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Финансы
Маша Цепелева

Ozon отчитался за квартал: оборот вырос на 135% — до 74,2 млрд рублей, скорректированная EBITDA осталась в минусе Статьи редакции

Ozon опубликовал неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2021 года.

  • Количество заказов увеличилось до 34,1 млн единиц, это на 161% больше, чем за с аналогичный период прошлого года (13,1 млн).
  • Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 135% до 74,2 млрд рублей с НДС по сравнению с 31,6 млрд рублей с НДС в первом квартале 2020 года.
  • Доля оборота, которую обеспечили продавцы маркетплейса, выросла до 58,4%, по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года. Остальные деньги — собственные продажи Ozon. Компания повысила прогноз роста GMV товаров и услуг до 100% по итогам 2021 года.
  • Скорректированный показатель EBITDA составил минус 4,9 млрд рублей, в первом квартале 2020 года: минус 4,5 млрд рублей.
  • Денежный поток от операционной деятельности составил минус 12,1 млрд рублей, в первом квартале 2020 года — минус 2,4 млрд рублей. В компании связывают это с сезонным оттоком денежных средств по счетам торговой кредиторской задолженности, которую необходимо гасить в первом квартале.
  • Ozon подтверждает прогноз капитальных затрат компании на 2021 год в размере от 20 до 25 млрд рублей. Это вложения в развитие логистической инфраструктуры и ИТ-систем.
  • Количество активных клиентов Ozon увеличилось до 16 млн, это на 77% больше, чем год назад (9 млн). Ассортимент товаров увеличился в 2,5 раза, до 19 млн. В компании говорят, что добились успеха за счёт роста базы продавцов в четыре раза год к году и упрощения работы с платформой.
  • Количество продавцов удалось увеличилось за счёт новой модели: она позволяет самостоятельно обеспечивать доставку товаров, а Ozon использовать как цифровую витрину.
  • На первый квартал 2021 года работают 12 тысяч автономных пунктов выдачи и постаматов для заказов с Ozon. Частота заказов на Ozon от одного покупателя увеличилась на 33% до 5,9 заказа в год, по сравнению с 4,5 заказа в первом квартале 2020 года.
Сводка основных операционных и финансовых показателей за три месяца 2021 года Ozon

#новость #ozon

1921 просмотров
23 23 комментария
9
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23 комментария
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Антон Штадлер

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Unit-экономика прекрасна, выручка растет вместе с убытками, при этом, сервис локальный и имеет, как минимум, 2 крупных конкурентов

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Mike Kosulin

Антон
8

Инфраструктуру очень дорого развивать. А сервис у них хорош.
Поддержка так себе, конечно.

У меня из-за удобных ПВЗ только за этот год уже ~40 заказов.

Ответить

Антон Штадлер

Mike
1

40 заказов? Я так понимаю, вы там продукты покупаете (иначе что можно заказывать раз в 2-3 дня) Но зачем за продуктами ехать в Пвз

Ответить

Александр

Антон
2

А зачем ЕХАТЬ в ПВЗ, человек же написал "удобно", может он у него на первом этаже офиса стоит или в соседнем подъезде дома со стороны метро, мало ли

Ответить

Сергей

Алексан…
0

У меня в пешей доступности 2 ПВЗ, может даже 3, не смотрел другие. Это город-полумиллионник.

Ответить

Mike Kosulin

Антон
1

Заказы хранятся 5 дней.
Набирается несколько заказов — забираешь.
Когда до ПВЗ 5 минут от квартиры, то очень даже удобно.
Продукты в том числе, если по акциям всяким, удобно и выгодно.

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Олег Волков

Антон
1

Убытки все-таки снижаются, хоть я и слабо понимаю как они с -6,5% убытков по EBITDA выйдут на 10-15% операционной прибыли.

Для остальных читателей:

EBITDA - это ОПЕРАЦИОННАЯ прибыль / убыток.

Посмотрите формулы EBITDA, - она не включает расходы на основные активы (логистические терминалы, склады и т.п., что складывается в амортизацию).

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Небольшой жёлтый робот

2

Стонкс

Ответить

Валентин Колосов

2

Озон отлично развивается, молодцы

Ответить

Anton Golubchik

2

Вот и хорошо. После того как у них появилась опция "оставить заказ у двери" - только у них и заказываю всё, кроме продуктов. 

Ответить

Candy Blue

Anton
0

И как? Не воруют?

Ответить

Anton Golubchik

Candy
0

нет

Ответить

Александр

Anton
0

А вы не вахтером работаете?

Ответить

Anton Golubchik

Алексан…
0

Требуется пояснительная бригада для этой шутки

Ответить

Иван Куракин

1

Вообще неудивительно, они хороши. Маркетплейсы вообще круто развиваются

Ответить

Александр Привалов

Иван
0

Ну не знаю, мне так и хочется читать между строк:

Оборот от продаж товаров с псевдоскидками вырос на 135% — до 74,2 млрд рублей...

Количество недоставленных и отмененных заказов увеличилось до 34,1 млн, это на 161% больше, чем за с аналогичный период прошлого года...

Общий объём поврежденных товаров и оверпрайснутых услуг (GMV) вырос на 135% до 74,2 млрд рублей.

Доля оборота, которую обеспечили продавцы контрафакта, выросла до 58,4%, по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года.

Остальные деньги — собственные наёживания Ozon...

Ответить

Andrew Martynov

1

Да все просто прет! )

Ответить

Dmitry Porkhaev

1

У wb в 4 раза больше, хз зачем я это знаю)

Ответить

Goodsanta

0

Можно теперь акции снова на 4800+?

Ответить

irmr

Goodsanta
0

Можно, покупай весь стакан

Ответить

Sergei Timofeyev

irmr
0

И выпивай

Ответить

Роман Грицина

0

Красиво жить не запретишь :) 

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Комментарий удален

Иван Евменов

0

А в чем бизнес? Не знаю, но оборот, оборот, то бешенный. Сжигают деньги инвесторов, вот и весь бизнес. Монополистами им не стать т.к. есть WB, Алиэкспресс, Яндекс, Cбер, возможно скоро Авито туда  же полезет.

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