пару курсов для себя присмотрела.
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