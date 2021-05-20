До этого полёт дважды откладывали из-за проблем с двигателем и бортовым компьютером.

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Virgin Galactic объявила, что следующий полёт пилотируемого космического корабля назначен на 22 мая 2021 года. Полёт пройдет после завершения обслуживания самолёта-носителя.

После этого акции компании подорожали на 25% в начале торгов по сравнению с ценой закрытия 19 мая, отмечает CNBC. На 17:53 мск акции компании растут на 12% и стоят $19,32 за штуку.

Самолет-носитель Virgin Galactic выпускает космический корабль Unity во время лётных испытаний. Virgin Galactic

Компания заканчивает разработку системы SpaceShipTwo (SS2). Осталось четыре испытательных полёта до первых коммерческих с пассажирами в 2022 году.

Virgin Galactic хотела провести первое из четырех испытаний в декабре, но миссия была прервана из-за неисправности двигателя. Компания запланировала повторную попытку на февраль, но затем отложила до мая, чтобы дать инженерам больше времени для решения проблемы в бортовом компьютере космического корабля.

Майский полёт пройдёт с участием двух пилотов. Во время испытания дополнительно протестируют кабину пассажиров и проверят прямую трансляцию с борта корабля.