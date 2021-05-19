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Финансы
Евгения Евсеева

Госдума ограничила продажи сложных финансовых продуктов инвесторам без опыта Статьи редакции

Начало тестирования для неопытных инвесторов перенесли на 1 октября 2021 года.

9 9 комментариев
Форум 
802 просмотров

ЦБ сможет ограничить заключение сделок, если банки или брокеры систематически в течение года предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию о договоре и рисках. Такое же право будет действовать и при заключении сделок, предназначенных только для квалифицированных инвесторов.

В случае выявления нарушений ЦБ сможет обязать финансовые организации выкупать продукты, навязанные обманным путём — например, когда одна услуга предлагается под видом другой.

Если они продолжат заключать договоры, «создавая существенную угрозу правам и законным интересам» неопытных инвесторов, регулятор может обязать расторгнуть договоры и вернуть клиентам деньги.

Также ЦБ будет определять объём и содержание информации, которую должны получать клиенты при заключении договоров.

Закон также переносит начало тестирования неопытных инвесторов на полгода раньше — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Без тестирования инвесторы смогут покупать только наименее рискованные продукты, например:

  • Акции, включенные в котировальные списки.
  • Государственные ценные бумаги России (ОФЗ).
  • Ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга.
  • Инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов.
  • Иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

После прохождения тестов ограничения снимут.

  • 11 января ЦБ представил законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору до начала тестов на знание рисков. По мнению регулятора, продажа сложных инструментов может привести к финансовым потерям и разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.
  • В ответ финансовые ассоциации раскритиковали запрет ЦБ и предложили ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября 2021 года — для остальных финансовых инструментов. Регулятор доработал законопроект с предложениями участников рынка.

#новость

9 9 комментариев
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Маркетологов к стенке

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1 этап к запрету прямой покупки акций. После того, как все обвалится, начнут вводить запрет, под предлогом борьбы со спекуляцией и спасения экономик.
Дальше только через лицензированные конторы.

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Seller of Happiness

0

Придётся идти работать.

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Артём Баженов

Seller
0

Да 😂

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Артём Баженов

0

Кто может очень коротко и ясно объяснить, что они именно запретили, и когда закон вступит в силу?

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Full Name

Артём
0

а вы точно квалифицированный инвестор?

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Артём Баженов

Full
0

Я начинающий трейдер, вот и интересует, что можно торговать спокойно, а что не следует

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Kostya Efimov

0

Очень интересно что будут за тесты и где их можно будет сдать. А то у нас в стране с даже с дипломом топовой бизнес школы и сдав CFA, статус квал инвестора де факто можно получить только за бабки.

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Сергей Милосердов

0

Думал в список "сложных" финансовых продуктов войдут реально продукты и инструменты, одно название которых без гугления не понять. А тут включены на мой взгляд и "простые" популярные инструменты. Что сложного в инвестировании в ОФЗ, например? В сравнении с действительно сложными и труднопонятными новичку инструментами.

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Алексей Медведев

0

Храните деньги в сберегательной кассе, а не в этих ваших стоках, бондах и богомерзких биткоинах.  

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