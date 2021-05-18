Банк планирует раздать около 350 тысяч «пробных» карт.

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Промоутеры банка с 18 мая будут раздавать флаеры возле офисов «Сбера», «Россельхозбанка» и других банков в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, рассказали vc.ru в банке.

По QR-коду на флаере можно заказать бесплатную цифровую «Альфа-карту» с кэшбеком — для этого надо отсканировать код и заполнить анкету. После этого карту можно привязать к Apple Pay или Google Pay и начать ей пользоваться. После первой покупки на счёт поступит 500 рублей от банка.

Затем пользователь может решить, хочет ли он стать клиентом банка — с оформлением договора, возможностью получать кредиты и другими услугами.

Картой можно расплачиваться в магазинах и интернете. Для тех, кто ещё не стал клиентом банка, есть ограничения:

Покупки не должны быть дороже 15 тысячи рублей.

В месяц можно потратить 40 тысяч рублей.



На карте можно держать не больше 15 тысяч рублей.

Нельзя снимать деньги в банкоматах.

Ограничения снимут после оформления договора в отделении или с сотрудником на дому.

Всего банк планирует раздать около 350 тысяч «пробников». При этом в «Альфа-банке» отметили, что готовы к тому, что QR-код сфотографируют и выложат в сеть — тогда карт выпустят столько, сколько потребуется.