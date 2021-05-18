Ozon отчитался за квартал: оборот вырос на 135% — до 74,2 млрд рублей, скорректированная EBITDA осталась в минусе Статьи редакции
Ozon опубликовал неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2021 года.
- Количество заказов увеличилось до 34,1 млн единиц, это на 161% больше, чем за с аналогичный период прошлого года (13,1 млн).
- Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 135% до 74,2 млрд рублей с НДС по сравнению с 31,6 млрд рублей с НДС в первом квартале 2020 года.
- Доля оборота, которую обеспечили продавцы маркетплейса, выросла до 58,4%, по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года. Остальные деньги — собственные продажи Ozon. Компания повысила прогноз роста GMV товаров и услуг до 100% по итогам 2021 года.
- Скорректированный показатель EBITDA составил минус 4,9 млрд рублей, в первом квартале 2020 года: минус 4,5 млрд рублей.
- Денежный поток от операционной деятельности составил минус 12,1 млрд рублей, в первом квартале 2020 года — минус 2,4 млрд рублей. В компании связывают это с сезонным оттоком денежных средств по счетам торговой кредиторской задолженности, которую необходимо гасить в первом квартале.
- Ozon подтверждает прогноз капитальных затрат компании на 2021 год в размере от 20 до 25 млрд рублей. Это вложения в развитие логистической инфраструктуры и ИТ-систем.
- Количество активных клиентов Ozon увеличилось до 16 млн, это на 77% больше, чем год назад (9 млн). Ассортимент товаров увеличился в 2,5 раза, до 19 млн. В компании говорят, что добились успеха за счёт роста базы продавцов в четыре раза год к году и упрощения работы с платформой.
- Количество продавцов удалось увеличилось за счёт новой модели: она позволяет самостоятельно обеспечивать доставку товаров, а Ozon использовать как цифровую витрину.
- На первый квартал 2021 года работают 12 тысяч автономных пунктов выдачи и постаматов для заказов с Ozon. Частота заказов на Ozon от одного покупателя увеличилась на 33% до 5,9 заказа в год, по сравнению с 4,5 заказа в первом квартале 2020 года.
Unit-экономика прекрасна, выручка растет вместе с убытками, при этом, сервис локальный и имеет, как минимум, 2 крупных конкурентов
Инфраструктуру очень дорого развивать. А сервис у них хорош.
Поддержка так себе, конечно.
У меня из-за удобных ПВЗ только за этот год уже ~40 заказов.
40 заказов? Я так понимаю, вы там продукты покупаете (иначе что можно заказывать раз в 2-3 дня) Но зачем за продуктами ехать в Пвз
Заказы хранятся 5 дней.
Набирается несколько заказов — забираешь.
Когда до ПВЗ 5 минут от квартиры, то очень даже удобно.
Продукты в том числе, если по акциям всяким, удобно и выгодно.
Убытки все-таки снижаются, хоть я и слабо понимаю как они с -6,5% убытков по EBITDA выйдут на 10-15% операционной прибыли.
Для остальных читателей:
EBITDA - это ОПЕРАЦИОННАЯ прибыль / убыток.
Посмотрите формулы EBITDA, - она не включает расходы на основные активы (логистические терминалы, склады и т.п., что складывается в амортизацию).
Вот и хорошо. После того как у них появилась опция "оставить заказ у двери" - только у них и заказываю всё, кроме продуктов.
И как? Не воруют?
нет
Вообще неудивительно, они хороши. Маркетплейсы вообще круто развиваются
Ну не знаю, мне так и хочется читать между строк:
Оборот от продаж товаров с псевдоскидками вырос на 135% — до 74,2 млрд рублей...
Количество недоставленных и отмененных заказов увеличилось до 34,1 млн, это на 161% больше, чем за с аналогичный период прошлого года...
Общий объём поврежденных товаров и оверпрайснутых услуг (GMV) вырос на 135% до 74,2 млрд рублей.
Доля оборота, которую обеспечили продавцы контрафакта, выросла до 58,4%, по сравнению с 32,6% в первом квартале 2020 года.
Остальные деньги — собственные наёживания Ozon...
Можно теперь акции снова на 4800+?
Комментарий удален
А в чем бизнес? Не знаю, но оборот, оборот, то бешенный. Сжигают деньги инвесторов, вот и весь бизнес. Монополистами им не стать т.к. есть WB, Алиэкспресс, Яндекс, Cбер, возможно скоро Авито туда же полезет.
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