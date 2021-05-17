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Евгения Евсеева

«Открытие», УБРиР и «СКБ-банк» разрешат снимать деньги в банкоматах по QR-кодам Статьи редакции

Банки считают, что сервис упростит доступ к наличным не только клиентам банка, но и любым пользователям.

  • В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другу — тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код, пишут «Известия», банки подтвердили информацию vc.ru. Таким же образом можно будет и пополнить счёт.
  • В ВТБ рассказали, что планируют протестировать такую функцию — разработкой направления в банке могут заняться в 2021 году. В банке уточнили, что около 30% или 5,5 тысяч банкоматов банка уже могут поддерживать такую функцию.
  • Директор по развитию электронного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Денис Тур отметил, что сервис значительно расширит функции банкоматов. Ими смогут пользоваться люди, которые не взяли с собой карты, или пользователи — не клиенты банка.
  • В пресс-службе «Открытия» отметили, что сервис упростит доступ к наличным. В «СКБ-банке» разработку сервиса начнут во второй половине 2021 года и внедрят в 30% банкоматов сети, сообщил директор департамента технологического развития кредитной организации Александр Ельцев.
  • Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о рисках: мошенники могут перехватить QR-код, либо получить доступ к системе, сгенерировать код и передать его третьему лицу.
  • Похожий сервис с 2017 года есть у «Тинькофф». Его клиенты могут снимать и вносить наличные в банкомате с помощью QR-кода. В 2018 году «Райффайзенбанк» и «Яндекс.Деньги» тестировали выдачу наличных с электронных кошельков в банкоматах по цифровому коду.

#новость #открытие #банки

758 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Dmitrii Bugrov

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Через пару лет и карточки домой привозить начнут.

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Sabit Sugirov

3

Жертвой подобной схемы мошенничества стали и посетители бара, в котором решили упростить для посетителей процедуру оплаты заказа, поместив на меню QR-код. Злоумышленники незаметно наклеили собственный код поверх кода бара и получали деньги посетителей вместо заведения.

Опасность быстрых платежей: как крадут деньги…
Мошенники научились красть у россиян деньги с банковского счета через QR-код. Произойти это может…
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Джек Гу

Sabit
0

Вот-вот, иногда кажется, что банки заодно с этими мошенниками.. Впрочем, о чем это я?

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Johnny Vorony

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Артём Лютов

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