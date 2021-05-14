Для банков могут установить ограничения на предельный рост ставки и срок займа.

Банк России разработал законопроект по поручению президента, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Он сейчас обсуждается с участниками рынка, его подлинность подтвердили три участника дискуссии. В ЦБ заявили изданию, что возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой обсуждаются, но окончательное решение не принято.