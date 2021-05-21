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Евгения Евсеева

Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15% Статьи редакции

Сейчас налог практически нулевой, и это подрывает возможности США и других стран собирать налоги, считает ведомство.

  • Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложение сделано в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития.
  • Минфин США подчеркнул, что это наименьшая возможная ставка нужно продолжить обсуждение, чтобы поднять её выше.
  • Ведомство отметило, что сейчас мировой налог на корпорации установлен практически на нулевом уровне, а корпоративные налоги снижаются. Это подрывает возможности США и других стран собирать налоги, которые нужны «для критически важных инвестиций».
  • С предложением ввести единый минимальный порог корпоративных налогов Министр финансов США Джанет Йеллен выступила 5 апреля. Она отметила, что последние 30 лет страны снижают ставки корпоративного налога, чтобы привлечь мультинациональные корпорации.
  • По мнению Йеллен, введение минимальной ставки позволит устранить налоговую конкуренцию между странами.

#новость #налоги

437 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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слава Грищенко

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Зато роиссия зубы выбьет ))

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Dmitrij Vorobjov

слава
–1

Я не паровоз, крыша шатает гусеница... Логика явно такая использовалась. Ученик Кличко?

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слава Грищенко

Dmitrij
0

Цитата президента загуглите )

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Pavel Pavel

Dmitrij
–1

Это сатира над обнуленышем

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Александр Сенс

0

РФ это не грозит по нескольким причинам. Во первых сверхдержава с дырявыми дорогами ни коем образом не относится к остальному загнивающему миру. Во вторых друзья олигархи нашего царька не одобрят это, они привыкли платить 1 %.

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Книжный химик

0

Эх... Как же мы без оффшоров-то будем... 

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слава Грищенко

0

От России пример взяли ? ))

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Almas Zhaxybayev

0

Леваки совсем офигели

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Fyodor

0

Вроде недавно Россия выступала с аналогичной инициативой. Интересно, получится ли.

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Трофим Шоренко

0

Честно говоря, похоже на агонию перед светлым будущем киберпанка и корпораций-государств)))

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Михаил Похеров

–1

Это другое. Оправдание швитого барина и приплетание рашки стартует здесь 

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