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Евгения Евсеева

В России вступил в силу закон о налоговом вычете без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам Статьи редакции

Проверять заявление на вычёт будут один месяц вместо трёх, а деньги вернут в течение 15 дней.

  • С 21 мая россияне могут оформить налоговый вычет на доходы физлиц через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС без подачи декларации 3-НДФЛ и других документов, сообщается на сайте Госдумы.
  • Контакты с налоговой будут проходить через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.
  • Закон касается вычета по расходам на покупку жилья и земли, погашение процентов по кредитам и вычета по индивидуальным инвестиционным счетам.
  • Тем, кому положен вычет, придёт оповещение в личном кабинете на сайте ФНС с предзаполненным заявлением для утверждения вычета.
  • На проверку заявления потребуется один месяц вместо трёх, как это было ранее, а деньги вернут в срок до 15 дней вместо 30.

#новость #налоги

4778 просмотров
43 43 комментария
17
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43 комментария
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Расиль Шакиров

12

Уже неплохо.

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Анаида Самвеловна

8

Дай Бог чтобы сносок дополнительных не появилось😂

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Sergio Le-Marshe

3

Как же стараются перед выборами)

Ответить

Pavel Ko

Sergio
3

Ну не надо всё в одну кучу. Личный кабинет налогоплательщика за 5 лет сильно развился в лучшую сторону

Ответить

Sergio Le-Marshe

Pavel
–5

А что мешало сделать это 5-10 лет назад?

Ответить

Aleksandr

Sergio
9

Что мешало Илону Маску посадить ракету 5-10 лет назад? Старается перед выборами.

Ответить

Sergio Le-Marshe

Aleksan…
–5

Не знал, что Маск в Роиссе живёт.

Ответить

Aleksandr

Sergio
2

Не тупи. 

Ответить

Sergio Le-Marshe

Aleksan…
–8

Не умничай.

Ответить

Андрей

Sergio
1

Не выебывайся

Ответить

Sergio

Андрей
0

А то что?

Ответить

Виктор

Sergio
2
Ответить

Андрей

Sergio
0

А то что-то.

Ответить

Сухой рак

Sergio
3

Кошка родила котят - это перед выборами стараются. 

Ответить

Александр Золотых

Sergio
1

Чуть ли не в каждом посте кто-нибудь обязательно напишет про политику

Ответить

Sergio Le-Marshe

Александр
–1

А по твоему связи здесь нет? У нас в городе внезапно началось благоустройство территорий, которые были забыты лет 20 как. А продвиженцы, как выяснилось из ЕДРА. Тут смысл тот же.

Ответить

Сухой рак

Sergio
2

Да вообще все, что происходит вокруг сейчас (плохое, хорошее, нейтральное), это проделки едра. К гадалке не ходить

Ответить

Андрей Ивченко

Сухой
1

Во всем виноват Путин, Единая Россия и Обама. Каждой бабке это известно!

Ответить

Сухой рак

Андрей
0

Ага. В любой теме такие "проснувшиеся" стали появляться. Акк молчал, молчал, а потом погнал в одной теме сразу за политику (чуть разогревшись) с пламенным сердцем. Как раз перед выборами. 

Ответить

Андрей Ивченко

Сухой
1

Пепел Клааса стучит в мое сердце©

Ответить

Sergio Le-Marshe

Сухой
–1

Я разве что то сказал про всё? Привел банальный пример, обобщая уже не я, а ты.

Ответить

Сухой рак

Sergio
1

А при какой козе твой "банальный пример" к упрощению работы с налоговым вычетом? 

Ответить

Sergio Le-Marshe

Сухой
–1

На комменты умников типа тебя байчу.

Ответить

Сухой рак

Sergio
0

Сегодня не твой день. 

Ответить

ЯжПрограммист

5

Да просто бы уже оформляли все вычеты автоматически, сидишь такой а деньги падают и падают на карту 🤣

Ответить

Andre Macareno

ЯжПрограммист
–1

Осуждаю, наоборот надо социалку и НДФЛ с зарплаты на граждан переложить с возможностью нанять человека, который тебе декларацию заполнит

Ответить

Артём Гущин

4

Блин, а тем, кто две недели назад вычет оформил, камералку 3 месяца делать будут, интересно)

Ответить

Виктор Пугай

Артём
3

в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Виктор
0

Печально 😭

Ответить

Pavel Ko

Артём
0

А если попробовать уточняющую сдать?

Ответить

Андрей Буренков

Артём
0

Артём, знакомый подал 28апреля декларацию за 2020 и ему 15 мая пришла отбивка об окончании успешно камеральной проверки и подтвердили суммы. Так что походу они уже работают по ускоренному варианту. 

Ответить

Sergio Le-Marshe

Андрей
0

Ну сейчас в среднем месяц+- проверка и неделя или две на выплату. 10 февраля подал декларацию, а в первых числах апреля получил уже деньги.

Ответить

Виктор Пугай

Sergio
0

Где как. У меня 2 года уже стабильно 3 месяца на камералку и месяц на перевод. День в день - как по часам.

Ответить

Сергей Катеринич

Андрей
0

Ну не знаю, 8 марта подал доки, до сих пор жду проверки... Причем подаю уже 4 год подряд одни и те же документы.
Видимо от региона зависит.

Ответить

rocket rocket

2

Ещё бы не собирать эти чеки и справки за медицину...

Ответить

Александр А.

rocket
0

Причем во многие медучреждения нужно ездить аж два раза - сначала ты должен привезти им ИХ ЖЕ договора и ИХ чеки, чтобы они сделали тебе справку для налоговой. А потом отдельно приехать - забрать.

Это еще частные учреждения, в государственных наверняка еще тягомотнее.

Ответить

Денис Бурков

1

Ура

Ответить

Андрей Рудин

1

сайт плохо работает, наверное все ломанулись заявления оформлять.

Ответить

Дамир Саяпов

1

Уже почти 4 месяца камералка длится, с января

Ответить

Ware Wow

0

Куче Россиян не грозят налоговые вычеты, пенсионеры, ИП/УСН, хотя они продолжают платить те же НДС и т.д.

Ответить

Балкон.Ру

0

ндфлку закрываем?

Ответить

Светлана Ильиных

0

Ещё бы справки все сами собирали☺️
А так, вообще удобно. Уже 3 года всё делаю через личный кабинет

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Chermen Khugaev

0

Как раз квартиру хочу купить) Если я у бабушки покупаю , мне полагается этот вычет?)

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