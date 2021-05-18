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Финансы
Евгения Евсеева

«Альфа-банк» привлечёт новых клиентов флаерами с QR-кодами для оформления цифровой карты без договора Статьи редакции

Банк планирует раздать около 350 тысяч «пробных» карт.

12 12 комментариев
797 просмотров

Промоутеры банка с 18 мая будут раздавать флаеры возле офисов «Сбера», «Россельхозбанка» и других банков в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, рассказали vc.ru в банке.

По QR-коду на флаере можно заказать бесплатную цифровую «Альфа-карту» с кэшбеком — для этого надо отсканировать код и заполнить анкету. После этого карту можно привязать к Apple Pay или Google Pay и начать ей пользоваться. После первой покупки на счёт поступит 500 рублей от банка.

Затем пользователь может решить, хочет ли он стать клиентом банка — с оформлением договора, возможностью получать кредиты и другими услугами.

Картой можно расплачиваться в магазинах и интернете. Для тех, кто ещё не стал клиентом банка, есть ограничения:

  • Покупки не должны быть дороже 15 тысячи рублей.
  • В месяц можно потратить 40 тысяч рублей.
  • На карте можно держать не больше 15 тысяч рублей.
  • Нельзя снимать деньги в банкоматах.

Ограничения снимут после оформления договора в отделении или с сотрудником на дому.

Всего банк планирует раздать около 350 тысяч «пробников». При этом в «Альфа-банке» отметили, что готовы к тому, что QR-код сфотографируют и выложат в сеть — тогда карт выпустят столько, сколько потребуется.

На момент написания заметки в банке не ответили vc.ru, сколько клиентов рассчитывают привлечь с помощью акции.

#новость #альфабанк

12 12 комментариев
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Madina Djalilova

5

Скоро кредитки как сим-карты что-ли у метро раздавать будут? :)

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Илья Посаженников

5

При этом в «Альфа-банке» отметили, что готовы к тому, что QR-код сфотографируют и выложат в сеть — тогда карт выпустят столько, сколько потребуется.

Разве её нельзя оформить по ссылке alfa.link/red, которая есть на фотографии флаера в статье?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

3

Что ж ты, флаер, сдал назад

Ответить

Oleg Zhuravlev

2

Спасибо Альфа но не надо , мне так и не выдали карту (потеряли в отделении или ещё где) а потом просили оплатить год ее обслуживания ;))

Ответить

Андрей Арсенович

0

Класс, можно без паспорта

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Саша Александров

0

А закрыть мою физическую можно только в отделении, ушел к конкурентам и уже несколько лет решаю все удаленно.

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Саша
0

Вот да. При этом еще и какую-то пеню смсками требуют уже сколько месяцев.

Ответить

Igor Oleynick

0

Спасибо, Альфа, но даже если доплатите, я к вам всё равно ни ногой.

Ответить

Костянтин Черних

0

То есть, сейчас есть 350 000 карт, которые можно оформить на левые данные?

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Kirill Atamanov

0

350000 штук никому не нужного и неперабатываемого мусора.... зачем продвигать электронный продукт производя физический промо-продукт, который просто окажется в мусорках в итоге?.... глупость какая-то!

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lakoros

0

Фиат с крипты на них можно выводить? )

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Юрий Белоножкин

lakoros
0

 Покупки не должны быть дороже 15 тысячи рублей.

В месяц можно потратить 40 тысяч рублей.

Ну если биткойн-боярам такое интересно, да ещё с неминуемой перспективой деанона, то никто не запретит, у нас свободная страна.

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