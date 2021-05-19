После консультаций с рынком регулятор убрал положение о минимальной гарантированной доходности и пересмотрел другие пункты.

В проекте предлагается, что страховщики не будут обязаны обеспечивать минимальную гарантированную доходность, а период «охлаждения», когда можно отказаться от полиса без потерь составит полтора месяца, а не два года. Пресс-релиз опубликован на сайте Банка России.

Первый вариант документа был представлен в конце января. В нем предлагалось ужесточить условия инвестиционного и накопительного страхования жизни.

В новом проекте ЦБ:

Убрал положение о минимальной гарантированной доходности по инвестиционным страховым продуктам.

Позволил страховщикам не брать клиентов, имеющих заболевания из перечня социально значимых, а также цирроз печени и сердечно-сосудистые заболевания.



Предоставил страховщикам право отказывать в выплате при «смерти застрахованного вследствие умысла или грубой неосторожности» и «в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (отравления)».



Договор со страховщиком можно разорвать без потерь до третьего платежа, но срок между платежами не должен превышать две недели. Раньше такой оговорки не было, что позволяло разорвать договор без потери взносов в любое время.

Страховщики будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность за три года, свой процент на исполнение обязательств по договору и другие данные. Это, по данным ЦБ, позволит обеспечить защиту прав потребителя.



По словам вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, которого цитирует «Коммерсантъ», нынешняя версия проекта все равно усложнит продажи долгосрочных полисов и изменит бизнес-процессы страховщиков, а количество информации плохо скажется на интересе клиентов.