Сервис планирует расширяться и добавить лекции на испанском, французском и немецком.

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Сервис онлайн обучения MasterClass привлёк $225 в новом раунде финансирования, пишет CNBC. Это позволило ему увеличить оценку $2,75 млрд — она выросла в три раза с июня 2020 года, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Привлечённые средства стартап планирует потратить на запуск нового корпоративного бизнеса и расширения на международном уровне. Сейчас занятия на платформе доступны только на английском языке, сервис планирует добавить лекции на испанском, французском и немецком.

MasterClass в 2014 году запустили выпускник Бостонского университета, предприниматель и изобретатель Аарон Расмуссен и выпускник Вашингтонского университета и Стэнфордской высшей школы бизнеса Дэвид Роже

Сартап находит звёзд в разных дисциплинах — Мартина Скорсезе в режиссуре, Дэна Брауна в написании триллеров, Серену Уильямс в теннисе — и записывает с ними серии видеоуроков о секретах их мастерства.

Годовая подписка на все лекции на сайте MasterClass стоит $180, отмечает CNBC.