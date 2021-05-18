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Финансы
Маша Цепелева

Ozon отчитался за квартал: оборот от продаж вырос на 135% — до 74,2 млрд рублей Статьи редакции

Ozon опубликовал неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2021 года.

  • Количество заказов увеличилось до 34,1 млн, это на 161% больше, чем за с аналогичный период прошлого года (13,1 млн).
  • Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 135% до 74,2 млрд рублей с НДС по сравнению с 31,6 млрд рублей с НДС в первом квартале 2020 года.
  • Доля оборота, которую обеспечили продавцы маркетплейса, выросла до 58,4%, по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года. Остальные деньги — собственные продажи Ozon. Компания повысила прогноз роста GMV товаров и услуг до 100% по итогам 2021 года.
  • Скорректированный показатель ebitda составил минус 4,9 млрд рублей, в первом квартале 2020 года: минус 4,5 млрд рублей.
  • Денежный поток от операционной деятельности составил минус 12,1 млрд рублей, в первом квартале 2020 года — минус 2,4 млрд рублей. В компании связывают это с сезонным оттоком денежных средств по счетам торговой кредиторской задолженности, которую необходимо гасить в первом квартале.
  • Ozon подтверждает прогноз капитальных затрат компании на 2021 год в размере от 20 до 25 млрд рублей. Это вложения в развитие логистической инфраструктуры и ИТ-систем.
  • Количество активных клиентов Ozon увеличилось до 16 млн, это на 77% больше, чем год назад (9 млн). Ассортимент товаров увеличился в 2,5 раза, до 19 млн. В компании говорят, что добились успеха за счёт роста базы продавцов в четыре раза год к году и упрощения работы с платформой.
  • Количество продавцов удалось увеличилось за счёт новой модели: она позволяет самостоятельно обеспечивать доставку товаров, а Ozon использовать как цифровую витрину.
  • На первый квартал 2021 года работают 12 тысяч автономных пунктов выдачи заказов с Ozon. Частота заказов на Ozon от одного покупателя увеличилась на 33% до 5,9 заказа в год, по сравнению с 4,5 заказа в первом квартале 2020 года.
Сводка основных операционных и финансовых показателей за три месяца 2021 года Ozon

#новость #ozon

812 просмотров
10 10 комментариев
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Антон Штадлер

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Unit-экономика прекрасна, выручка растет вместе с убытками, при этом, сервис локальный и имеет, как минимум, 2 крупных конкурентов

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Mike Kosulin

Антон
2

Инфраструктуру очень дорого развивать. А сервис у них хорош.
Поддержка так себе, конечно.

У меня из-за удобных ПВЗ только за этот год уже ~40 заказов.

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Andrew Martynov

0

Да все просто прет! )

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Dmitry Porkhaev

0

У wb в 4 раза больше, хз зачем я это знаю)

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Goodsanta

0

Можно теперь акции снова на 4800+?

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irmr

Goodsanta
0

Можно, покупай весь стакан

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Sergei Timofeyev

irmr
0

И выпивай

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Роман Грицина

0

Красиво жить не запретишь :) 

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Небольшой жёлтый робот

0

Стонкс

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Валентин Колосов

0

Озон отлично развивается, молодцы

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