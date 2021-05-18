Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
Ozon отчитался за квартал: оборот от продаж вырос на 135% — до 74,2 млрд рублей Статьи редакции
Ozon опубликовал неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2021 года.
- Количество заказов увеличилось до 34,1 млн, это на 161% больше, чем за с аналогичный период прошлого года (13,1 млн).
- Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 135% до 74,2 млрд рублей с НДС по сравнению с 31,6 млрд рублей с НДС в первом квартале 2020 года.
- Доля оборота, которую обеспечили продавцы маркетплейса, выросла до 58,4%, по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года. Остальные деньги — собственные продажи Ozon. Компания повысила прогноз роста GMV товаров и услуг до 100% по итогам 2021 года.
- Скорректированный показатель ebitda составил минус 4,9 млрд рублей, в первом квартале 2020 года: минус 4,5 млрд рублей.
- Денежный поток от операционной деятельности составил минус 12,1 млрд рублей, в первом квартале 2020 года — минус 2,4 млрд рублей. В компании связывают это с сезонным оттоком денежных средств по счетам торговой кредиторской задолженности, которую необходимо гасить в первом квартале.
- Ozon подтверждает прогноз капитальных затрат компании на 2021 год в размере от 20 до 25 млрд рублей. Это вложения в развитие логистической инфраструктуры и ИТ-систем.
- Количество активных клиентов Ozon увеличилось до 16 млн, это на 77% больше, чем год назад (9 млн). Ассортимент товаров увеличился в 2,5 раза, до 19 млн. В компании говорят, что добились успеха за счёт роста базы продавцов в четыре раза год к году и упрощения работы с платформой.
- Количество продавцов удалось увеличилось за счёт новой модели: она позволяет самостоятельно обеспечивать доставку товаров, а Ozon использовать как цифровую витрину.
- На первый квартал 2021 года работают 12 тысяч автономных пунктов выдачи заказов с Ozon. Частота заказов на Ozon от одного покупателя увеличилась на 33% до 5,9 заказа в год, по сравнению с 4,5 заказа в первом квартале 2020 года.
812 просмотров
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 10, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 247599, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 May 2021 15:38:12 +0300", "is_special": false }
0
10 комментариев
Написать комментарий...
2
Unit-экономика прекрасна, выручка растет вместе с убытками, при этом, сервис локальный и имеет, как минимум, 2 крупных конкурентов
Ответить
2
Инфраструктуру очень дорого развивать. А сервис у них хорош.
Поддержка так себе, конечно.
У меня из-за удобных ПВЗ только за этот год уже ~40 заказов.
Ответить
0
Можно теперь акции снова на 4800+?
Ответить
Блоги компаний
Маркетинг загородной недвижимости 2020: исследование 100+ застройщиков
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Госдума запретила звуковую…
Личный бренд нужен каждому?
Apple объявила, что наушники…
Apple объявила, что наушники…
Как Tinder помог стать…
Теперь без Retail: X5 Group…
Как Tinder помог стать…
Что ждёт рынок коворкингов в…
Как Tinder помог стать…
Amazon Music отменила доплату…
Ozon отчитался за квартал…