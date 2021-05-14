Финансы
Маша Цепелева

ЦБ предложил запретить выдачу кредитов с плавающими ставками на слишком короткие и длинные сроки — РБК Статьи редакции

Для банков могут установить ограничения на предельный рост ставки и срок займа.

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Банк России разработал законопроект по поручению президента, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Он сейчас обсуждается с участниками рынка, его подлинность подтвердили три участника дискуссии. В ЦБ заявили изданию, что возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой обсуждаются, но окончательное решение не принято.

По данным РБК, физлицам предлагают ограничить выдачу кредитов по плавающим ставкам:

  • Не выдавать ссуды на срок до одного года и свыше 20 лет.
  • Не выдавать кредитные карты без фиксированного процента.
  • Ввести максимально допустимое значение плавающей ставки — увеличение не более чем на 2 п.п. пока действует договор.
  • Срок продления кредита не должен превышать три года. Банки могут продлить кредит, чтобы сохранить размер платежа при увеличении ставки.
  • Обязать банки указывать, насколько могут вырасти платежи по кредитам при корреляции ставки.
  • Кредитор должен будет предупредить об изменении ставки за 15 дней, составить новый график платежей, информацию о новой стоимости кредита и предоставить заёмщику.
  • Кредитор должен будет передавать сведения о процентах по каждому кредитному договору в бюро кредитных историй.

Также ЦБ предлагает наделить собственный совет директоров правом определять предельную долю ссуд с плавающими ставками в банках.

По информации РБК, предполагаемая дата вступления большей части поправок в силу — 1 января 2022 года.

  • В марте Владимир Путин поручил правительству до 15 июля предложить меры, которые обезопасят заёмщиков от роста нефиксированный ставок по кредитам. Общий объём таких кредитов в стране — 0,1%, но ЦБ указывал, что банки хотят развивать подобные продукты.

#новость #кредиты

6 6 комментариев
1
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Дмитрий Алтунин

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Вот бы ещё ИП кредитовали как людей, а не как скот. По хорошей ставке и до 5 лет, как обычных физлиц.

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Vladislav Stan

Дмитрий
7

Может вам еще конституцию уважать и не воровать? Совсем уже население обнаглело

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Дмитрий Алтунин

Vladislav
2

Мне приятно, что вы тоже пишете название этого рулона «Зева плюс» с маленькой буквы. С прошлого лета я тоже так пишу.

А вообще да, хотелось бы. Чтобы мягкость законов компенсировалась обязательностью исполнения. И чтобы ИП имел вагон льгот

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Амиго Цойер

Дмитрий
0

я думаю у призывников прав больше чем у любого бизнесмена в нашей родине:) согласен ?

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Всероссийский лолипоп

Дмитрий
1

Для этого ИП должны иметь меньшие риски. Ставка зависит от:
- необходимого уровня резервирования
- административных расходов Банка
- стоимости фондирования (i.e. ставкам по вкладам)
- вероятности дефолта, взвешенной по потерям при дефолте

Первые три пункта одинаковы для ФЛ и ЮЛ (включая ИП). Вот вероятность, что бизнес ИП прогорит, и он или она задефолтится — выше. Банк, чтобы это скомпенсировать, повышает ставку.

Соответственно, есть 3 рычага снижения ставок _для банка_:
- сделать более жесткий скоринг, обратная сторона — уменьшится доступность денег, потому что большему количеству ИП просто не будут давать кредит
- компенсировать часть потерь со стороны государства
- делать микросегментацию с дифференцированной или плавающей ставкой, но тогда для многих (большинства) ИП ставки вырастут еще сильнее, зато для стабильных ИП с хорошей историей, да, будут ниже

Альтернативно можно снижать ставки со стороны ИП, уменьшая вероятность дефолта. Для этого нужно разбираться с причинами дефолтов и тем, как их структурно уменьшать.

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Амиго Цойер

2

они относятся как ИП, как военкомат к призывникам . Бояться давать им деньги бизнес это риск . не согласен ?

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