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До старта осталось:
«Открытие», УБРиР и «СКБ-банк» разрешат снимать деньги в банкоматах по QR-кодам Статьи редакции
Банки считают, что сервис упростит доступ к наличным не только клиентам банка, но и любым пользователям.
- В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другу — тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код, пишут «Известия», банки подтвердили информацию vc.ru. Таким же образом можно будет и пополнить счёт.
- В ВТБ рассказали, что планируют протестировать такую функцию — разработкой направления в банке могут заняться в 2021 году. В банке уточнили, что около 30% или 5,5 тысяч банкоматов банка уже могут поддерживать такую функцию.
- Директор по развитию электронного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Денис Тур отметил, что сервис значительно расширит функции банкоматов. Ими смогут пользоваться люди, которые не взяли с собой карты, или пользователи — не клиенты банка.
- В пресс-службе «Открытия» отметили, что сервис упростит доступ к наличным. В «СКБ-банке» разработку сервиса начнут во второй половине 2021 года и внедрят в 30% банкоматов сети, сообщил директор департамента технологического развития кредитной организации Александр Ельцев.
- Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о рисках: мошенники могут перехватить QR-код, либо получить доступ к системе, сгенерировать код и передать его третьему лицу.
- Похожий сервис с 2017 года есть у «Тинькофф». Его клиенты могут снимать и вносить наличные в банкомате с помощью QR-кода. В 2018 году «Райффайзенбанк» и «Яндекс.Деньги» тестировали выдачу наличных с электронных кошельков в банкоматах по цифровому коду.
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5 комментариев
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Жертвой подобной схемы мошенничества стали и посетители бара, в котором решили упростить для посетителей процедуру оплаты заказа, поместив на меню QR-код. Злоумышленники незаметно наклеили собственный код поверх кода бара и получали деньги посетителей вместо заведения.
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