ЦБ предложил брокерам самим отслеживать сомнительные сделки инвесторов на фоне роста случаев договорённостей в соцсетях Статьи редакции
Регулятор считает, что должен выявлять крупные случаи, которые могут повлиять на рынок, а брокеры — заниматься просвещением.
- Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников встречи с представителями регулятора, которая прошла 14 мая. По словам собеседников издания, ЦБ обратил внимание на «участившиеся случаи договоренностей в соцсетях по нерыночным действиям с ценными бумагами».
- Профессиональные участники рынка должны заняться просвещением клиентов, а ЦБ — выявлять и расследовать крупные случаи «манипулирования и инсайда», которые могут системно влиять на рынок, пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
- Брокеры и сейчас обязаны выявлять операции клиентов, подозрительные с точки зрения манипулирования рынком или использование инсайдерской информации, отметила начальник управления внутреннего контроля и риск-менеджмента «Открытие Брокер» Светлана Волкова.
- По её словам, ЦБ хочет, чтобы брокеры оперативно выявляли подозрительные операции, не дожидаясь, пока регулятор их найдет и разошлёт уведомления.
- Критерии выявления манипулирования регулятор полностью не раскрыл, так что каждому участнику придется самостоятельно разработать методики выявления сомнительных операций, отметил глава управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Герман Григорян.
- ЦБ в мае предложил расширить перечень недобросовестных практик. Например, признать манипуляцией умышленные действия по созданию искусственной активности, которые вводят инвесторов в заблуждение. В марте ЦБ впервые выявил попытку повлиять на цену акций с помощью Telegram-каналов.
Какие то двойные стандарты... Но мне так приятно что я лицезрею момент когда воротилы с бирж засуететились и начали менять правила игры... А все этот случай с GameStop's
Причина как раз в этом... Правила меняются только для одной стороны
А есть грань между профами и непрофессиональными инвесторами?
Обычно разделяют по капиталу, сертификатам и привлеченных средствам. Например, вот статья в ведомостях: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/30/647454-tsb-opredelil-investorov
Нужна децентрализация. Будущее за блокчейном. А то эти регуляторы задолбали
Инсайд понятное дело недопустим. Но о каком манипулировании идёт речь? Любая сделка так или иначе манипулирует рынком. Вообще торговать запретить?
И будут торговать только "правильные" брокеры - друзья сотрудников брокерских контор , остальных в блэклист
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