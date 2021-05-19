«Сбер» начал выдавать деньги до зарплаты некоторым своим клиентам Статьи редакции
Деньги можно занять максимум на месяц.
«Сбер» начнёт предоставлять своим зарплатным клиентам краткосрочные займы — деньги на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей можно получить на месяц.
Воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» можно в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделах кредитование на главном экране или «Мои привилегии» в профиле. Банк обещает рассмотреть заявку за пару минут и сразу перечислить сумму на карту.
Если клиент берёт, например, 10 тысяч рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей, говорится в сообщении.
В пресс-службе «Сбера» пояснили vc.ru, что сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%. Если зарплата приходит раньше и кредит погасят меньше, чем за месяц, переплата тоже уменьшится.
Если на карту поступит зарплата, заём автоматически списываться не будет. Но через месяц после получения кредита на карте должна быть необходимая сумма — она спишется автоматически в счёт погашения.
Микрозаймы - будущее Сбербанка.
К сожалению, большинство наших с вами соотечественников не могут контролировать грейс-периоды и вот это все. Ну и не всем клиентам с небольшим доходом доступны классические кредитные продукты.
За кредитку же надо платить, не каждому нужно. Процесс адеррайтинга на кредитку скорей всего более строгий. Так что наезд вообще необоснованный.
Никто ж под дулом пистолета не гонит, все люди взрослые. Почему бы и такой услуге не быть на рынке?
Никто ж под дулом пистолета не гонит, все люди взрослые.
Нет, не все. У людей есть свои пороки и слабости и когда 1 большая корпорация с маркетологами и юристами пытаются развести 1 человека, который априори ограничен в выборе и изучении продуктов, то это дурно пахнет.
Почему бы и такой услуге не быть на рынке?
Она есть в виде отдельного продукта — кредитная карта, которая разделяет ответственность.
Разберите суд Apple с EpicGames, на суде прямым текстом было сказано, что они упрощают систему оплаты для совершения эмоциональных покупок (несовершенства принятий решений человеком) и на этом зарабатывают, так вот главный банк в стране не может этим пользоваться, это гнусно. Да, прибыльно, но гнусно и если кто-то попадется в эту ловушку, нужно смело подавать коллективный иск и доказательства в виде уже хорошо изученных паттернов поведения человека. Человек не подконтролен себе — давно известный факт, пользоваться этим — гнусь, при чем осознанная.
Но они гады хитрые и снимают с себя эту ответственность путем "подтверждения" запроса, что абсурд, если человек сидит у них на зарплатном проекте. Одним словом — гнусь.
Корпорацию не должная волновать моральная устойчивость населения. Она предлагает услугу в соответствии с гражданским кодексом, все условия которой прописаны в договоре. Если человек подписывает не читая - это только его проблема. Если он не осознает последствий - то это вопрос уже к его вменяемости и праве принимать финансовые решения в принципе. Не улавливаю тут дурного запаха вообще, так как допускаю, что есть большая группа людей, которым этот продукт вполне зайдет для устранения кассовых разрывов, т.к. выходит дешевле кредитки.
Кейс Epic и Apple это несколько о другом.
«Мои привилегии» в профиле
Позвольте себе больше... на 1000 рублей. Сбер.
По сути тот же овердрафт на тиньке 🧐
Альфа тоже вроде без процентов выдает https://alfabank.ru/corporate/salaryproject/everyday
Ну да та же песня, вот только всё равно опасно это для тех кто бюджет раскидать не может нормально.
Новое ответвление в российской банковской системе - микрозаймы от крупного госбанка страны.
Деньги до зарплаты
Что-то не по сберовски
Надо что-то типа СберДоЗарплатыМикроЗайм
Сбер.Ростовщик
Микрозаймы (payday loans) - высокорисковый бизнес, в основе которого лежит система скоринга (с ML) и массовая аудитория (с низкой платежеспособностью). Риски + математика. А так как риски высоки, то и проценты астрономические. После того, как финансовый рынок в странах стабилизируется, государство вводит регуляцию, прозрачность и ограничение по процентным ставкам. Рынок микрозаймов в РФ последние 3 года сжимается, как раз из-за гос. регулирования. Старые компании смотрят на другие схожие с РФ страны по состоянию экономики и платежеспособности массового спроса (Нигерия, другие страны Африки, Малайзия и близкие азиатские страны).
А вот банки в РФ по схожим программам микрокредитования по ЗП-проектам , имхо, - скорее собирают данные для ML и обкатывают свои системы скоринга. Эта гипотеза так же подтверждается тем, что ряд банков предлагает "беспроцентные" займы по схожим программам.
"If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold."
Мелкие конторки-лохотронки по микрозаймам теперь будут сосать чупа-чупс. А так банки все больше кусков пирога себе забирают.
Не факт. МФО дают тем, кому ни один банк ничего ни при каких условиях не даст.
Микрозаймы закроются теперь
Наконец-то народ становится богаче и может покупать все необходимое для жизни …
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