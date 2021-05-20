Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3437,"title":"\u041a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u043e \u043c\u043e\u0431\u0430\u0439\u043b\u0435: \u0441\u043f\u0438\u043a\u0435\u0440\u044b \u0438\u0437 JetBrains, Badoo \u0438 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3437&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/247559&hash=c5add421048f9de3d366db89578068978e349e7cee61d3c714dfab81a18de47b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Virgin Galactic назвала дату первого тестового полёта корабля для космического туризма — её акции выросли на 25% Статьи редакции

До этого полёт дважды откладывали из-за проблем с двигателем и бортовым компьютером.

2 2 комментария
Форум 
374 просмотров

Virgin Galactic объявила, что следующий полёт пилотируемого космического корабля назначен на 22 мая 2021 года. Полёт пройдет после завершения обслуживания самолёта-носителя.

После этого акции компании подорожали на 25% в начале торгов по сравнению с ценой закрытия 19 мая, отмечает CNBC. На 17:53 мск акции компании растут на 12% и стоят $19,32 за штуку.

Самолет-носитель Virgin Galactic выпускает космический корабль Unity во время лётных испытаний. Virgin Galactic

Компания заканчивает разработку системы SpaceShipTwo (SS2). Осталось четыре испытательных полёта до первых коммерческих с пассажирами в 2022 году.

Virgin Galactic хотела провести первое из четырех испытаний в декабре, но миссия была прервана из-за неисправности двигателя. Компания запланировала повторную попытку на февраль, но затем отложила до мая, чтобы дать инженерам больше времени для решения проблемы в бортовом компьютере космического корабля.

Майский полёт пройдёт с участием двух пилотов. Во время испытания дополнительно протестируют кабину пассажиров и проверят прямую трансляцию с борта корабля.

  • Цена на акции Virgin Galactic упала на 27% с начала 2021 года из-за задержек с испытаниями и продажи акций главой компании Чаматом Палихапития и основателем Ричардом Брэнсоном. Также цена опустилась на фоне заявления Blue Origin Джеффа Безоса о запуске первого пилотируемого корабля для космического туризма 20 июля.

#новость #virgingalactic

2 2 комментария
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","virgingalactic"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 248708, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 May 2021 18:04:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Raimond Vladimirov

0
Ответить

Сергей Милосердов

0

Наконец-то в плюс пойдём.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маршрутизация
Подписан
Отписаться
5 минут — это много или мало? Как время обслуживания влияет на вашу логистику
Checkaso
Подписан
Отписаться
Что происходит с супераппами, и как меняется рынок мобильных приложений
Еще в 2019 выходило много статей с прогнозами и рассуждениями экспертов, что супераппы — это будущее, которое захватит…
1
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Классические методы риск-менеджмента. Рассказывает персональный брокер
Как инвестору защититься от рисков, объясняет профессиональный консультант по управлению капиталом

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Вечера
за день
Как только Apple не пошла ему на встречу, он сталь по них писать гадости. Раньше он был их ярым фанатом, в статусе вдохновителей было имя Стива Джобса, постоянно хвалил из продукты, везде мелькал с айфонами. Только…
Дуров назвал владельцев iPhone цифровыми рабами
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Андрен Норов

Я копирайтер, который…

Иконников Вячеслав

5 моих пагубных привычек…

Андрей Андреевич

ЕС рекомендовал открыть границы…

Oleg Nikolenko

«Медузу» признали «иностранным…

Иконников Вячеслав

5 моих пагубных привычек…

Jack Morositel

Квартиры внутри фермерского…

Джон Доу

Квартиры внутри фермерского…

Paul Patlakh

Всё о SberBox Top: новом умном…

Nikolai O

Квартиры внутри фермерского…

Alexey Ivanov

«Почта России» запланировала…

Dimych Pupkin

«iMac для большинства людей, но…

Илья Попов

Квартиры внутри фермерского…

Angel Vivaldi

«Медузу» признали «иностранным…

Vasiliy Gorin

ЕС рекомендовал открыть границы…

Teamcheck

Что способствует выгоранию на…

Nikolai O

Россия вернёт пошлину на ввоз…

Philip Poteryahin

Всё о SberBox Top: новом умном…

Никита Маков

«Медузу» признали «иностранным…

Сергей Милосердов

Virgin Galactic назвала дату…

Aleksei Sitnikov

ЕС рекомендовал открыть границы…
null