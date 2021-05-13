Сервис планирует расширяться и добавить лекции на испанском, французском и немецком.

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Сервис онлайн-обучения MasterClass привлёк $225 млн в новом раунде финансирования, пишет CNBC. Это позволило ему увеличить оценку до $2,75 млрд — она выросла в три раза с июня 2020 года, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Привлечённые средства стартап планирует потратить на запуск нового корпоративного бизнеса и расширения на международном уровне. Сейчас занятия на платформе доступны только на английском языке, сервис планирует добавить лекции на испанском, французском и немецком языках.

MasterClass в 2014 году запустили выпускник Бостонского университета, предприниматель и изобретатель Аарон Расмуссен и выпускник Вашингтонского университета и Стэнфордской высшей школы бизнеса Дэвид Роже

Стартап находит звёзд в разных дисциплинах — например, Мартина Скорсезе в режиссуре, Дэна Брауна в написании триллеров, Серену Уильямс в теннисе — и записывает с ними серии видеоуроков о секретах их мастерства.

Годовая подписка на все лекции на сайте MasterClass стоит $180.