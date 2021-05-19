Начало тестирования для неопытных инвесторов перенесли на 1 октября 2021 года.

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ЦБ сможет ограничить заключение сделок, если банки или брокеры систематически в течение года предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию о договоре и рисках. Такое же право будет действовать и при заключении сделок, предназначенных только для квалифицированных инвесторов.

В случае выявления нарушений ЦБ сможет обязать финансовые организации выкупать продукты, навязанные обманным путём — например, когда одна услуга предлагается под видом другой.

Если они продолжат заключать договоры, «создавая существенную угрозу правам и законным интересам» неопытных инвесторов, регулятор может обязать расторгнуть договоры и вернуть клиентам деньги.

Также ЦБ будет определять объём и содержание информации, которую должны получать клиенты при заключении договоров.

Закон также переносит начало тестирования неопытных инвесторов на полгода раньше — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Без тестирования инвесторы смогут покупать только наименее рискованные продукты, например:

Акции, включенные в котировальные списки.

Государственные ценные бумаги России (ОФЗ).

Ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга.

Инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов.

Иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

После прохождения тестов ограничения снимут.