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До старта осталось:
Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15% Статьи редакции
Сейчас налог практически нулевой, и это подрывает возможности США и других стран собирать налоги, считает ведомство.
- Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложение сделано в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития.
- Минфин США подчеркнул, что это наименьшая возможная ставка нужно продолжить обсуждение, чтобы поднять её выше.
- Ведомство отметило, что сейчас мировой налог на корпорации установлен практически на нулевом уровне, а корпоративные налоги снижаются. Это подрывает возможности США и других стран собирать налоги, которые нужны «для критически важных инвестиций».
- С предложением ввести единый минимальный порог корпоративных налогов Министр финансов США Джанет Йеллен выступила 5 апреля. Она отметила, что последние 30 лет страны снижают ставки корпоративного налога, чтобы привлечь мультинациональные корпорации.
- По мнению Йеллен, введение минимальной ставки позволит устранить налоговую конкуренцию между странами.
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11 комментариев
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Зато роиссия зубы выбьет ))
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–1
Я не паровоз, крыша шатает гусеница... Логика явно такая использовалась. Ученик Кличко?
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0
РФ это не грозит по нескольким причинам. Во первых сверхдержава с дырявыми дорогами ни коем образом не относится к остальному загнивающему миру. Во вторых друзья олигархи нашего царька не одобрят это, они привыкли платить 1 %.
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0
Вроде недавно Россия выступала с аналогичной инициативой. Интересно, получится ли.
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0
Честно говоря, похоже на агонию перед светлым будущем киберпанка и корпораций-государств)))
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