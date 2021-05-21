В России вступил в силу закон о налоговом вычете без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам Статьи редакции
Проверять заявление на вычёт будут один месяц вместо трёх, а деньги вернут в течение 15 дней.
- С 21 мая россияне могут оформить налоговый вычет на доходы физлиц через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС без подачи декларации 3-НДФЛ и других документов, сообщается на сайте Госдумы.
- Контакты с налоговой будут проходить через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.
- Закон касается вычета по расходам на покупку жилья и земли, погашение процентов по кредитам и вычета по индивидуальным инвестиционным счетам.
- Тем, кому положен вычет, придёт оповещение в личном кабинете на сайте ФНС с предзаполненным заявлением для утверждения вычета.
- На проверку заявления потребуется один месяц вместо трёх, как это было ранее, а деньги вернут в срок до 15 дней вместо 30.
Как же стараются перед выборами)
А что мешало сделать это 5-10 лет назад?
Чуть ли не в каждом посте кто-нибудь обязательно напишет про политику
А по твоему связи здесь нет? У нас в городе внезапно началось благоустройство территорий, которые были забыты лет 20 как. А продвиженцы, как выяснилось из ЕДРА. Тут смысл тот же.
Да вообще все, что происходит вокруг сейчас (плохое, хорошее, нейтральное), это проделки едра. К гадалке не ходить
Во всем виноват Путин, Единая Россия и Обама. Каждой бабке это известно!
Сухой рак
Ага. В любой теме такие "проснувшиеся" стали появляться. Акк молчал, молчал, а потом погнал в одной теме сразу за политику (чуть разогревшись) с пламенным сердцем. Как раз перед выборами.
Я разве что то сказал про всё? Привел банальный пример, обобщая уже не я, а ты.
А при какой козе твой "банальный пример" к упрощению работы с налоговым вычетом?
На комменты умников типа тебя байчу.
Да просто бы уже оформляли все вычеты автоматически, сидишь такой а деньги падают и падают на карту 🤣
Осуждаю, наоборот надо социалку и НДФЛ с зарплаты на граждан переложить с возможностью нанять человека, который тебе декларацию заполнит
Блин, а тем, кто две недели назад вычет оформил, камералку 3 месяца делать будут, интересно)
в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.
Артём, знакомый подал 28апреля декларацию за 2020 и ему 15 мая пришла отбивка об окончании успешно камеральной проверки и подтвердили суммы. Так что походу они уже работают по ускоренному варианту.
Ну сейчас в среднем месяц+- проверка и неделя или две на выплату. 10 февраля подал декларацию, а в первых числах апреля получил уже деньги.
Где как. У меня 2 года уже стабильно 3 месяца на камералку и месяц на перевод. День в день - как по часам.
Ну не знаю, 8 марта подал доки, до сих пор жду проверки... Причем подаю уже 4 год подряд одни и те же документы.
Видимо от региона зависит.
Ещё бы не собирать эти чеки и справки за медицину...
Причем во многие медучреждения нужно ездить аж два раза - сначала ты должен привезти им ИХ ЖЕ договора и ИХ чеки, чтобы они сделали тебе справку для налоговой. А потом отдельно приехать - забрать.
Это еще частные учреждения, в государственных наверняка еще тягомотнее.
Куче Россиян не грозят налоговые вычеты, пенсионеры, ИП/УСН, хотя они продолжают платить те же НДС и т.д.
Ещё бы справки все сами собирали☺️
А так, вообще удобно. Уже 3 года всё делаю через личный кабинет
Как раз квартиру хочу купить) Если я у бабушки покупаю , мне полагается этот вычет?)
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