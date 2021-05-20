Virgin Galactic назвала дату первого тестового полёта корабля для космического туризма — её акции выросли на 25% Статьи редакции
До этого полёт дважды откладывали из-за проблем с двигателем и бортовым компьютером.
Virgin Galactic объявила, что следующий полёт пилотируемого космического корабля назначен на 22 мая 2021 года. Полёт пройдет после завершения обслуживания самолёта-носителя.
После этого акции компании подорожали на 25% в начале торгов по сравнению с ценой закрытия 19 мая, отмечает CNBC. На 17:53 мск акции компании растут на 12% и стоят $19,32 за штуку.
Компания заканчивает разработку системы SpaceShipTwo (SS2). Осталось четыре испытательных полёта до первых коммерческих с пассажирами в 2022 году.
Virgin Galactic хотела провести первое из четырех испытаний в декабре, но миссия была прервана из-за неисправности двигателя. Компания запланировала повторную попытку на февраль, но затем отложила до мая, чтобы дать инженерам больше времени для решения проблемы в бортовом компьютере космического корабля.
Майский полёт пройдёт с участием двух пилотов. Во время испытания дополнительно протестируют кабину пассажиров и проверят прямую трансляцию с борта корабля.
- Цена на акции Virgin Galactic упала на 27% с начала 2021 года из-за задержек с испытаниями и продажи акций главой компании Чаматом Палихапития и основателем Ричардом Брэнсоном. Также цена опустилась на фоне заявления Blue Origin Джеффа Безоса о запуске первого пилотируемого корабля для космического туризма 20 июля.
Блоги компаний
Показать еще