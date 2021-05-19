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Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер» начал выдавать деньги до зарплаты некоторым своим клиентам Статьи редакции

Деньги можно занять максимум на месяц.

38 38 комментариев
Форум 
2305 просмотров

«Сбер» начнёт предоставлять своим зарплатным клиентам краткосрочные займы — деньги на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей можно получить на месяц.

Воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» можно в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделах кредитование на главном экране или «Мои привилегии» в профиле. Банк обещает рассмотреть заявку за пару минут и сразу перечислить сумму на карту.

Если клиент берёт, например, 10 тысяч рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей, говорится в сообщении.

В пресс-службе «Сбера» пояснили vc.ru, что сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%. Если зарплата приходит раньше и кредит погасят меньше, чем за месяц, переплата тоже уменьшится.

Если на карту поступит зарплата, заём автоматически списываться не будет. Но через месяц после получения кредита на карте должна быть необходимая сумма — она спишется автоматически в счёт погашения.

Сервис доступен для зарплатных клиентов – это заёмщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, платёжеспособность подтверждена и предсказуема.

«Сбер»

#новость #сбер

38 38 комментариев
7
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38 комментариев
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Philip Poteryahin

32

Микрозаймы - будущее Сбербанка.

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Vladislav Stan

Philip
21

Страны

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Ivan Miasnikov

Philip
1

Осталось пирамиды добавить в бизнес-портфель :)

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Миша Магадан

12

На богатых много не заработаешь, государство по традиции обирает бедных.

Ответить

KINCH

7

Ппц, брать процент за это, когда на кредитке без процентов месячный период. будут пользоваться слабостью=бедностью людей. @Сбер , вы говяха.

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Pavel Guzhikov

KINCH
2

К сожалению, большинство наших с вами соотечественников не могут контролировать грейс-периоды и вот это все. Ну и не всем клиентам с небольшим доходом доступны классические кредитные продукты.

Ответить

Pavel Pavel

KINCH
0

За кредитку же надо платить, не каждому нужно. Процесс адеррайтинга на кредитку скорей всего более строгий. Так что наезд вообще необоснованный.

Ответить

KINCH

Pavel
1

Вы говорите очевидное, понятно, что это другой продукт. Но, если денег у вас нет на карте, то их и нет. Нечего выдумывать и вгонять человека в долги по процентам. А если будет задержка зарплаты, какие там проценты по просрочке? Это нехорошая, дурно пахнущая схема. 

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Pavel Pavel

KINCH
0

Никто ж под дулом пистолета не гонит, все люди взрослые. Почему бы и такой услуге не быть на рынке?

Ответить

KINCH

Pavel
2

 Никто ж под дулом пистолета не гонит, все люди взрослые.

Нет, не все. У людей есть свои пороки и слабости и когда 1 большая корпорация с маркетологами и юристами пытаются развести 1 человека, который априори ограничен в выборе и изучении продуктов, то это дурно пахнет.

 Почему бы и такой услуге не быть на рынке?

Она есть в виде отдельного продукта — кредитная карта, которая разделяет ответственность.

Разберите суд Apple с EpicGames, на суде прямым текстом было сказано, что они упрощают систему оплаты для совершения эмоциональных покупок (несовершенства принятий решений человеком) и на этом зарабатывают, так вот главный банк в стране не может этим пользоваться, это гнусно. Да, прибыльно, но гнусно и если кто-то попадется в эту ловушку, нужно смело подавать коллективный иск и доказательства в виде уже хорошо изученных паттернов поведения человека. Человек не подконтролен себе — давно известный факт, пользоваться этим — гнусь, при чем осознанная.

Но они гады хитрые и снимают с себя эту ответственность путем "подтверждения" запроса, что абсурд, если человек сидит у них на зарплатном проекте. Одним словом — гнусь.

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Pavel Pavel

KINCH
0

Корпорацию не должная волновать моральная устойчивость населения. Она предлагает услугу в соответствии с гражданским кодексом, все условия которой прописаны в договоре. Если человек подписывает не читая - это только его проблема. Если он не осознает последствий - то это вопрос уже к его вменяемости и праве принимать финансовые решения в принципе. Не улавливаю тут дурного запаха вообще, так как допускаю, что есть большая группа людей, которым этот продукт вполне зайдет для устранения кассовых разрывов, т.к. выходит дешевле кредитки.
Кейс Epic и Apple это несколько о другом.

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Christian Anoshenkov

5

Сберсупермикрозайм

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Илитный Иксперт

4

СберДеньга

Ответить

Александр Привалов

4

«Мои привилегии» в профиле

Позвольте себе больше... на 1000 рублей. Сбер.

Ответить

Владислав Акимов

2

Жду продолжение, но уже с пенсиями.

Ответить

Bartholomew Cubbins

2

Это уже прорыв или ещё рывок?

Ответить

Yury Kotov

1

У Революта подсмотрели

Ответить

Ilya Shironosov

1

По сути тот же овердрафт на тиньке 🧐

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

Ilya
1

Альфа тоже вроде без процентов выдает https://alfabank.ru/corporate/salaryproject/everyday

Ответить

Ilya Shironosov

Vladislav
1

Ну да та же песня, вот только всё равно опасно это для тех кто бюджет раскидать не может нормально.

Ответить

Pavel Guzhikov

Vladislav
0

Да, мы с Альфой сделали это иначе. 

Ответить

Егор

1

Новое ответвление в российской банковской системе - микрозаймы от крупного госбанка страны.

Ответить

Spiker Spunreal

1

Деньги до зарплаты

Что-то не по сберовски
Надо что-то типа СберДоЗарплатыМикроЗайм

Ответить

Breadlee Cooper

1

Сбер.Ростовщик

Ответить

KSA

Breadlee
0

СберРаскольников и бюро взыскания долгов СберКаторга

Ответить

John Popel

1

Микрозаймы (payday loans) - высокорисковый бизнес, в основе которого лежит система скоринга (с ML) и массовая аудитория (с низкой платежеспособностью). Риски + математика. А так как риски высоки, то и проценты астрономические. После того, как финансовый рынок в странах стабилизируется, государство вводит регуляцию, прозрачность и ограничение по процентным ставкам. Рынок микрозаймов в РФ последние 3 года сжимается, как раз из-за гос. регулирования. Старые компании смотрят на другие схожие с РФ страны по состоянию экономики и платежеспособности массового спроса (Нигерия, другие страны Африки, Малайзия и близкие азиатские страны).

А вот банки в РФ по схожим программам микрокредитования по ЗП-проектам , имхо, - скорее собирают данные для ML и обкатывают свои системы скоринга. Эта гипотеза так же подтверждается тем, что ряд банков предлагает "беспроцентные" займы по схожим программам.

"If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold."

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Павел Гражданский

0

Мелкие конторки-лохотронки по микрозаймам теперь будут сосать чупа-чупс. А так банки все больше кусков пирога себе забирают.

Ответить

Александр Вербицкий

Павел
1

Не факт. МФО дают тем, кому ни один банк ничего ни при каких условиях не даст.

Ответить

Хлоргексидин

Александр
0

А как они деньги возвращают?

Ответить

KSA

Хлоргек…
0

Продают детей и органы

Ответить

Александр

Хлоргек…
0

700% годовых же покрывают риски. Ну и к работе с просрочкой могут менее формально подходить, ЕВПОЧЯ.

Ответить

N V

–1

Микрозаймы закроются теперь

Ответить

Zen

N
1

МФО зарабатывают на тех, у кого плохая кредитная история и кому нормальные банки не дают кредиты

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Хочу денег

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Пешка Комитета

0

СберЗайм

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Andrey Smalkov

0

Наконец-то народ становится богаче и может покупать все необходимое для жизни …

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Alexander Zinovkin

0

Большие ребята прибирают к рукам рынок МФО

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Sergei Timofeyev

0

В Промсвязьбанке уже года два или три такое.

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