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Виктория Степанова

Больше четверти российских предпринимателей в 2020 году занимали деньги у родных и друзей — исследование Статьи редакции

Это связано с низкой доступностью кредитов для бизнеса в России.

  • В 2021 году 27% малых и средних предприятий (МСП) заняли деньги у семьи или знакомых, а 26% взяли кредит на поддержание бизнеса, пишет РБК со ссылкой на исследование «Промсвязьбанка», ассоциации «Опора России» и агентства Magram Market Research.
  • По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России имеют хотя бы один кредит только 22% МСП против 42% в других странах. Это говорит о недоступности капитала для малого бизнеса, считает Титов.
  • Всего за последний год допфинансирование из всех возможных источников привлекали 58% малых предпринимателей. В 2017 году этот показатель составлял 47%, а в 2014 — 37% МСП.
  • Льготные кредиты за последние три года получали 15% МСП, а в 2020 году кредиты по льготным ставкам по программе Минэкономразвития получили только 17 тысяч компаний или 0,2% ото всех МСП, рассказал Борис Титов. По его мнению, решить проблему поможет снижение уровня ставок в экономике и залоговых требований для МСП.
  • В 2020 году по всем программам льготного кредитования малому бизнесу выдали больше 1,5 трлн рублей или около 20% всех новых кредитов. Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году сумма выданных кредитов составит 700 млрд рублей.

#новость #банки #кредиты #малыйбизнес

652 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Airat Kafman

14

Большинство "предпринимателей" Бизнес Молодости занимают деньги у мамки и ничего.

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Nikitinz

Airat
0

Мамкины бизнесмены)

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Vladislav Stan

4

Дед же обещал помочь предпринимателям, вот родители им и помогают. 

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Небольшой жёлтый робот

2

Какой бизнес, такой и ланч

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Julia Eronina

2

Значит, у родных и друзей предпринимателей деньги есть ... Хм... Стану другом предпринимателя!

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Антоха

0

Значит бизнес вызывает сомнения у банков, раз они не дают ссуды и кредиты малым предпринимателям. 

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Nikolay Pomeschenko

0

Простои неск месяцев
Налоги плати как обычно 😐

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Антон Волков

–1

Обосравшиеся предприниматели 

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