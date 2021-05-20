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До старта осталось:
Больше четверти российских предпринимателей в 2020 году занимали деньги у родных и друзей — исследование Статьи редакции
Это связано с низкой доступностью кредитов для бизнеса в России.
- В 2021 году 27% малых и средних предприятий (МСП) заняли деньги у семьи или знакомых, а 26% взяли кредит на поддержание бизнеса, пишет РБК со ссылкой на исследование «Промсвязьбанка», ассоциации «Опора России» и агентства Magram Market Research.
- По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России имеют хотя бы один кредит только 22% МСП против 42% в других странах. Это говорит о недоступности капитала для малого бизнеса, считает Титов.
- Всего за последний год допфинансирование из всех возможных источников привлекали 58% малых предпринимателей. В 2017 году этот показатель составлял 47%, а в 2014 — 37% МСП.
- Льготные кредиты за последние три года получали 15% МСП, а в 2020 году кредиты по льготным ставкам по программе Минэкономразвития получили только 17 тысяч компаний или 0,2% ото всех МСП, рассказал Борис Титов. По его мнению, решить проблему поможет снижение уровня ставок в экономике и залоговых требований для МСП.
- В 2020 году по всем программам льготного кредитования малому бизнесу выдали больше 1,5 трлн рублей или около 20% всех новых кредитов. Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году сумма выданных кредитов составит 700 млрд рублей.
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8 комментариев
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Большинство "предпринимателей" Бизнес Молодости занимают деньги у мамки и ничего.
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Значит, у родных и друзей предпринимателей деньги есть ... Хм... Стану другом предпринимателя!
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0
Значит бизнес вызывает сомнения у банков, раз они не дают ссуды и кредиты малым предпринимателям.
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