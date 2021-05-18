«Альфа-банк» привлечёт новых клиентов флаерами с QR-кодами для оформления цифровой карты без договора Статьи редакции
Банк планирует раздать около 350 тысяч «пробных» карт.
Промоутеры банка с 18 мая будут раздавать флаеры возле офисов «Сбера», «Россельхозбанка» и других банков в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, рассказали vc.ru в банке.
По QR-коду на флаере можно заказать бесплатную цифровую «Альфа-карту» с кэшбеком — для этого надо отсканировать код и заполнить анкету. После этого карту можно привязать к Apple Pay или Google Pay и начать ей пользоваться. После первой покупки на счёт поступит 500 рублей от банка.
Затем пользователь может решить, хочет ли он стать клиентом банка — с оформлением договора, возможностью получать кредиты и другими услугами.
Картой можно расплачиваться в магазинах и интернете. Для тех, кто ещё не стал клиентом банка, есть ограничения:
- Покупки не должны быть дороже 15 тысячи рублей.
- В месяц можно потратить 40 тысяч рублей.
- На карте можно держать не больше 15 тысяч рублей.
- Нельзя снимать деньги в банкоматах.
Ограничения снимут после оформления договора в отделении или с сотрудником на дому.
Всего банк планирует раздать около 350 тысяч «пробников». При этом в «Альфа-банке» отметили, что готовы к тому, что QR-код сфотографируют и выложат в сеть — тогда карт выпустят столько, сколько потребуется.
На момент написания заметки в банке не ответили vc.ru, сколько клиентов рассчитывают привлечь с помощью акции.
При этом в «Альфа-банке» отметили, что готовы к тому, что QR-код сфотографируют и выложат в сеть — тогда карт выпустят столько, сколько потребуется.
Разве её нельзя оформить по ссылке alfa.link/red, которая есть на фотографии флаера в статье?
Спасибо Альфа но не надо , мне так и не выдали карту (потеряли в отделении или ещё где) а потом просили оплатить год ее обслуживания ;))
А закрыть мою физическую можно только в отделении, ушел к конкурентам и уже несколько лет решаю все удаленно.
То есть, сейчас есть 350 000 карт, которые можно оформить на левые данные?
350000 штук никому не нужного и неперабатываемого мусора.... зачем продвигать электронный продукт производя физический промо-продукт, который просто окажется в мусорках в итоге?.... глупость какая-то!
Фиат с крипты на них можно выводить? )
Покупки не должны быть дороже 15 тысячи рублей.
В месяц можно потратить 40 тысяч рублей.
Ну если биткойн-боярам такое интересно, да ещё с неминуемой перспективой деанона, то никто не запретит, у нас свободная страна.
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